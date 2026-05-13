買一送一要喝！鶴茶樓香瓜金萱青茶回歸，喝得到半顆美濃瓜。

手搖飲界的話題製造機「鶴茶樓」，這次又要來挑戰飲料控了！睽違4年的超人氣水果飲品「香瓜金萱青茶」，驚喜宣布正式回歸，這次「鶴茶樓」選用高品質的台灣在地美濃瓜，大方豪邁地將近半顆果肉塞進杯子裡。除了喝得到濃郁瓜香，最誘人的莫過於5月20日開賣當天，全台門市同步祭出買一送一的超狂優惠，讓喜歡嚐鮮的朋友在初夏之際，就能感受最清爽的甜蜜滋味。
香瓜金萱青茶強勢回歸
說到夏天的味道絕對不能漏掉清甜的香瓜，這次新品「香瓜金萱青茶」特別挑選當季盛產的美濃瓜，將香氣十足的果肉打成細緻綿密的冰沙，再與「鶴茶樓」自家引以為傲的熱銷王「金萱青茶」完美融合。這款茶飲本身帶有的淡淡奶香，剛好與美濃瓜那種甜而不膩的果香互相襯托，每一口入喉都能感受到茶韻與瓜香在舌尖交織出的清爽層次，同時還能吸到多汁的鮮甜果肉，絕對是今年夏日消暑解膩的首選組合。
限時一日買一送一優惠快筆記
為了慶祝這款超強飲品回歸，「鶴茶樓」特別在5月20日開賣首日祭出買一送一，只要來店購買一杯「香瓜金萱青茶」，就免費贈送中杯純茶任選一杯，不包含蕎麥茶。每位民眾現場限購2組，由於這次活動僅限現場點購，不適用於電話訂購、線上點餐或外送服務，所以想要撿便宜的朋友記得提早去排隊。這份專屬於夏天的小確幸，讓大家在品嚐清爽瓜香的同時，也能和好友一起分享這份清涼的甜蜜快感。
鶴茶樓 香瓜金萱青茶新品
活動日期： 2026年5月20日
優惠內容： 凡購買「香瓜金萱青茶」乙杯，即贈送中杯純茶乙杯（不包含蕎麥茶）。
活動方式： 買一送一優惠每人限購兩組。
注意事項： 限來店消費使用，外送、電話訂購與線上點餐不適用。
飲料控的新品要喝！
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