親子旅遊大分必衝景點！「海之卵水族館」是以「和海洋動物們成為好朋友」為初衷的互動式水族館，引進世界第一座潮流式迴遊展示缸、容納約90種、1500尾的魚類，還有欣賞海豚、海獅、企鵝等可愛的海洋生物；來「海之卵」絕對不能錯過的是海象表演，不僅能近距離觀賞巨大海象，還能觸摸牠們。



▲▼來海之卵水族館推薦必看海象表演，可以觸摸海象/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





海之卵水族館資訊

「海之卵水族館」是一間位於別府灣的大分水族館，並且就在「高崎山自然動物園」對面，便於安排大分一日遊行程；館內巨型水族箱可見的海洋生物不勝枚舉，還能近距離觀賞企鵝、海豚以及海象等海洋動物；此外，「海之卵水族館」最大亮點是海象表演，大小朋友無不被巨大海洋萌獸逗得樂開懷，而且還有開放現場遊客輕撫海象的環節，一天共有三場、千萬不要錯過！▲海之卵水族館的海象表演由逗趣的鵜鶘擔任開場嘉賓/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲海之卵水族館打造的遊戲池可以近距離觀賞海豚/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝特別的是，「海之卵水族館」還設置舖了白色珊瑚砂的遊戲池「ASOBEACH」，小朋友在遊戲池玩耍的同時、會不時有海豚游近身邊。整個園區設計都很貼合和「和海洋動物們成為好朋友」，相信喜歡海洋動物的日本旅遊愛好者都在此度過愉快時光、和孩子共創美好回憶。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲▼海之卵水族館可見各式各樣的海洋生物/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

地址：大分市大字神崎字ウト3078番地22号

交通：大分站前巴士車站乘坐大分交通路線巴士「往別府方向」⇒ 高崎山巴士站下車