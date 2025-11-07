枚方樂園UWS水族館 Aqua Planet Port登場，宇宙旅行水族館全10區沉浸式體驗，帶你走進繪本般的奇幻場景。

把沈浸式體驗做到極致就是這個展覽吧！「行星水族港」登場，讓遊客彷彿在太空船裡參觀，燈光、佈置都充滿魔力。

大阪枚方樂園全新沈浸式水族館「行星水族港」魔幻登場！由專營水族館等水生生物娛樂事業的UWS ENTERTAINMENT策劃的「行星水族港～UNDER WATER SPACE～」以「宇宙旅行水族館」為主題，讓參觀者化身為太空船乘客，體驗從出發到返航的完整旅程。

宇宙旅行水族館用燈光效果打造臨場感

「行星水族港～UNDER WATER SPACE～」透過光線、音效、影像、香氛與真實水生生物的巧妙結合，創造出虛構與現實交織的獨特臨場感。參觀者將如同翻閱繪本般，在景色不斷切換的空間中探索10個主題區域，展開一場前所未有的水族館冒險。每個區域都經過精心設計，讓訪客能夠完全沉浸在這趟奇幻的宇宙水族之旅中。



▲ 透過光線、音效、影像、香氛與真實水生生物的巧妙結合，創造出虛構與現實交織的獨特臨場感。





10大主題區域搶先導覽

ZONE 1：行星水族港

作為整趟宇宙旅程的起點，這個區域以壯麗的太空港景觀迎接每一位旅客。充滿未來感的設計讓人瞬間進入角色，彷彿真的來到了太空站準備登船。



▲這個區域以壯麗的太空港景觀迎接每一位旅客。





ZONE 2：宇宙水族館之旅

猶如星際航線的導覽圖，展示著行星水族中各個奇特星球的風貌。透過視覺化的呈現方式，讓參觀者可以預覽即將造訪的目的地。每顆星球都有其獨特的生態系統和水生生物，激發旅客的探索慾望和好奇心。



▲透過視覺化的呈現方式，讓參觀者可以預覽即將造訪的目的地。





ZONE 3：太空船實驗室

充滿科幻氛圍的實驗室空間，展示著人類與宇宙魚類互動研究的成果。透明的水族箱如同實驗艙般排列，讓參觀者能夠從科學研究的角度觀察這些奇特生物。



▲ 透明的水族箱如同實驗艙般排列，讓參觀者能夠從科學研究的角度觀察這些奇特生物。





ZONE 4：太空美人魚

這是整個設施中最夢幻浪漫的區域，被貝殼和寶石裝飾包圍的柔美星球呈現出童話般的氛圍。色彩繽紛的魚類在粉色系的燈光下游動，宛如變身為可愛模樣的太空精靈。



▲設施中最夢幻浪漫的區域，被貝殼和寶石裝飾包圍的柔美星球呈現出童話般的氛圍。





ZONE 5：瞬移區域

前往行星水族最深處深海之星「深海潛艇號」的通道，採用炫目的電子燈光和動態視覺效果，模擬瞬間移動的科幻體驗。霓虹色彩的光束在黑暗中交錯穿梭，搭配電子音效，讓人感受到穿越時空的速度感和刺激感，為即將進入的深海探險做好心理準備。



▲炫目的電子燈光和動態視覺效果，搭配電子音效，讓人感受到穿越時空的速度感和刺激感，





ZONE 6：深海潛艇號

這個充滿冒險精神的互動區域，讓參觀者化身為深海探險家。昏暗的燈光模擬深海環境，各種奇特的深海生物隱藏在岩石和水草間等待被發現。



▲昏暗的燈光模擬深海環境，各種奇特的深海生物隱藏在岩石和水草間等待被發現。





ZONE 7：水下太空 光輝之森

這是視覺效果最震撼的區域之一，蓄光材質的人造植物「Ukalcupa」在黑暗中散發出幽幽螢光，營造出如同阿凡達星球般的奇幻景象。古代遺跡般的造景增添神秘氣息，成群的宇宙魚在發光森林間穿梭游動，光影交錯間創造出如詩如畫的夢幻場景。



▲在黑暗中散發出幽幽螢光，營造出如同阿凡達星球般的奇幻景象。





ZONE 8：返回地球

運用大型投影技術打造的沉浸式影音空間，讓參觀者體驗從外太空返回地球的壯麗景象。360度環繞的星空影像緩緩變化，遠方的星球逐漸縮小，藍色的地球慢慢放大，搭配悠揚的音樂，帶來既感動又震撼的視覺饗宴，為這趟宇宙之旅畫下完美句點。



▲360度環繞的星空影像緩緩變化搭配悠揚的音樂，為這趟宇宙之旅畫下完美句點。





ZONE 9：銀河藝廊

結合互動裝置與攝影藝術的複合空間，展示著參觀者寄託願望的星星造型留言卡，形成璀璨的星海景觀，也是拍攝紀念照的攝影景點區。



▲互動裝置與攝影藝術的複合空間，展示著參觀者寄託願望的星星造型留言卡。





ZONE 10：水族商店

旅程的終點站是充滿驚喜的紀念品商店，販售各種以宇宙水族為主題的原創商品。每件商品都經過精心設計，讓參觀者可以將這份獨特的宇宙水族館體驗帶回家，延續旅程的美好回憶。



▲旅途結束當然也別忘了對自己和朋友帶份小禮物吧。



這座「行星水族港」不僅是一個水族館，更是一場完整的沉浸式劇場體驗。從入場到離開，每個環節都經過精心編排，讓參觀者真正感受到太空旅行的奇幻氛圍。結合了真實的海洋生物與虛構的宇宙設定，創造出獨一無二的觀賞體驗。無論是親子家庭、情侶約會還是好友出遊，都能在這個充滿想像力的空間中，展開一段難忘的水族館冒險之旅。





設施資訊

設施名稱：「行星水族港～UNDER WATER SPACE～（プラネットアクア・ポート ～UNDER WATER SPACE～）」

營業時間：請參考枚方樂園營業時間

費用：700日圓

※需另付枚方樂園入園費

官方網站







打造美麗水族館

推薦閱讀：廣島市唯一水族館進駐PACELA，打造都市型水族館新體驗 輕鬆順遊新景點。

推薦閱讀：川越新地標加一！使用天然黑潮海水水族館華麗誕生，可享用限定可愛動物甜甜圈的複合式咖啡廳。

推薦閱讀：長崎景點推薦！親子旅遊長崎必去 長崎企鵝水族館，9種企鵝一次看，挑戰划橡皮艇。