不到70元吃名店級火鍋！金車my料理所推3款超有料湯底，濃郁胡椒豬肚、香麻鴨血豆腐開袋即食。

金車 my 料理所推出三款火鍋湯底，包含升級版胡椒豬肚與全新川香麻辣、濃雞白湯 。大份量配料加常溫保存，讓您隨時輕鬆開鍋享美味 。

隨著氣息微涼，台灣人熱愛火鍋的靈魂再度被喚醒。根據市場觀察，台灣火鍋產業年產值已驚人地突破400億元大關。即便在後疫情時代，仍有將近5成的消費者習慣購買湯底包在家自煮。金車my料理所看準這波「居家食補」與「便利美味」的雙重需求，宣布推出3款極具誠意的火鍋湯底新品，主打湯頭濃郁、用料紮實，且平均每人餐費不到70元，讓消費者在家就能輕鬆打造餐廳級的圍爐饗宴。

▲金車 my 料理所推出「胡椒豬肚」、「濃雞白湯」與「川香麻辣」3 款湯底，強調湯濃有料且開鍋快速 。圖／金車 my 料理所提供；窩客島整理



究極湯頭與豐富配料 金車my料理所定義平價火鍋新標竿

金車my料理所始終秉持「不僅是家的味道，也是餐桌上的好味道」之品牌精神。今年研發團隊針對市場趨勢，不僅推出全新口味，更將去年熱銷的經典款進行風味升級。這系列湯底最讓自煮族驚艷的特色，在於其超乎預期的固形物份量。不同於市售湯底多介於600至800公克，金車這次推出的產品重量達845至900公克，且內含豐富的豬肚、鴨血或豆腐等配料，讓主婦與租屋族省去繁瑣的備料流程。每袋建議售價198元，足供2至3人分享，換算下來單人成本不到70元，在物價齊漲的時代，無疑是小資族的一大福音。

▲產品採常溫包裝設計，不論是存放在廚櫃或是戶外露營攜帶都極為方便，隨時輕鬆開鍋 。圖／金車 my 料理所提供；窩客島整理

胡椒豬肚鍋升級回歸 溫潤辛辣交織的極致暖心風味

作為去年的明星產品，「胡椒豬肚火鍋湯底」在今年迎來了華麗轉身。研發團隊廣納消費者回饋，特地調整白胡椒的嗆辣比例，使湯頭更趨圓潤耐喝。這款湯底以豬骨與雞骨長時間慢火熬製，白胡椒的香氣在開鍋瞬間撲鼻而來，入喉後尾韻帶有淡淡的清爽辛辣感。最吸引人的是包裝內附帶的彈嫩豬肚與綿密豆腐，吸飽了鮮美湯汁，口感層次分明。無論是日常晚餐，或是作為露營時的高效率料理，這款溫潤的湯底都能瞬間溫暖身心。

▲「胡椒豬肚火鍋湯底」以豬骨與雞骨慢熬，升級版調整了白胡椒比例，讓口感更圓潤，搭配豬肚與豆腐非常滿足 。圖／金車 my 料理所提供；窩客島整理



川香麻辣與濃雞白湯 滿足無辣不歡與全家大小的多元選擇

針對重口味愛好者，全新研發的「川香麻辣火鍋湯底」靈感取自經典川味。其辛香與麻感層層堆疊，並內含滑嫩鴨血與豆腐，每一口都能感受到正宗的香麻力量，是涮肉片的絕佳選擇。而對於有小孩或長輩的家庭，則強烈推薦「濃雞白湯火鍋湯底」。這款湯底是市面上少見的溫潤系選擇，以純雞骨熬出香醇濃厚的白色湯頭，口感細緻不膩，搭配紮實豆腐，一年四季皆適合享用。

▲全新「川香麻辣火鍋湯底」內含吸飽湯汁的滑嫩鴨血與豆腐，辛香麻感層層堆疊，最適合愛吃辣的火鍋族 。圖／金車 my 料理所提供；窩客島整理

嚴格檢驗與便利儲存 金車my料理所打造安心便利的食尚生活

除了追求美味，金車my料理所在食安管理上更是不遺餘力。全系列產品堅持不添加肉粉與防腐劑，原料皆通過451項農藥殘留、4項重金屬及15項塑化劑檢驗，確保每一口湯頭都讓消費者吃得安心。此外，產品採常溫包裝設計，不需佔用珍貴的冰箱冷凍空間，隨手收納於廚櫃或是帶著出遊都極為方便。目前3款新品已在全聯、家樂福、愛買、大潤發及金車線上購等通路陸續上架，並於上市期間提供嚐鮮優惠價，熱愛火鍋的朋友絕對不能錯過這波高CP值的開鍋熱潮。

▲「濃雞白湯火鍋湯底」是少見的溫潤系湯底，選用雞骨長時間熬煮，適合全家大小在一年四季享用 。圖／金車 my 料理所提供；窩客島整理



金車 my 料理所火鍋湯底新品上市嚐鮮優惠

活動內容： 新品上市期間於全台各大量販、超市及電商通路購買「胡椒豬肚」、「川香麻辣」、「濃雞白湯」火鍋湯底，皆享有新品嚐鮮價，實際優惠依各大通路公告為準 。

店家資訊： 實體通路： 全聯、家樂福、愛買、大潤發 。

線上通路： 金車線上購 。

