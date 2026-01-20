台北免費展覽推薦！韓國河星美療癒系陶偶個展，免費拍狗狗 貓頭鷹陶偶。

台北展覽免費參觀！免門票韓國藝術家河星美個展近信義安和站，以貓咪、兔子、人物等造型陶偶打造療癒系展覽。
台北免費展覽開拍！韓國陶偶藝術家河星美個展《心裏的森林》在純 Object展出，距離信義安和捷運站步行只要4分鐘，交通超方便，而且免費就能入場參觀，展覽帶來一系列充滿童趣、療癒風的陶偶作品，以貓咪、兔子、人物等造型陶偶打造，將展出到1 月24日，最近就揪親友來打卡這療癒可愛的台北免費展覽。
韓國藝術家河星美透過陶偶創作探索情緒安放的可能性，本次展覽以「森林」作為心理層面的隱喻，象徵遠離干擾、得以放慢節奏的避風港，回應現代人對安定感的渴望，展覽聚焦於好好休息、自我療癒與內在陪伴等主題，作品多結合動物、植物與人形角色，並以細膩的釉下彩技法層層堆疊色彩，呈現穩定而溫潤的視覺語言，讓觀者在觀看中自然投射情緒。
台北展覽療癒系造型陶偶必拍本次河星美陶偶創作個展除了中央展台，四周牆面、角落也陳列貓咪陶偶、狗狗陶偶與人型陶偶等作品，其中樹林造型陶偶上描繪貓頭鷹身影、眼睛，有的陶偶甚至直接貼在牆面上，必拍2隻松鼠陶偶在牆角處面對面的模樣，讓作品自然融入空間，台北免費展覽近日就來逛逛。
《心裏的森林》河星美陶偶創作個展展覽地址：純Object（台北市大安區敦化南路二段63巷21弄27號1樓）
展覽展期：即日起至1月24日（星期六） 免費入場
開放時間：週二至週日11:00-19:00，週一13:00-19:00
