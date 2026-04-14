> 美食 > 韓國法式吐司Standard Bread來台！首爾聖水洞法式吐司早午餐，5月插旗信義新光A11。

韓國法式吐司Standard Bread來台！首爾聖水洞法式吐司早午餐，5月插旗信義新光A11。

Standard Bread法式吐司早午餐吐司
2026-04-14 13:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:Instagram @standardbread_official
編輯 張人尹

編輯 張人尹

Standard Bread來台插旗信義區引關注，韓國聖水洞法式吐司話題延燒，編輯張人尹表示，粉絲們省下機票錢、免飛韓國也能吃到招牌早午餐與歐風麵包。

韓國首爾聖水洞必吃法式吐司「Standard Bread」要開來台灣！Standard Bread主打鄉村風烘焙麵包店，可愛呆萌的品牌LOGO以及超療癒法式吐司早午餐，讓許多人飛韓國一定要去朝聖。這次Standard Bread在官方公告即將在台灣開設分店，地點近在信義區新光A11，讓粉絲們能省下機票錢，在台灣就能吃到IG必拍的法式吐司。

▲tandard Bread宣布來台展店，主打韓國聖水洞人氣法式吐司與可愛LOGO，預計進駐信義區新光A11成為粉絲關注焦點。
▲tandard Bread宣布來台展店，主打韓國聖水洞人氣法式吐司與可愛LOGO，預計進駐信義區新光A11成為粉絲關注焦點。

▲Standard Bread以療癒系法式吐司與品牌形象吸引粉絲朝聖，此次來台展店消息曝光，讓粉絲不用飛韓國也能品嚐。圖片來源：Instagram @standardbread_official
▲Standard Bread以療癒系法式吐司與品牌形象吸引粉絲朝聖，此次來台展店消息曝光，讓粉絲不用飛韓國也能品嚐。圖片來源：Instagram @standardbread_official

韓國人氣烘焙麵包

Standard Bread品牌主打歐風烘焙麵包，在每一間的分店上也呈現了溫馨復古的鄉村風情，窯烤爐、農村水車、倉庫等設計細節，讓粉絲們不只是買麵包，拍照打卡更能可可愛愛的。在菜單上，Standard Bread提供經典的鄉村麵包、吐司、長棍麵包、巧巴達等選擇，更提供十多種抹醬搭配，打造豐富吃法。
▲Standard Bread主打歐風鄉村烘焙麵包，店內設計結合窯烤爐與復古元素，提供多款麵包與抹醬選擇增加豐富度。圖片來源：Instagram @standardbread_official
▲Standard Bread主打歐風鄉村烘焙麵包，店內設計結合窯烤爐與復古元素，提供多款麵包與抹醬選擇增加豐富度。圖片來源：Instagram @standardbread_official

早午餐 法式吐司招牌必吃

在Standard Bread內用同步提供早午餐、人氣法式吐司選擇，粉絲們朝聖必打卡的「鮮奶油布蕾法式吐司」更有超高人氣，使用奶油麵包作為基底，裹上濕潤的蛋液、卡士達醬，並且在表層炙燒增加口感，隨餐附上糖漿可以林在法式吐司上，讓粉絲們拍照錄影超有畫面。
▲Standard Bread內用提供早午餐與法式吐司，其中鮮奶油布蕾法式吐司為招牌，搭配糖漿與炙燒表層提升口感。圖片來源：Instagram @standardbread_official
▲Standard Bread內用提供早午餐與法式吐司，其中鮮奶油布蕾法式吐司為招牌，搭配糖漿與炙燒表層提升口感。圖片來源：Instagram @standardbread_official


Standard Bread插旗台北信義區

Standard Bread不只在韓國首爾、釜山有分店，在Standard Bread官方社群發出預告，全新分店即將登陸台灣。同時在求職網站也發出資訊，Standard Bread預計在2026年5月於新光三越信義A11館登場，同時提供麵包、咖啡飲品、義大利麵、早午餐等，讓粉絲們通通敲碗期待。
▲Standard Bread預計2026年5月進駐新光三越信義A11，提供麵包、咖啡與義大利麵等餐點，滿足多元用餐需求。圖片來源：Instagram @standardbread_official
▲Standard Bread預計2026年5月進駐新光三越信義A11，提供麵包、咖啡與義大利麵等餐點，滿足多元用餐需求。圖片來源：Instagram @standardbread_official
▲Standard Bread官方釋出展店消息並同步徵才，預告台灣首店即將開幕，讓粉絲提前期待全新早午餐據點。
▲Standard Bread官方釋出展店消息並同步徵才，預告台灣首店即將開幕，讓粉絲提前期待全新早午餐據點。


Standard Bread 台北信義店

預計開幕時間：2026年5月
地點：台北市信義區松壽路11號（新光信義A11）
開幕資訊依官方公告為準。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
信義區鬆餅免費吃！Engolili 英格莉莉插旗統一時代，花園秘境熔岩鬆餅塔 下午茶必拍。
信義區鬆餅免費吃！Engolili 英格莉莉插旗統一時代，花園秘境熔岩鬆餅塔 下午茶必拍。
編輯 張人尹
BTS鐵粉朝聖！韓國咖啡COMPOSE COFFEE插旗南京復興，金泰亨V特調 招牌冰美式45元就有。
BTS鐵粉朝聖！韓國咖啡COMPOSE COFFEE插旗南京復興，金泰亨V特調 招牌冰美式45元就有。
編輯 張人尹
2026台北麵包祭必吃攻略！60家台日名店，杜拜巧克力千層杯、日本咖啡先搶。
2026台北麵包祭必吃攻略！60家台日名店，杜拜巧克力千層杯、日本咖啡先搶。
編輯 鄭雅之
桃園海芋季美食推薦！7大桃園大園美食排隊必吃，巨無霸越南麵包 拳頭大韓式飯捲。
桃園海芋季美食推薦！7大桃園大園美食排隊必吃，巨無霸越南麵包 拳頭大韓式飯捲。
編輯 鄭亦庭
超夯韓式家庭料理！龜尾家復古老宅必拍，大醬小龜蛋 泡菜捲捲豬五花道地韓國家常菜。
超夯韓式家庭料理！龜尾家復古老宅必拍，大醬小龜蛋 泡菜捲捲豬五花道地韓國家常菜。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊