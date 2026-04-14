韓國法式吐司Standard Bread來台！首爾聖水洞法式吐司早午餐，5月插旗信義新光A11。

Standard Bread來台插旗信義區引關注，韓國聖水洞法式吐司話題延燒，編輯張人尹表示，粉絲們省下機票錢、免飛韓國也能吃到招牌早午餐與歐風麵包。

韓國首爾聖水洞必吃法式吐司「Standard Bread」要開來台灣！Standard Bread主打鄉村風烘焙麵包店，可愛呆萌的品牌LOGO以及超療癒法式吐司早午餐，讓許多人飛韓國一定要去朝聖。這次Standard Bread在官方公告即將在台灣開設分店，地點近在信義區新光A11，讓粉絲們能省下機票錢，在台灣就能吃到IG必拍的法式吐司。

▲tandard Bread宣布來台展店，主打韓國聖水洞人氣法式吐司與可愛LOGO，預計進駐信義區新光A11成為粉絲關注焦點。

▲Standard Bread以療癒系法式吐司與品牌形象吸引粉絲朝聖，此次來台展店消息曝光，讓粉絲不用飛韓國也能品嚐。圖片來源：Instagram @standardbread_official

韓國人氣烘焙麵包

▲Standard Bread主打歐風鄉村烘焙麵包，店內設計結合窯烤爐與復古元素，提供多款麵包與抹醬選擇增加豐富度。圖片來源：Instagram @standardbread_official

早午餐 法式吐司招牌必吃

▲Standard Bread內用提供早午餐與法式吐司，其中鮮奶油布蕾法式吐司為招牌，搭配糖漿與炙燒表層提升口感。圖片來源：Instagram @standardbread_official

Standard Bread插旗台北信義區

▲Standard Bread預計2026年5月進駐新光三越信義A11，提供麵包、咖啡與義大利麵等餐點，滿足多元用餐需求。圖片來源：Instagram @standardbread_official



▲Standard Bread官方釋出展店消息並同步徵才，預告台灣首店即將開幕，讓粉絲提前期待全新早午餐據點。

Standard Bread 台北信義店

Standard Bread品牌主打歐風烘焙麵包，在每一間的分店上也呈現了溫馨復古的鄉村風情，窯烤爐、農村水車、倉庫等設計細節，讓粉絲們不只是買麵包，拍照打卡更能可可愛愛的。在菜單上，Standard Bread提供經典的鄉村麵包、吐司、長棍麵包、巧巴達等選擇，更提供十多種抹醬搭配，打造豐富吃法。在Standard Bread內用同步提供早午餐、人氣法式吐司選擇，粉絲們朝聖必打卡的「鮮奶油布蕾法式吐司」更有超高人氣，使用奶油麵包作為基底，裹上濕潤的蛋液、卡士達醬，並且在表層炙燒增加口感，隨餐附上糖漿可以林在法式吐司上，讓粉絲們拍照錄影超有畫面。Standard Bread不只在韓國首爾、釜山有分店，在Standard Bread官方社群發出預告，全新分店即將登陸台灣。同時在求職網站也發出資訊，Standard Bread預計在2026年5月於新光三越信義A11館登場，同時提供麵包、咖啡飲品、義大利麵、早午餐等，讓粉絲們通通敲碗期待。預計開幕時間：2026年5月地點：台北市信義區松壽路11號（新光信義A11）開幕資訊依官方公告為準。