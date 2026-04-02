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廣島世羅芝櫻粉蝶花季登場！30萬株芝櫻與與120萬株粉蝶花夢幻綻放，堪稱西日本規模最大。

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2026-04-02 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社 世羅高原農場
特派員 Trish

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春季除了賞櫻外，也別忘了還有壯闊藍色饗宴，廣島世羅町的芝櫻與粉蝶花也是春天絕對不可錯過的絕景。

當櫻花季進入尾聲，別急著收起賞花的心情，因為緊接著登場的是更加壯觀的粉紅藍色花海盛宴！位於廣島縣世羅町的花卉觀光農園「Flower village 花夢之里」，從2026年3月28日至5月10日舉辦春季活動「芝櫻與粉蝶花之丘」，被粉紅與藍色花毯包圍的震撼感，絕對是春天不容錯過的絕景體驗。 

▲被粉紅與藍色花毯包圍的震撼感，絕對是春天不容錯過的絕景體驗。
▲被粉紅與藍色花毯包圍的震撼感，絕對是春天不容錯過的絕景體驗。

粉紅與藍色花海各有看頭

這座世羅高原農場的姊妹設施每年春天固定舉辦這項活動，參觀者能欣賞覆蓋西日本最大規模丘陵的30萬株芝櫻與120萬株粉蝶花。

▲參觀者能欣賞覆蓋西日本最大規模丘陵的30萬株芝櫻與120萬株粉蝶花。▲參觀者能欣賞覆蓋西日本最大規模丘陵的30萬株芝櫻與120萬株粉蝶花。

想沉浸在一整片藍色花海中，「青空之丘 粉蝶花」區域絕對不能錯過。120萬株粉蝶花從腳邊綿延至天際線，與湛藍天空完美融為一體，那種從大地蔓延到天空的夢幻藍調，美得令人屏息，彷彿整個世界都被溫柔的藍色包裹。 ▲青空之丘 粉蝶花區域絕對不能錯過，與湛藍天空完美融為一體，美得令人屏息。
▲青空之丘 粉蝶花區域絕對不能錯過，與湛藍天空完美融為一體，美得令人屏息。

想被鮮豔粉紅地毯環繞，則可前往「相遇之丘 芝櫻」。橫跨芝櫻花海、彷彿漂浮在粉紅河流上的「春夢橋」，是園區最熱門的拍照打卡點。站在橋上俯瞰，大片桃紅色芝櫻如波浪般起伏鋪展，為大地披上最浪漫的春裝，那股鮮活明亮的生命力撲面而來，讓人忍不住按下快門捕捉這份感動。 ▲相遇之丘芝櫻橫跨芝櫻花海、是園區最熱門的拍照打卡點。
▲相遇之丘芝櫻橫跨芝櫻花海、是園區最熱門的拍照打卡點。

粉蝶花色和菓子應景登場

園區內的「霜淇淋攤販 花籃」除了販售季節霜淇淋，還有世羅町和菓子店「大手門」的櫻花麻糬、粉蝶花色煉切等商品，能一邊欣賞春日花海，一邊享受優雅茶點時光。

▲園區內的和菓子店「大手門」提供櫻花麻糬、粉蝶花色煉切等商品。
▲園區內的和菓子店「大手門」提供櫻花麻糬、粉蝶花色煉切等商品。

芝櫻與粉蝶花之丘活動資訊

地址：広島県世羅郡世羅町上津田3-3（Flower village 花夢之里）
活動期間：即日起～5月10日
開園時間：09：00～17：00（最終入園16：30）
提早開園：08：00～17：00（最終入園16：30）※僅4月25日・26日・29日
提早・延長開園：07：00～17：30（最終入園17：00）※僅5月2日～5月5日
休園日：無
入園費：大人 700日圓～1,200日圓、兒童(4歲～小學生) 300～600日圓※費用依花季有所異動

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記者 楊婷雅
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