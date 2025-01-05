為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 超Ｑ海象給你摸！大分互動式水族館「海之卵水族館」，海象表演不能錯過。

超Ｑ海象給你摸！大分互動式水族館「海之卵水族館」，海象表演不能錯過。

海卵水族館 大分景點 日本
2025-01-05 11:00:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

親子旅遊大分必衝景點！「海之卵水族館」是以「和海洋動物們成為好朋友」為初衷的互動式水族館，引進世界第一座潮流式迴遊展示缸、容納約90種、1500尾的魚類，還有欣賞海豚、海獅、企鵝等可愛的海洋生物；來「海之卵」絕對不能錯過的是海象表演，不僅能近距離觀賞巨大海象，還能觸摸牠們。

▲▼來海之卵水族館推薦必看海象表演，可以觸摸海象/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「海之卵水族館」是一間位於別府灣的大分水族館，並且就在「高崎山自然動物園」對面，便於安排大分一日遊行程；館內巨型水族箱可見的海洋生物不勝枚舉，還能近距離觀賞企鵝、海豚以及海象等海洋動物；此外，「海之卵水族館」最大亮點是海象表演，大小朋友無不被巨大海洋萌獸逗得樂開懷，而且還有開放現場遊客輕撫海象的環節，一天共有三場、千萬不要錯過！

▲海之卵水族館的海象表演由逗趣的鵜鶘擔任開場嘉賓/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲海之卵水族館打造的遊戲池可以近距離觀賞海豚/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

特別的是，「海之卵水族館」還設置舖了白色珊瑚砂的遊戲池「ASOBEACH」，小朋友在遊戲池玩耍的同時、會不時有海豚游近身邊。整個園區設計都很貼合和「和海洋動物們成為好朋友」，相信喜歡海洋動物的日本旅遊愛好者都在此度過愉快時光、和孩子共創美好回憶。

推薦閱讀：大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。

▲▼海之卵水族館可見各式各樣的海洋生物/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 


海之卵水族館資訊

地址：大分市大字神崎字ウト3078番地22号
交通：大分站前巴士車站乘坐大分交通路線巴士「往別府方向」⇒ 高崎山巴士站下車 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#大分景點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

海之卵水族館

phone
place大分市大字神崎字ウト3078番地22号
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
0.00
服務
0.00
交通便利
0.00
CP值
0.00
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up