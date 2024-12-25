值得探索的日本城市加一！相較東京、大阪、京都等日本大城市，國人對於大分相對陌生，絕大多數都只是為了泡溫泉才在別府短暫停留，實在很可惜。其實很多大分景點都值得花時間細細探索、深度體驗，因此窩客島特別盤點18個大分必去景點，不論是喜歡動物、熱愛大自然、著迷日本傳統文化的旅人都能在大分擁有深刻的回憶，進而讓更多人想來大分深度旅遊，甚至深深愛上大分。



▲日本大分景點豐富多元，值得深度探索/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



大分親子旅遊首選「九州自然動物園」

親子旅遊、喜歡動物的日本愛好者必來「九州自然動物公園」，此處為日本最大級的野生動物園，而叢林巴士更是不容錯過的難忘體驗，不僅可以近距離欣賞野生動物，還能餵食獅子、黑熊、大象等動物，五十分鐘的車程絕對讓大小朋友大呼過癮；此外，野外區也開放大眾自駕參觀，無需額外收取費用且不限入園次數，適合喜歡拍攝野生動物的旅人。



▲▼ 九州自然動物公園叢林巴士超熱門，可以餵食獅子大象/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「九州自然動物公園」的可愛動物交流區同樣深受親子遊客歡迎，包含狗沙龍、貓沙龍、天竺鼠區、迷你馬區、袋鼠區以及松鼠猴區等，可以與溫和的動物們零距離接觸；部份區域需酌收入場費，例如進入狗沙龍和貓沙龍皆需分別再付500日圓。



▲▼在九州自然動物公園可愛動物區可以和松鼠猴、袋鼠互動/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





世界最大猴子聚居群在大分「高崎山自然動物園」

猴子為群居動物，台灣獼猴至多以40隻為一群，而「高崎山自然動物園」居住了近 1000 隻日本獼猴（又稱「雪猴」），園區隨處可見大小猴子，特別的是數量龐大的猴子卻僅劃分兩群，各群數量皆超過 400 隻；每30分鐘會有工作人員前來餵食，猴子會瞬間從四面八方蜂擁而來、場面十分震撼。



▲▼ 高崎山自然動物園的猴子將近上千隻/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



在大分和海象親密接觸「海之卵水族館」

「海之卵水族館」以「和海洋動物們成為好朋友」為理念，巨型水族箱可見的魚類和海洋生物不勝枚舉，還能近距離觀賞企鵝、海豚以及海象等海洋動物。其中，親子旅遊來到「海之卵水族館」一定要看海象表演，不僅能直擊海象的俏皮演出，還能上前撫摸牠們，現場小朋友無不被巨大的海洋萌獸逗得笑開懷。

▲▼海之卵水族館的海象表演廣受好評 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



海豚控必衝大分景點「津久見海豚島」

窩客島推薦喜歡海豚的旅人一定要去療癒人心的「津久見海豚島」，這裡的海豚徜徉大自然海洋之中，每隻海豚都在良好的環境和細心的照顧下生長；在「津久見海豚島」可以欣賞海豚表演，現場也提供各種豐富的互動體驗活動，包括餵食海豚、輕撫海豚、和海豚合影等，可直接付款參加。然而，如果旅人希望享受與海豚共游的樂趣，建議提前預約，以確保順利體驗。



▲▼在津久見海豚島可以欣賞海豚表演、並和親人的海豚互動 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



日本第一大吊橋「九重夢大吊橋」

「九重夢大吊橋」為日本第一大步行者吊橋，全長 390 公尺、高 173 公尺，行走在上面可以飽覽九醉溪的原生林、眺望被評選為「日本瀑布百選之一」的震動瀑布。「九重夢大吊橋」景緻隨著四季更迭景色變化，每逢秋季更是數一數二熱門的賞楓景點。

▲▼九重夢大吊橋為日本第一大步行者吊橋 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



朝聖日本百大瀑布「原尻瀑布」

寬120公尺、高20公尺的「原尻瀑布」是最廣為人知的大分瀑布，並且為「日本百大瀑布」之一。據聞，大約9萬年前阿蘇火山大爆發，噴發的熔岩遂而在田園地帶形成壯觀瀑布。此處特別設置一座吊橋，讓大家可以在高處欣賞「原尻瀑布」，另外也能從下方走近、迎面感受大自然的鬼斧神工之作。



▲原尻瀑布是最廣為人知的大分瀑布、也是日本百大瀑布之一 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



如海洋般湛藍的溫泉池「海地獄」

提及別府景點，肯定少不了別府地獄巡禮，七個地獄當中又以「海地獄」最經典。1200年前鶴見岳爆發所形成，乍看猶如清涼湛藍的藍色池水，實際上卻是高達98度的溫泉；此外，位於出入口處、以高溫地熱蒸氣蒸熟的「極樂饅頭」是必吃的小甜食，也有在動漫《名偵探柯南》登場，讓柯南迷多了一個來「海地獄」的理由。

▲海地獄是數一數二高人氣的別府景點 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲位於海地獄出入口的極樂饅頭必吃 /WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



家庭式浴池等你享受「明礬溫泉湯之花小屋」

距離別府市中心不遠處的「明礬溫泉湯之花小屋」，設有露天浴池、家庭式浴池、餐廳和紀念品商店，可以品嚐溫泉蛋與地獄烤布丁，走進茅屋當中還能仔細研究常被作為浴鹽使用的湯之花形成過程；倘若時間許可，不妨在園區內的家庭式浴池好好享受明礬溫泉。



▲明礬溫泉湯之花小屋的茅屋/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲在明礬溫泉湯之花小屋的溫泉蛋和地獄烤布丁深受歡迎/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



世界罕見水下石灰岩洞穴「稲積水中鍾乳洞」

「稲積水中鍾乳洞」位於清澈的白山川上游，是日本最大、更是全球罕見的水下石灰岩洞穴。形成於3億年前的古生代時期，在30萬年前的阿蘇火山爆發時被淹沒在水下，漸漸形成現在的模樣。洞內可見水下鐘乳石、珊瑚石、螺旋石等，以及40公尺的深淵。此外，也能租借設備，來一場難忘的水下石灰岩洞穴浮潛體驗。



▲稲積水中鍾乳洞是日本最大的水下石灰岩洞穴/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



日本國寶級石佛群「臼杵石佛」

臼杵石佛是位於大分縣臼杵市的國寶級崖佛像群，佛像總計大約60尊，相傳佛像群雕刻於平安時代至鎌倉時代，至今將近一千年歷史，是日本代表性石佛群；莊嚴石佛群藏在山林間，遠離城市喧囂，因而格外清幽平靜；漫步其中，頓覺生活中的瑣碎煩惱都能拋至九霄雲外，身心得以好好放鬆、沈澱。

▲近千年歷史的臼杵石佛是日本代表性石佛群/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



大分賞櫻景點「岡城跡」

1185年築城、建於阿蘇山火山熔岩屑流形成的岩山上，雖然廢城後城內建築被拆除，但石牆仍保留至今，讓人得以遙想昔日舊城風華，加上扮演日本武士的工作人員對著壯麗山林吹響號角，恍惚一瞬，彷彿重返平安時代；此外，「岡城跡」為大分賞櫻景點之一，每年4月上旬會舉辦「岡城櫻花祭」，屆時也會有城主列隊繞街活動，喜歡賞櫻、參與日本祭典的旅人不妨筆記起來。



▲▼岡城跡為大分賞櫻景點之一/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





捕捉千鳥居美景「扇森稲荷神社」

熱愛千鳥居景緻的旅人絕對要筆記的大分景點！九州三大稻荷神社之一的「扇森稻荷神社」，創立至今已超過400年歷史，在地人祈求商業興盛一定會前來參拜；境內約有近千座信徒捐獻的紅色鳥居倚山而立，儼然是絕佳的拍照打卡點，而且有一說：只要是穿越層層鳥居的人都會迎來好運。

▲▼扇森稻荷神社是九州三大稻荷神社之一，擁有千鳥居景緻/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





CNN評選日本最美景點之一「宇佐神宮」

座落宇佐市的「宇佐神宮」是著名的大分能量景點，近年更被美國媒體CNN評選日本最美景點之一。「宇佐神宮」為全日本4萬餘間八幡大神神社的總本宮，佔地遼闊，並且可以將祈求的心願裝入獨特的葫蘆造型繪馬裡，每年來朝聖的日本人和海外觀光客不計其數，喜愛日本傳統歷史文化的旅人規劃大分旅遊一定要來。

▲▼宇佐神宮是著名大分能量景點，並有獨特葫蘆造型繪馬/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





日本葡萄酒大賽常勝軍「安心院葡萄工坊」

備受推崇、在日本葡萄酒大賽屢屢獲獎的安心院葡萄酒正是源自「安心院葡萄工坊」，園區免費參觀，除了可以一覽葡萄田、釀造場、酒窖之外，在商店區只要花1000日圓即可試飲數款葡萄酒，風味喜歡也能當場購買，送禮自飲兩相宜。

▲▼安心院葡萄工坊在日本葡萄酒大賽屢創佳績/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



調製獨一無二的香氣「大分香水博物館」

別府不是只有溫泉景點和溫泉旅館，還有世上少數以香水為主軸的博物館，在「大分香水博物館」可以欣賞全球無數品牌的香水、藉由簡介暸解香水歷史以及製造流程，另外還能參與香水DIY體驗，老師會將香水製作步驟化繁為簡、協助每名學員調製專屬的香氣，只是記得要提前預約。



▲▼對香水有興趣的旅人一定要安排大分香水博物館/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





日常和藝術零距離「大分美術館」

「大分縣立美術館(OPAM)」由榮獲普立茲克建築獎的坂茂操刀， 核心為「將美術館帶入日常」。充分融合在地竹子工藝，並且採開放式設計、館內不見一根立柱，大眾得以盡情欣賞館藏；位於頂樓的「天庭」為直通天際的透明中庭，此處花園裝置藝術由三位現代雕刻工藝大師攜手完成，在灑落下的陽光與微風的環繞之下，身心靈與宇宙萬物能量相連，藉由大自然與藝術來療癒身心。

▲▼大分縣立美術館核心為將美術館帶入日常/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





面向別府海灣的新穎休息站「道の駅 たのうらら」

「道の駅 たのうらら」是今年七月份開幕、面向別府海灣的休息站，鄰近超人氣大分景點高崎山自然動物園和海之卵水族館。一樓超市販售豐富的大分農產品、大分調味料等，部分蔬菜上還特別標註生產小農的名字；二樓的美食廣場得以品嘗到大分鄉土菜餚。倘若有緣，在戶外廊道賞海之際還有機會直擊野生海豚身影。

▲▼道の駅たのうらら是新的休息站，販售豐富的大分農產品/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





大分車站購物商場逛起來「AMU PLAZA OITA」

購物中心「AMU PLAZA OITA」和JR大分站共構，白天大分景點行程結束後，夜晚可以直接無縫接軌來逛街購物、享用大分美食，這裡的電器、服飾、生活居家品牌等都相當多元，大分特產更是應有盡有，是採買大分伴手禮的好去處；若是親子同遊大分，頂樓還有遊樂設施可以帶小朋友去玩耍。

▲▼AMU PLAZA OITA和JR大分站共構，逛街購物超方便/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





九州自然動物公園（大分縣宇佐市）

地址：大分県宇佐市安心院町南畑2-1755-1

電話：0978-48-2331

官網：https://africansafari.co.jp/



高崎山自然動物園（大分縣大分市）

地址：大分市神崎3098-1

電話：097-532-5010

官網：https://www.takasakiyama.jp/



海之卵水族館（大分縣大分市）

地址：大分市大字神崎字ウト3078番地22号

電話：097-534-1010

官網： https://www.umitamago.jp/



津久見海豚島（大分縣津久見市）

地址：大分縣津久見市立大學字四浦2218之10號

電話：0972-85-3020

官網：https://www.tsukumi-irukajima.jp/



九重夢大吊橋（大分縣九重町）

地址：大分縣玖珠郡九重大字田野1208番地

電話：0973-73-3800

官網：https://www.yumeooturihashi.com/



原尻瀑布（大分縣豐後大野市）

地址：大分縣豐後大野市緒方町原尻936-1

電話：0974-42-2137

官網：https://www.ogatakanko.com/



海地獄（大分縣別府市）

地址：大分縣別府市鐵輪559-1

電話：0977-66-1577

官網：https://www.umijigoku.co.jp/



明礬溫泉湯之花小屋（大分縣別府市）

地址：大分縣別府市明礬6

電話：0977-66-8166

官網：http://yuno-hana.jp/



稲積水中鍾乳洞（大分縣豐後大野市）

地址：大分県豊後大野市三重町大字中津留300番地

電話：0974-26-2468

官網：https://inazumi.com/



臼杵石佛（大分縣臼杵市）

地址：大分縣臼杵市大字深田804-1

電話：0972-65-3300

官網：https://sekibutsu.com/



岡城跡（大分縣竹田市）

地址：大分縣竹田市大字竹田字岡

電話：0974-63-1541

官網：https://okajou.jp/



扇森稻荷神社（大分縣臼杵市）

地址：大分縣竹田市大字灰田原櫻瀨811

電話：0974-63-1588

官網：https://xn--gpuz1m79owd17b268a.net/



宇佐神宮（大分縣宇佐市）

地址：大分縣宇佐市南宇佐2859

電話：0978-37-0001

官網：http://www.usajinguu.com/



安心院葡萄工坊（大分縣宇佐市）

地址：大分縣宇佐市安心院町下毛798

電話：0978-34-2210

官網：https://www.ajimu-winery.co.jp/



香水博物館（大分縣別府市）

地址：大分縣別府市北石垣48-1

電話：0977-27-7272

官網：https://oita-kaori.jp/



大分縣立美術館（大分縣大分市）

地址：大分縣大分市寿町2番1号

電話：097-533-4500

官網：https://www.opam.jp/



道の駅 たのうらら（大分縣大分市）

地址：大分市大字神崎字梶原1228-9

電話：097-529-7301

官網：https://www.tanourara.jp/



AMU PLAZA OITA（大分縣大分市）

地址：大分県大分市要町1-14

電話：097-513-1220

官網：https://www.jroitacity.jp/