東區咖啡廳吃燒賣！PLOT咖啡廳結合快閃展演，必吃香菜燒賣 港式鴛鴦 抹茶巴斯克。

東區咖啡廳吃燒賣！PLOT工業風咖啡廳結合快閃展演，必吃香菜燒賣 港式鴛鴦 抹茶巴斯克。

▲PLOT 結合咖啡、甜點與藝術展覽空間，成為東區巷弄裡能慢下腳步的生活靈感咖啡廳。（攝影：張人尹）



▲在台北午後走進 PLOT，不只喝咖啡，也能感受藝術與空間交會的日常節奏。（攝影：張人尹）

留白設計打造靈感場域

東區咖啡廳吃燒賣！在台北巷弄裡，有一間新開咖啡「PLOT」不只有咖啡、甜點，更加入了藝術、展覽場域為核心，打造一處能讓粉絲放慢步調的生活靈感空間。從飲品風味、甜點與輕食，到可隨內容轉換的空間設計，再到品牌快閃與展演活動，讓人午後消磨時光超Chill。

PLOT 的空間以水泥、原木與鋼鐵為主體，保留建材原始紋理，營造沉穩安靜的氛圍。透過留白設計，場域能隨展覽、品牌活動或創作內容調整狀態，讓空間成為不同故事發生的舞台，也讓粉絲每次來訪都能感受到不一樣的節奏轉換。此外，在面向街邊的露台區域，更在周遭台灣感性的氣氛中，打造品嚐咖啡、甜點的療癒空間。



▲PLOT 以水泥、原木與鋼鐵打造留白空間，讓展覽與活動能隨內容轉換氛圍。（攝影：張人尹）

飲品成為溝通的語言

在 PLOT，飲品被視為表達的一部分。品牌邀請道專業顧問與世界冠軍御用烘豆師，精選並烘焙單品與中深焙配方豆，從手沖到拿鐵呈現風味層次。此外還有道地港式紅茶、鮮奶、加上PLOT咖啡的「港式鴛鴦」，還有日系玄米、抹茶等飲品，也能享受大人系微醺飲料，從早到晚都能約喝。



▲PLOT 精選咖啡豆，由專業顧問與冠軍烘豆師合作，呈現手沖到拿鐵的風味層次。（攝影：張人尹）

甜點與港味輕食搭配

除了飲品，PLOT 也準備多款甜點與輕食，經典招牌「抹茶巴斯克」，以抹茶粉結合三種奶油乳酪，打造更柔軟的蛋糕口感，適合搭配咖啡或茶飲，還有一款人氣鹹食「港式燒賣」則成為少見於咖啡空間的選項，除了原味燒賣，還有剝皮辣椒燒賣、香菜燒賣，一份共3種口味6入，一次滿足。



▲港式鴛鴦與日系茶飲並列，讓 PLOT 從白天到夜晚都有不同飲品選擇。（攝影：張人尹）



▲港式燒賣成為 PLOT 的人氣輕食，一次可品嚐原味、剝皮辣椒與香菜口味。（攝影：張人尹）

活動與品牌互動平台

PLOT 同時也是行銷與公關策劃基地，結合藝術、媒體與內容，將新品發表、聯名展演或工作坊轉化為具互動感的場景。近期迎來邁入十週年的香港潮流品牌 LAKH，於 PLOT 展開為期三週的台灣限定 POP-UP，展出並販售秋冬新品與定番褲款。活動期間 12/13-1/3，於店內購買 LAKH 任一品項，還可享「PLOT 港式鴛鴦」9 折優惠。



▲PLOT 迎來香港潮流品牌 LAKH 台灣限定 POP-UP，結合服飾展售與生活空間呈現。（攝影：張人尹）



▲活動期間於 PLOT 購買 LAKH 商品，可搭配港式鴛鴦享有專屬折扣優惠。（攝影：張人尹）





PLOT

地點：台北市大安區忠孝東路三段217巷3弄3號





PLOT快閃活動 香港潮流品牌 LAKH

活動期間：12/13-1/3

優惠內容：於店內購買 LAKH 任一品項，可享「PLOT 港式鴛鴦」9 折優惠。







看更多PLOT必拍角落

▲面向街邊的露台設計，讓 PLOT 成為能自在品嚐咖啡與甜點的療癒角落。（攝影：張人尹）



▲PLOT 招牌抹茶巴斯克以抹茶粉與三種乳酪製成，口感柔軟，適合搭配咖啡享用。（攝影：張人尹）



▲PLOT 以水泥、原木與鋼鐵打造留白空間，讓展覽與活動能隨內容轉換氛圍。（攝影：張人尹）