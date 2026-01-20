> 生活 > 台北免費展覽推薦！韓國河星美療癒系陶偶個展，免費拍狗狗 貓頭鷹陶偶。

台北展覽免費展覽陶偶台北免費展覽
2026-01-20
台北展覽免費參觀！免門票韓國藝術家河星美個展近信義安和站，以貓咪、兔子、人物等造型陶偶打造療癒系展覽。

台北免費展覽開拍！韓國陶偶藝術家河星美個展《心裏的森林》在純 Object展出，距離信義安和捷運站步行只要4分鐘，交通超方便，而且免費就能入場參觀，展覽帶來一系列充滿童趣、療癒風的陶偶作品，以貓咪、兔子、人物等造型陶偶打造，將展出到1 月24日，最近就揪親友來打卡這療癒可愛的台北免費展覽。

▲台北免費展覽推薦！韓國陶偶藝術家河星美個展《心裏的森林》在純Object展出到1月24日，米門票開放參觀。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！河星美個展《心裏的森林》以貓咪、兔子、人物等造型陶偶打造療癒戲陶偶展。(攝影：鄭亦庭)
免費逛台北展覽療癒系陶偶主題亮點

韓國藝術家河星美透過陶偶創作探索情緒安放的可能性，本次展覽以「森林」作為心理層面的隱喻，象徵遠離干擾、得以放慢節奏的避風港，回應現代人對安定感的渴望，展覽聚焦於好好休息、自我療癒與內在陪伴等主題，作品多結合動物、植物與人形角色，並以細膩的釉下彩技法層層堆疊色彩，呈現穩定而溫潤的視覺語言，讓觀者在觀看中自然投射情緒。

▲免費逛台北展覽！展覽以「森林」作為心理層面的隱喻，結合動物、植物與人形角色展出。(攝影：鄭亦庭)
台北免費展覽中央展區必拍

走進河星美個展《心裏的森林》展區中央，有多款吸睛的陶偶作品錯落擺放，包含貓頭鷹、兔子及小女孩等造型陶偶，其中可以看到有許多角色閉著眼睛，或是面向植物掩面的造型，間接映照出藝術家本人不善社交的性格特質，角色們以簡單線條、不誇張的表情呈現，讓你在觀賞陶偶展覽的同時，放慢生活節奏，重新感受自身的情緒。
▲台北展覽免費逛！《心裏的森林》展區中央貓頭鷹、兔子及小女孩等造型陶偶。(攝影：鄭亦庭)
台北展覽療癒系造型陶偶必拍

本次河星美陶偶創作個展除了中央展台，四周牆面、角落也陳列貓咪陶偶、狗狗陶偶與人型陶偶等作品，其中樹林造型陶偶上描繪貓頭鷹身影、眼睛，有的陶偶甚至直接貼在牆面上，必拍2隻松鼠陶偶在牆角處面對面的模樣，讓作品自然融入空間，台北免費展覽近日就來逛逛。
▲台北免費展覽推薦！狗狗造型陶偶、貓咪造型陶偶必拍。(攝影：鄭亦庭)
▲免費逛台北療癒系陶偶展！多種造型陶偶陳列，有些陶偶甚至直接貼在牆面上。(攝影：鄭亦庭)
《心裏的森林》河星美陶偶創作個展

展覽地址：純Object（台北市大安區敦化南路二段63巷21弄27號1樓）
展覽展期：即日起至1月24日（星期六） 免費入場
開放時間：週二至週日11:00-19:00，週一13:00-19:00

台北免費展覽這些也要逛

更多 台北免費展覽 《心裏的森林》河星美陶偶創作個展 照片：

▲韓國藝術家河星美桃偶作品有多個角色閉著眼睛，或是面向植物掩面的造型。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽推薦！韓國藝術家河星美陶偶作品結合動物、植物與人形等療癒戲角色。(攝影：鄭亦庭)
▲台北展覽療癒系必拍！必拍松鼠造型陶偶貼在牆角處面對面。(攝影：鄭亦庭)
▲台北展覽免費逛！《心裏的森林》展出多款動物、植物與人形陶偶。(攝影：鄭亦庭)
▲台北展覽免費逛！韓國藝術家河星美陶偶作品呈現各種姿勢、樣貌。(攝影：鄭亦庭)
