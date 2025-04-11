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長崎景點推薦！親子旅遊長崎必去 長崎企鵝水族館，9種企鵝一次看，挑戰划橡皮艇。

長崎景點 水族館 日本 japanwalker
2025-04-11 10:53:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

長崎親子景點推薦！「長崎企鵝水族館」是全球少數以企鵝為主題的水族館，更是全日本收容企鵝種類最多的水族館，在此可以欣賞9種企鵝。而水族館最大亮點是亞南極企鵝池深達4公尺，遊客能夠盡情觀賞企鵝在水中自在的模樣。 此外，「長崎企鵝水族館」還設有親近企鵝沙灘，不只能近距離觀察企鵝，同時亦提供餵食和觸摸企鵝等互動體驗。
▲長崎景點推薦長崎企鵝水族館，全球少數以企鵝為主題的水族館/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲長崎企鵝水族館亞深達4公尺的南極企鵝池是一大亮點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



企鵝種類共有18種，在「長崎企鵝水族館」就能看到其中9種企鵝、總共約170隻企鵝，且其中超過7%的企鵝出生於長崎。大型的國王企鵝到世界最小型的小藍企鵝通通有，讓遊客對於不同企鵝種類的特徵和習性有進一步的認識和了解，週末也會舉辦企鵝遊行和餵食秀。 

▲長崎企鵝水族館總共有9種企鵝/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲長崎企鵝水族館工作人員餵食企鵝/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「長崎企鵝水族館」除了得以近距離觀察逗趣的大小企鵝，同時還設有自然體驗區，特別打造長崎的里山溪流生境，重現當地的植物、魚類和昆蟲生態，而由於水族館緊鄰海邊，還能挑戰海上划皮艇體驗，深刻感受長崎的自然生態，因此自開館以來，一直都是深受親子族群喜愛、寓教於樂的長崎景點。

▲長崎企鵝水族館商品區販售數款企鵝玩偶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲在長崎企鵝水族館點冰淇淋附企鵝造型餅乾/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



長崎企鵝水族館資訊

營業時間： 每日9:00-17:00
地址：長崎縣長崎市藥町851-0121
電話：095-838-3131

除了長崎企鵝水族館 這些九州親子景點也值得衝

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