布丁狗冰淇淋！COLD STONE布丁奶茶冰淇淋 套餐送布丁狗立牌，COLD STONE買一送一開吃。

COLD STONE布丁狗聯名正式登場，推出金芒盛宴、嚼對要布丁與QQ布丁狗冰心捲等新品。編輯張人尹表示，連布丁狗屁屁細節也不放過。
布丁狗冰淇淋，屁屁細節也顧到！迎接布丁狗30週年生日，COLD STONE自6/5-8/6推出期間限定聯名活動，以「生日派對」為主題打造一系列冰品、甜點與收藏周邊。這次不只有全新聯名杯身與插卡設計，還有套餐限定周邊小物「酷聖石好冰友」。編輯已經幫粉絲們確認過，最重要的屁屁「＊」細節也不放過，粉絲們通通要朝聖。
愛文芒果與布丁奶茶雙口味新登場本次COLD STONE主打兩款夏季限定冰淇淋，其中「金芒盛宴」選用本土愛文芒果製成芒果冰淇淋，拌入愛文芒果丁與海綿蛋糕，再搭配芒果風味晶珠，呈現如芒果蛋糕般的豐富層次。另一款「嚼對要布丁」則以布丁狗最愛的布丁為發想，推出布丁奶茶風味冰淇淋，結合海綿蛋糕、塔殼餅乾與布丁風味珍珠，多重口感一次滿足。兩款新品的顏色也與布丁狗互相呼應，搭配專屬的布丁狗紙杯設計，正面是布丁狗大臉，背面有＊字屁屁，讓粉絲正反面都能打卡拍照。
收藏周邊加碼好冰友套餐同步開賣除了冰淇淋新品之外，COLD STONE同步推出「酷聖石好冰友」套餐組合。凡購買指定套餐即可獲得聯名限定周邊，壓克力立牌可以當飯友拍照打卡，圖樣除了專屬聯名設計外，還加入30週年隱藏版款式，隨機出貨增添粉絲蒐集樂趣。活動期間也同步推出夏季限定飲品「芒果酷樂思」，使用芒果果泥製成芒果冰，再加入愛文芒果果肉，打造酸甜清爽的夏日風味。
布丁狗冰心捲與優惠接力登場聯名甜點部分，COLD STONE這波搶先推出「QQ布丁狗冰心捲」，以布丁風味冰淇淋搭配黑糖QQ，再以海綿蛋糕包覆，外層點綴布丁狗剪影圖案，細節滿滿。另外，COLD STONE夏季也推出許多優惠活動，6/15-8/6期間LINE好友可領取一張「買一送一」優惠券，此外在6/7前也有第二杯半價、端午夏至6/18-6/21冰淇淋買一送一，粉絲趁機吃新品。
酷聖石好冰友-340元布丁狗限定套餐
售價：$340
活動期間：2026年6月5日~2026年8月6日
套餐內容：中杯季節限定冰淇淋*1+原味脆餅*1+酷聖石好冰友-布丁狗*1。
注意事項：
酷聖石好冰友-布丁狗 3款隨機出貨，數量有限，售完為止。
酷聖石好冰友-380元布丁狗限定套餐
售價：$380
活動期間：2026年6月5日~2026年8月6日
套餐內容：中杯季節限定冰淇淋*1+原味脆餅*1+酷聖石好冰友-布丁狗*1+飲品7選1(茉香綠茶/胭脂琥珀紅茶/綜合莓果茶/美式咖啡/薄荷洋甘菊/英式紅茶/蜜烏龍茶)。
注意事項：
酷聖石好冰友-布丁狗 3款隨機出貨，數量有限，售完為止。
酷聖石LINE好友Fun暑假 買一送一活動
活動期間：2026年6月5日~2026年8月6日
活動內容：活動期間憑LINE粉絲優惠券，享中杯以上含桶裝冰淇淋買一送一(不含脆餅/濃霜淇淋；價低者為贈送品項；每帳號可領取一次)。
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