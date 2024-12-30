「九州自然動物公園」是九州大分縣超人氣親子景點，更是日本最大級的野生動物園，深受在地人以及全球動物控喜愛！搭乘動物造型的叢林巴士遊園，近距離欣賞各式各樣的野生動物，甚至可以親手餵食獅子、黑熊、大象等，絕對是來九州自由行不容錯過的難忘體驗。



▲▼九州自然動物園的叢林巴士必搭/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



除了令動物控為之瘋狂的野外區，「九州自然動物公園」也設有可愛動物交流區，有溫馴的狗、貓、迷你馬、袋鼠以及松鼠猴等可以跟遊客們近距離接觸。部分動物體驗需酌收費用，例如進入狗沙龍和貓沙龍皆需分別再付500日圓的入場費。▲九州自然動物園餵食松鼠猴體驗/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲貓奴一定要來九州自然動物的貓沙龍盡情擼貓/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝吸引廣大遊客爭相朝聖的「叢林巴士」繞行一圈大約五十分鐘，野外區主要劃分六個區域，並且依照動物原生環境來量身打造環境。途中司機會停靠幾個點，讓遊客們餵食野生動物，包括萬獸之王獅子、老虎、大象等，整個過程刺激又深刻，保證值回票價。▲▼搭乘九州自然動物園叢林巴士可以餵食駱駝、羚羊、獅子等動物/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝要特別注意的是，搭乘叢林巴士需另外付費，且無法事前線上預約，只能當日入園後至「綜合案內所」登記。由於一日班次和座位皆有限，因此窩客島建議安排一早入園、迅速預約叢林巴士，以免向隅；此外，「九州自然動物公園」亦開放自駕遊覽野生區，不僅無需額外收費，還不限次數任你自由遊覽，只是全程嚴禁開啟們窗、下車，避免發生危險。推薦閱讀： 限定紅色招福貓！貓奴必去日本大分景點「福良天滿宮」，招福貓和紅貓御神籤必買。 ▲▼搭乘九州自然動物園可以近距離直擊大象、黑熊等動物/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

九州自然動物園資訊

營業時間：3月～10月9:00～16:30、11月～2月10:00～16:00

地址：大分県宇佐市安心院町南畑2-1755-1

電話：0978-48-2331

入園費：全票（高中生以上）2,600日圓、小孩（4歲～國中生）1,500日圓

叢林巴士：全票（高中生以上）1,300日圓、小孩（4歲～國中生）1,000日圓

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▲九州自然動物園獅群/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲九州自然動物園獵豹/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲在九州自然動物園的可愛動物區可以餵食迷你馬/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲在九州自然動物園的可愛動物區也能和袋鼠交流/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝