全台最高療癒地標！台北101攜手kafeD推出雲端限定愛玉咖啡與蘭花甜點。

曾經遙不可及的台北101第101樓，如今變身為全台最高的雲端綠意秘境。花藝大師凌宗湧以2026趨勢色，打造出一處能讓身心靈徹底放鬆的空中花園。

曾經僅有國家元首與國際頂級貴賓能夠涉足的場域，如今揭開了神秘面紗，成為台北天際線上最令人嚮往的隱世桃源。位於海拔508公尺的台北101第101樓，長期以來被視為台灣最神祕的垂直聚落，這裡必須經過多次電梯轉乘方能抵達，象徵著一種遠離塵囂的儀式感。隨著全球「療癒經濟」的興起，人們對於內在平靜的渴望愈發強烈，台北101在2026年到來前夕，敏銳地捕捉到這股對於身心平衡的集體需求，決定將這座曾經戒備森嚴的雲端空間，轉化為一座充滿生命力的空中花園。今年開春，台北101特別邀請享譽國際的花藝大師、CNFlower西恩創辦人凌宗湧領銜策畫，並攜手植物獵人洪信介，共同打造名為《蕨蘭之美》的年度特展，將這座城市最高點，變身為全台灣最接近天空的綠色療癒聖地。

▲台北101新春特展《蕨蘭之美》主視覺，象徵台灣「蘭花之島」與「蕨類王國」的自然生命力，為高空觀景台換上療癒新妝 。圖／台北101提供；窩客島整理



花藝大師凌宗湧操刀策展，運用2026趨勢色打造雲端仙境

在這個講求視覺與心靈雙重滿足的時代，空間的色彩語言顯得尤為重要。此次《蕨蘭之美》特展，凌宗湧大師展現了其對色彩趨勢的精準掌握與深厚的美學底蘊，大膽採用了預告2026年的年度趨勢色「Cloud Dance White雲舞白」與「Transformative Green變革綠」作為視覺核心。走進101樓，映入眼簾的不再是冰冷的鋼骨結構，而是一處被柔白光影與深淺綠意包圍的夢幻場域。展場中央的「雲朵仙境」裝置藝術，巧妙地將輕盈的白色雲朵意象與充滿生命力的植栽結合，彷彿將窗外的雲海引入室內，營造出一種漂浮於城市之上的靜謐感。這不僅是一個觀景台，更是一處能讓參觀者在喧囂的都會生活中，暫時放下煩惱、沉澱感官的精神避風港。

▲CNFlower西恩創辦人凌宗湧親自操刀花藝設計，將季節性蘭花與蕨類植栽引入室內，營造充滿生機的空間 。圖／台北101提供；窩客島整理

集結台灣蕨類與蘭花生態，洪信介顧問帶路探索高空植物園

台灣素有「蘭花之島」與「蕨類王國」的美譽，這份得天獨厚的自然資產，在這次特展中得到了最完美的詮釋。為了展現台灣生態的真實樣貌，策展團隊特別邀請了具有「植物獵人」稱號的專家洪信介擔任顧問，確保每一株植物的選用都兼具美學與生態意義。展覽中特別選用了擁有二億年演化歷史的珍稀「雙扇蕨」作為主角，其古老如羽翼般的葉形，訴說著島嶼歷經時間淬鍊的堅韌生命力。而在蘭花部分，則依循四季更迭進行規劃，冬季由世界著名的台灣粉白色系蝴蝶蘭率先登場，春季轉為繽紛的馬卡龍色系，夏季與秋季則分別由展現高山堅韌的萬代蘭與象徵豐收的跳舞蘭接力綻放。透過實體植栽與高空窗景的虛實交錯，旅客在俯瞰台北繁華市景的同時，視線將與這些來自台灣山林的綠色精靈交織，形成一幅獨一無二的「世界蕨景」。

▲凌宗湧大師於現場調整植栽細節，透過光影與植物的互動，在繁華城市之上構築一處純淨的靜謐花園 。圖／台北101提供；窩客島整理



攜手冠軍咖啡kafeD，獨家雲端下午茶與景觀甜點療癒味蕾

真正的療癒體驗，絕不僅止於視覺的享受，更延伸至味覺的記憶。為了讓這趟雲端之旅更加完整，台北101特別攜手德式冠軍咖啡品牌kafeD，於101樓推出獨家限定餐飲。其中最受矚目的新品「金桂愛玉耶加雪菲」，將台灣在地特色的愛玉與桂花釀，巧妙融入帶有果香的耶加雪菲冰咖啡中，每一口都能感受到從花香、茶香到咖啡果酸的細膩層次，宛如將山林間的清朗氣息濃縮於杯中。另一款「擂茶巧克力蘭花蛋糕」則以森林年輪與蕨類姿態為靈感，層層堆疊抹茶布丁、抹茶生巧克力與客家擂茶粉，口感醇厚且帶有深邃的茶韻。旅客可以手捧著精緻甜點，坐在窗邊看著日夜光影的變化，享受一場五感俱足的雲端下午茶。

▲台北101攜手kafeD推出101F限定新品，包含結合桂花釀與愛玉的「金桂愛玉耶加雪菲」及層次豐富的「擂茶巧克力蘭花蛋糕」 。圖／台北101提供；窩客島整理

每日限量400席預約制，維持最高品質的台北旅遊體驗

為了維持這座雲端秘境的寧靜與觀賞品質，台北101對於101樓的參觀人數採取了嚴格的控管措施。不同於一般觀景台的喧鬧擁擠，這裡採每日限量400名的預約制入場，確保每一位到訪的旅客都能擁有足夠的空間與時間，細細品味這場由花藝、生態與城市景觀交織而成的視覺饗宴。這種稀缺性不僅提升了參觀的尊榮感，更讓這裡成為國內外旅客規劃台北深度旅遊時的必訪清單。無論是想要尋求靈感的創作者、渴望放鬆的都市人，或是想要一探台灣生態之美的國際旅人，這座位於508公尺高空的《蕨蘭之美》特展，都將帶來前所未有的感動與啟發。

▲特展中央的「雲朵仙境」裝置，以2026年度趨勢色「雲舞白」與「變革綠」打造，讓旅客在508公尺高空也能感受置身雲端的夢幻氛圍 。圖／台北101提供；窩客島整理



台北101 101F觀景台《蕨蘭之美》年度特展

活動時間： 2026年新春起（年度常設特展，依季節更換花卉）

活動內容： 由CNFlower創辦人凌宗湧領銜策畫，植物專家洪信介擔任顧問。以2026年度趨勢色「雲舞白」與「變革綠」為主題，運用台灣特有蕨類（如雙扇蕨）與四季蘭花，將101樓打造成雲端療癒花園。

合作店家： kafeD德式冠軍咖啡（101F獨家進駐）

限定新品：

金桂愛玉耶加雪菲（NTD 250/杯）：結合桂花釀、台灣愛玉與耶加雪菲冰咖啡。

擂茶巧克力蘭花蛋糕（NTD 220/份）：結合抹茶布丁、生巧克力、年輪蛋糕與擂茶粉。

入場限制： 每日限量開放400名預約入場。

預約網址： Stage101 (https://taipei-101.tw/8kwcwd/)

