喜歡海豚的旅人來大分自由行，窩客島非常推薦自駕前往「津久見海豚島」(つくみイルカ島)、以海豚為主題的海洋樂園，而且海豚生活在大自然海洋之中。這裡不僅有精彩的海豚秀可以欣賞，還能和超萌的海豚進行多樣互動，包括和海豚親暱合照、餵食海豚甚至與海豚共游。



▲▼在津久見海豚島可以欣賞海豚表演、並和親人海豚互動/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「津久見海豚島」共有13隻瓶鼻海豚，年紀最大的海豚約28歲、最年幼僅1歲7個月，海豚皆在大自然海灣之中成長，並獲得細心良好的照顧；現場亦提供豐富的海豚互動體驗，包括餵食海豚、自駕小船近距離欣賞海豚、和海豚合影等，除了海豚共游須議提前預約之外，其他都能直接付款參加。▲在津久見海豚島可以餵食海豚/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲在津久見海豚島自駕小船近距離欣賞、餵食海豚的民眾/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「津久見海豚島」每日都有免費的海豚表演，可見海豚與教練員絕佳的默契，而在精彩演出結束後，海豚會趴在濕潤的棧板上，可以付費和海豚合照、輕輕觸摸海豚；除了海豚之外，這裡還有海豹、麥哲倫企鵝等可愛海洋動物，是動物控一定愛、相當療癒人心的大分景點。推薦閱讀： 親手餵食獅子黑熊！最夯日本野生動物園「九州自然動物公園」，叢林巴士必搭。 ▲津久見海豚島是療癒系大分景點，共有13隻瓶鼻海豚/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



津久見海豚島(つくみイルカ島)資訊

營業時間：10:00~16:00

地址：大分縣津久見市立大學字四浦2218之10號

電話：0972-85-3020

官網：https://www.tsukumi-irukajima.jp/