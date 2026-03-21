京都賞櫻秘境找到了，龜岡七谷川30品種櫻花隧道和夢幻夜櫻點燈即將登場，完全不用人擠人。

京都熱門賞櫻景點總是人擠人，其實在地人都知道的秘境在龜岡市，3/28～4/12到龜岡七谷川避開人潮好好的欣賞櫻花美景吧。

京都賞櫻不只有市區！從京都站搭快速電車僅20分鐘的龜岡市，七谷川沿岸約1公里每年都有30品種、1,500棵櫻花，是京都丹波地區最大規模的賞櫻名勝。「2026龜岡櫻花週」於3月28日至4月12日舉辦，活動包含夜間點燈和市集同步登場。

京都賞櫻秘境：龜岡七谷川

京都府龜岡市，位於京都府中央。從JR京都站搭快速電車約20分鐘即可抵達。秋季到春季期間，會出現被稱為「丹波霧」的夢幻霧景。龜岡最具代表性的賞櫻景點是七谷川周邊的「和煦之道」。約1公里的沿川步道上，種植了30品種、約1,500棵櫻花。規模為京都丹波地區之最。盛開時節，兩側櫻花枝條將交織成壯觀的櫻花隧道。除了七谷川，市內其他地點也被粉紅色渲染，包含JR龜岡站旁的南鄉公園、龜岡運動公園的犬飼川沿岸，整座城市處處是櫻花。



▲龜岡最具代表性的賞櫻景點是七谷川周邊的「和煦之道」。





七谷川的和煦之道

▲約1公里的沿川步道上，種植了30品種、約1,500棵櫻花。





七谷川沿岸的櫻花與水景

▲盛開時節，兩側櫻花枝條將交織成壯觀的櫻花隧道。





京都賞櫻夜間限定

「2026龜岡櫻花週」於2026年3月28日～4月12日舉辦。期間內，市內多處將進行夜櫻點燈。點燈時間為晚間7點至9點。點燈地點包含和煦之道七谷川沿岸、南鄉公園、平之澤池、龜岡運動公園犬飼川沿岸。水面映照出的夜櫻、燈光照亮的櫻花步道，將呈現出夢幻般的美麗景色。此外，櫻花公園內還設有期間限定的常設飲食攤位。營業時間為上午9點至晚間9點，地點在櫻花公園東北側涼棚前。



▲夜櫻點燈地點包含和煦之道七谷川沿岸、南鄉公園、平之澤池、龜岡運動公園犬飼川沿岸。





2026龜岡櫻花週活動資訊

舉辦期間：2026年3月28日～4月12日※依開花狀況可能調整

點燈地點：和煦之道七谷川沿岸、南鄉公園、平之澤池、龜岡運動公園犬飼川沿岸

夜櫻點燈時間：晚間7:00～9:00

市集會場：七谷川會場（櫻花公園體育館前廣場）、南鄉公園會場

交通方式：JR京都站搭快速電車約20分鐘至龜岡站

官方網站





2026日本賞櫻

推薦閱讀：京都賞櫻速報！淀水路河津櫻盛大滿開，綿延一公里粉色隧道搶先綻放。

推薦閱讀：鳥取夜櫻名所鹿野城跡公園！城下町散策，必吃四季限定大福。

推薦閱讀：東京都心最優雅的賞櫻之旅！東京Midtown春櫻祭3月開跑，100棵櫻花、飯店戶外酒廊和夜櫻點燈即將夢幻登場。