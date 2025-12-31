台北101美食2間新開店！一人壽喜燒「牛喜壽喜燒」插旗，無限續松露蛋慕斯。

牛喜壽喜燒水炊鍋與長浜魚屋宣布於12月31日同步進駐台北101美食街，主打鍋物與日式海鮮丼雙選擇，為信義區餐飲版圖增添新亮點。

台北101美食新開店一次開兩間！跨年夜不只是在外面倒數，越來越多人選擇先把肚子顧好，看準信義區跨年人潮，主打一人開鍋的「牛喜壽喜燒水炊鍋」與浮誇海鮮丼「長浜魚屋」於2025年最後一天12/31同步進駐台北101購物中心B1美食街，帶來一人壽喜燒與日式海鮮丼兩種選擇，不只讓大家跨年前先吃飽，也讓附近上班族平日也能輕鬆吃好料。



▲牛喜主打平價一人壽喜燒。(攝影：鄭雅之)

▲牛喜主打平價一人壽喜燒。(攝影：鄭雅之)





台北101美食新開店：牛喜壽喜燒水炊鍋一人壽喜燒

主打個人鍋形式的牛喜壽喜燒水炊鍋，今日搶在2025年跨年夜當天正式插旗台北101店，適合跨年前與親友輕鬆聚餐。關西風壽喜燒以和牛牛油熱鍋，拌炒洋蔥泥與日本上白糖後淋上特製醬汁，輕涮日本A5和牛，搭配可以無限續加的松露蛋液再升級。並首次推出壽喜燒限定398元「日本A5和牛漢堡排」，讓大家有更多選擇。另一款博多水炊鍋則以雞骨與花東生米慢煮，湯色乳白卻清爽回甘。此外，台北101店也搶先限定和牛餃，菜盤無痛升級多一顆和牛餃，內餡豬肉、和牛和香菜混搭出不一樣的新滋味。



▲牛喜為全台首創松露蛋液慕斯的壽喜燒店。(攝影：鄭雅之)





台北101美食新開店：長浜魚屋高CP日式海鮮丼同步登場

同步登場的長浜魚屋，以16席板前座位打造日本福岡屋台風格，主打每週兩次自日本漁港空運直送的新鮮海產。招牌黑鮪魚丼一次集結大腹、中腹、赤身與鮪魚泥，搭配赤醋飯與凍凝蛋，層次豐富又具飽足感。熟客推崇的隱藏版「豪華海鮮丼」，集結十多種當季旬味海鮮，700元有找即可品嚐，是美食街中少見的高CP值選擇。為歡慶台北101店開幕，也推出期間限定「DX月見四喜丼」，一次吃到海膽、黑鮪魚、鮭魚與鮭魚卵。



▲為歡慶台北101店開幕，推出期間限定「DX月見四喜丼」，一次吃到海膽、黑鮪魚、鮭魚與鮭魚卵。(攝影：鄭雅之)





牛喜壽喜燒水炊鍋 台北101店

地址：台北市信義區市府路45號B1

營業時間：11：30～20：30

座位：22席，現場候位

優惠：消費任一套餐可加198元加購A5黑毛和牛特盛100克





長浜魚屋 台北101店

地址：台北市信義區市府路45號B1

營業時間：11：30～20：30

座位：16席，現場候位

優惠：消費任一主餐可加198元加購黑鮪魚盛合





信義區美食新開店推薦！

▲台北101店搶先推出限定和牛餃，菜盤無痛升級多一顆和牛餃。(攝影：鄭雅之)