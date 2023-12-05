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桃園．龍潭美食｜乳姑山景觀餐廳之白圍牆地中海景觀咖啡餐廳，盡收龍潭夜景｜親子餐廳｜寵物友善餐廳｜約會聚餐 @我在前往韓國旅遊的路上

2023-12-05 16:54:25 Lily旅食趣 人氣：101
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Lily旅食趣

發表篇數：44篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：白圍牆地中海景觀咖啡餐廳
phone03-4707-979
place桃園市龍潭區楊銅路二段688-1號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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龍潭乳姑山的夜景非常美麗又著名，這一帶有許多景觀咖啡餐廳。

白圍牆地中海景觀咖啡餐廳以希臘地中海風格吸引我，在這裡可以美食、美景同時享受。

不僅是親子餐廳、寵物友善餐廳、也適合約會、聚餐的好所在。

 

這天帶著家人來到這間「白圍牆地中海景觀咖啡餐廳

景觀餐廳前面就有寬敞的免費停車場，所以開車來很好停車又方便。

 

以地中海藍白風格為主的「白圍牆地中海景觀咖啡餐廳」

綠色草皮、白色矮圍牆、石板路，氛圍一下子就出來了！

 

門口大大的比讚手部雕塑非常有意思，還有兒童遊戲溜滑梯可以玩

 

白圍牆地中海景觀咖啡餐廳在周末的晚上會有歌手現場live演唱，和白天的氛圍非常不同。

 

內部設計是以藍白為主，有地中海經典的白色矮圍牆、石板路

有二人座、四人座、六~八人等長桌座位可選擇，建議假日要事先訂位比較好。

 

靠窗的座位視野非常不錯。

若戶外天氣不錯，風也不大的話，可以考慮坐戶外。

 

戶外的座位區非常浪漫，還能一邊用餐一邊看夜景，天氣好時甚至可以看到台北101！也太酷了！

雖然這天我們沒有看到101，但是看到滿月也很棒

若不是這天風太大很冷，應該會選擇坐戶外區~哈哈

只是戶外的燈光偏暗和紫藍色調的光源，晚上想拍食物照還是在室內拍比較好 XD

但若是白天的話，加上藍天白雲拍起來非常有網美風喔，下次想要白天再訪一次。

 

侄子自己帶的TOMICA小汽車(綠色那台)意外地和景觀咖啡廳的藍白小屋裝飾很搭配呢

 

▼菜單，品項選擇非常多

有主餐類：五行五色養生鍋、義大利麵、燉飯，還有小點心炸物、甜點、飲品、冰沙…等

假日限時用餐時間２小時，每人低消為一種品項

 

炸物

我們點了三種炸物：酥炸甜不辣、黃金脆薯、香酥洋蔥圈

甜不辣炸得酥脆鮮嫩、佐泰式甜辣醬，非常好吃

 

黃金脆薯選了原味，主要是小朋友愛吃；洋蔥圈也很夠味。

一份炸物的份量蠻多的，推薦可以直接點炸品優惠組合會更划算。

 

五行五色養生火鍋

養生火鍋種類很多：元氣當歸鴨火鍋、牛蒡燉排骨火鍋、山藥燉排骨火鍋、食補燉藥膳火鍋、新加坡叻沙鍋、菊花排骨麻辣鍋，都有附贈白飯。

我們點了「山藥燉排骨火鍋」，用枸杞、紅棗等天然食材熬煮的湯底，暖身又暖胃的健康養生鍋適合推薦給想吃清淡的朋友。

另外還有提供二種沾醬(醬油、柚子醬)可搭配。

▲五色蔬菜搭配這一鍋看起來就很好吃！記得蔬菜配料放入鍋內要煮熟後再食用。

▼排骨的肉質軟又嫩，吃起來完全不柴，山藥也很大塊呢，吃完這鍋很有飽足感。

 

只要點義大利麵、飯類，都會附濃湯。

玉米濃湯完全不馬虎，香濃好喝，吃得到玉米粒、火腿、麵包酥。

 

青醬鮮蝦義大利麵

義大利麵條煮得軟硬適中，搭配足夠的青醬，非常好吃又香氣十足。

除了鮮蝦之外，還有花椰菜、甜椒、洋蔥等佐料，餐點完全不單調。

鮮蝦很大隻又新鮮，給的數量也很多，我記得吃到至少有5-6隻鮮蝦。

 

奶油蛤蜊義大利麵

奶香味十足搭配軟硬適中的義大利麵，這道是小朋友的最愛！

份量多的蛤蜊都很鮮甜，好吃到侄子都嗑光它。

 

南洋鳳梨咖哩雞腿飯、香草雞腿排飯

採用無骨雞腿排，經過醃製後再將表面煎至金黃色，酥脆外皮、鮮嫩多汁的雞腿排非常可口。

雞腿排飯的配菜都一樣，差別在於主醬料的不同。

南洋鳳梨咖哩醬是額外用深盤裝盛，搭配香氣濃郁微辣的咖哩醬十分下飯又美味。

 

香草雞腿排的醬汁以義式香草調配，香氣十足，也可以吃到雞腿排原本的鮮甜多汁。

 

飲品

我們點了鮮奶阿華田、草莓拿鐵、熱美式、法芙娜雲朵可可，除了草莓拿鐵是冰的，其它都做成熱飲。

草莓拿鐵的最底層是新鮮草莓醬，搭配拿鐵的漸層，整體喝起來不會太甜，我覺得很好喝。

法芙娜雲朵可可是嗜甜者的愛好，濃醇巧克力喝起來很絲滑又順口；鮮奶阿華田比一般阿華田更香濃好喝。

美式咖啡比較偏苦，可以自行再加糖或奶精喔。

 

鮮奶油鬆餅(楓糖)

用完主餐後，可稍作休息一下，等待甜點鬆餅上桌。

鬆餅都是現作需15分鐘左右，好吃的鬆餅是值得等待的XD

鬆餅切成四塊，每一塊都真的非常厚實又紮實，表皮烤得很酥脆不易濕軟，灑上白色糖粉增添風味，淋上楓糖醬更是甜而不膩，大推！

原味鮮奶油用洋芋片當成玫瑰花瓣的創意巧思很棒，再以脆笛酥、oreo巧克力、檸檬片、櫻桃裝飾，另一邊鮮奶油加上草莓醬、仙貝餅乾，讓這道甜點整體看起來更加豐富。

 

雖然假日限時2小時，但因為出餐速度很快，所以用餐時間是很足夠的！

吃完飯後還可以去戶外區看乳姑山夜景，感受一下夜晚的chill~

 

白圍牆地中海景觀餐廳

電話：03-470-7979
地址：桃園市龍潭區楊銅路二段688-1號
ＦＢ：https://www.facebook.com/bwc688
ＩＧ：@bwc_688
營業時間：12:00~凌晨04:00 (最後出餐03:00)，全年無休

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：白圍牆地中海景觀餐廳
  • 所在地址：臺灣桃園市龍潭區楊銅路二段688-1號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-04:00
  • 店家電話：03-470-7979
  • 評價：★★★★★

 

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