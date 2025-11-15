福岡天神日航城市飯店！赤坂站3號出口即達，商務飯店中寬敞舒適的首選。

JAL（日航）在日本是知名的連鎖飯店集團之一。福岡天神日航城市飯店在2021年3月開業，是一家時尚現代的酒店。它位於天神中心，距離九州最大的購物和娛樂區天神步行僅需10分鐘。飯店周遭環境比較安靜安心，是個不錯的選擇，房間格局算是商務飯店中寬廣又新穎。

絕佳的地理位置與交通便利性

飯店的地理位置超方便，如果你從機場搭計程車直接到飯店也才10幾分鐘的車程。飯店最近的地鐵站就是赤坂站，從赤坂站的3號出口出來，立馬就可以看到天神日航城市飯店了，超級方便。無論是要去天神或博多，都很方便。逛街時，步行就可以抵達警固神社及天神商圈。

周邊生活機能與公共設施

飯店附近的生活機能佳，周圍有24小時超市、超商、星巴克。飯店 check-in 櫃檯在二樓，二樓大廳滿寬廣的，設置很多座位區可以讓旅客暫時休息。此外，二樓還有一個24小時開放的自助販賣部，商品有飲料和麵包零食，如果有需求可以自行拿取結帳。

高級房型與辦公機能

這次入住的高級房（兩床，Superior Twin）房型大小為28平方公尺。雖然一開始訂房時會覺得28會太小，但入住後的感覺其實不差。房內有兩張單人床，一旁還有沙發桌椅可以吃東西，甚至展開自己的行李箱都沒問題。另一張單人床旁則有 mini bar 和辦公桌，甚至還有膠囊咖啡機，商務套房的機能應有盡有。

舒適衛浴設備與住宿評價

浴室採乾濕分離設計，並且配備了浴缸，而且是算大算深的浴缸，令人一洗去旅途疲憊。浴室使用 POLA 品牌盥洗用品，毛巾與浴袍也厚實柔軟。如果你不想要住在天神市區或博多市區這麼混雜的地方，赤坂站出口的 JAL CITY 飯店真的滿適合的，每天晚上回飯店就會感覺周遭環境很安靜又安心，是便利、乾淨又安心的福岡住宿推薦。

福岡天神日航城市飯店 (Hotel JAL City Fukuoka Tenjin)

agoda最新房價查詢

地址：福岡県福岡市中央区大名2丁目12-5

電話：+81927187558