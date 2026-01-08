> 美食 > 東京巨大章魚燒快閃南港！爆彈燒本舖霸氣登台，直徑8公分章魚燒超狂。

東京巨大章魚燒快閃南港！爆彈燒本舖霸氣登台，直徑8公分章魚燒超狂。

2026-01-08
東京池袋排隊名店「爆彈燒本舖」快閃南港！主打直徑8公分，重量200克的巨大章魚燒，1月16日起於LaLaport南港限時登場，免出國就能吃到話題日系美食。

台北章魚燒控來挑戰！在日本與韓國社群掀起熱潮的東京池袋排隊名店「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」，將於1月16日至3月31日快閃進駐LaLaport 南港5樓，成為近期南港討論度極高的日系美食話題。主打尺寸驚人的巨大章魚燒，單顆直徑達8公分，重量約200克，與一般章魚燒相比存在感十足。品牌在日本曾創下單日銷量破千顆的成績，加上超過10種口味選擇與高度辨識度外型，讓不少人將這次快閃視為不用出國也能朝聖的限定體驗。

▲爆彈燒本舖選擇跳脫傳統章魚燒的小份量設定，單顆直徑達8公分，重量約200克。
▲東京池袋排隊名店「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」將於1月16日至3月31日。
東京巨大章魚燒「爆彈燒本舖」快閃南港！

爆彈燒本舖選擇跳脫傳統章魚燒的小份量設定，將一顆章魚燒直接升級為接近正餐等級的存在。外層煎至金黃酥脆，內部則包覆章魚，蛤蜊，玉米，鵪鶉蛋等多種食材，吃起來層次豐富且口感厚實。整體配方由專業團隊調整比例，需經過長時間翻轉加熱，才能呈現外酥內嫩的日式口感。對於想找份量感小吃，或是逛街時想快速補充飽足感的人來說，一顆巨大章魚燒就能滿足一餐需求。

▲爆彈燒本舖巨大章魚燒內部則包覆章魚，蛤蜊，玉米，鵪鶉蛋等多種食材，吃起來層次豐富且口感厚實。
動漫聯名成為品牌特色

除了餐點本身具有高度記憶點，爆彈燒本舖在日本也以頻繁推出動漫與手遊聯名聞名，曾與鬼滅之刃，咒術迴戰，鏈鋸人，初音未來，原神等IP合作，推出限定口味與收藏週邊，成功吸引粉絲排隊。近期與刀劍亂舞合作時，更曾出現單日銷量突破2500顆的紀錄。品牌也透露，未來在台灣市場將延續聯名操作，讓快閃不只好吃，也更具話題性。

▲爆彈燒本舖在日本以動漫與手遊聯名聞名，曾與鬼滅之刃、咒術迴戰、鏈鋸人等IP合作，未來台灣也會和人氣IP聯名。
爆彈燒本舖 LaLaport 南港快閃店

活動期間：1月16日至3月31日
活動地點：LaLaport 南港5樓
主打商品：直徑8公分，重量約200克的巨大章魚燒
口味選擇，提供超過10種口味

台北新開店美食要知道！

