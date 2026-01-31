金莎吃到飽！極千葉火鍋金莎巧克力山無限吃，吃到飽控哭喊 金莎不要剝皮。

極千葉火鍋2月推出金莎巧克力山無限供應，假日與春節限定登場，結合火鍋、自助吧與甜點，成為聚餐與拍照話題選擇。

▲極千葉火鍋自助吧推出金莎巧克力山無限供應，讓甜點從收尾升級成聚餐主角。



▲極千葉火鍋金莎巧克力山曝光後引發粉絲熱議，成堆金莎成為社群話題焦點。

巧克力山成為甜點焦點

▲極千葉火鍋為西洋情人節打造金莎巧克力山，以堆疊方式成為自助吧亮點。

甜點吧與火鍋一次滿足

▲極千葉火鍋甜點吧結合金莎巧克力山、手作點心與冰品，讓用餐節奏更完整。

極千葉火鍋 金莎巧克力山無限供應活動資訊

▲極千葉火鍋金莎巧克力山2/1-2/28限定供應，假日與春節時段加碼登場。

不只金莎吃到飽 吃到飽控這些都要吃

金莎巧克力吃到飽！千葉火鍋旗下品牌「極千葉火鍋」這次不只火鍋吃到飽，更在自助吧推出限定活動「金莎巧克力山無限供應」，把原本只是收尾的甜點，直接升級成聚餐亮點，也搭上西洋情人節話題，讓粉絲們浪漫開吃。消息一在官方社群預告，就讓粉絲們熱議，成堆的「金莎山」馬上變成最夯話題。為了慶祝214西洋情人節，極千葉火鍋在2/1起特別推出「金莎巧克力山無限供應」快閃一個月的限定活動，把情人節應景的金莎巧克力，堆疊方式打造巧克力山，成為自助吧中最吸睛的存在。社群預告貼文也吸引許多粉絲潮聖，不只被金色金莎吸引，更有粉絲表示「金莎不要剝皮」，要自己拆開包裝才有儀式感。除了巧克力山，極千葉火鍋原本就主打多元自助吧，包含手作點心與哈根達斯、酷聖石冰品無限供應，這次更適合粉絲自行搭配吃法。先涮肉與海鮮，再享用熟食，最後用巧克力山收尾，打造完美的句點。這次「金莎巧克力山無限供應」在2/1-2/28限定，每週六、日並加碼除夕至初五（2/16-2/21），於桃園「極千葉火鍋」一間門市獨家限定，粉絲一定要準時衝。活動期間：2/1–2/28每週六、日，並包含除夕至初五（2/16-2/21）活動內容：自助餐台提供金莎巧克力無限取用活動門市：極千葉火鍋（桃園市桃園區正光路128號）

