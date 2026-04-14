韓國法式吐司Standard Bread來台！首爾聖水洞法式吐司早午餐，5月插旗信義新光A11。

Standard Bread來台插旗信義區引關注，韓國聖水洞法式吐司話題延燒，編輯張人尹表示，粉絲們省下機票錢、免飛韓國也能吃到招牌早午餐與歐風麵包。
韓國首爾聖水洞必吃法式吐司「Standard Bread」要開來台灣！Standard Bread主打鄉村風烘焙麵包店，可愛呆萌的品牌LOGO以及超療癒法式吐司早午餐，讓許多人飛韓國一定要去朝聖。這次Standard Bread在官方公告即將在台灣開設分店，地點近在信義區新光A11，讓粉絲們能省下機票錢，在台灣就能吃到IG必拍的法式吐司。
韓國人氣烘焙麵包Standard Bread品牌主打歐風烘焙麵包，在每一間的分店上也呈現了溫馨復古的鄉村風情，窯烤爐、農村水車、倉庫等設計細節，讓粉絲們不只是買麵包，拍照打卡更能可可愛愛的。在菜單上，Standard Bread提供經典的鄉村麵包、吐司、長棍麵包、巧巴達等選擇，更提供十多種抹醬搭配，打造豐富吃法。
早午餐 法式吐司招牌必吃在Standard Bread內用同步提供早午餐、人氣法式吐司選擇，粉絲們朝聖必打卡的「鮮奶油布蕾法式吐司」更有超高人氣，使用奶油麵包作為基底，裹上濕潤的蛋液、卡士達醬，並且在表層炙燒增加口感，隨餐附上糖漿可以林在法式吐司上，讓粉絲們拍照錄影超有畫面。
Standard Bread插旗台北信義區Standard Bread不只在韓國首爾、釜山有分店，在Standard Bread官方社群發出預告，全新分店即將登陸台灣。同時在求職網站也發出資訊，Standard Bread預計在2026年5月於新光三越信義A11館登場，同時提供麵包、咖啡飲品、義大利麵、早午餐等，讓粉絲們通通敲碗期待。
Standard Bread 台北信義店預計開幕時間：2026年5月
地點：台北市信義區松壽路11號（新光信義A11）
開幕資訊依官方公告為準。