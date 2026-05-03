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水蜜桃手搖杯要喝！珍煮丹新品水蜜桃烏龍，超夯黑糖布蕾珍珠鮮奶強勢回歸。

珍煮丹飲料手搖杯水蜜桃
2026-05-03 11:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:珍煮丹
編輯 張人尹

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珍煮丹新品、水蜜桃烏龍、黑糖布蕾珍珠鮮奶、茉白奶綠同步登場，編輯張人尹表示飲料夏季不管要喝清爽或濃郁風味，通通一次滿足！

珍煮丹新品，水蜜桃烏龍夏季開喝！為了滿足飲料控夏天偏好清爽系飲品的需求，這次珍煮丹延續水果結合茶飲的主題，在2026年夏季帶來全新「水蜜桃烏龍」主打款新品，以及全新茉白奶綠，並讓經典黑糖布蕾珍珠鮮奶再次回歸，三款風格各異的飲品，從果香、花香到濃郁系層次一次到位，飲料控夏天不關要喝清爽系、濃郁系風味都能滿足。

▲珍煮丹夏季推出3款有料飲品，水蜜桃烏龍、黑糖布蕾珍珠鮮奶、茉白奶綠同步登場。
▲珍煮丹夏季推出3款有料飲品，水蜜桃烏龍、黑糖布蕾珍珠鮮奶、茉白奶綠同步登場。


主打水蜜桃烏龍清爽果茶登場

珍煮丹自4/29起於全台門市推出三款有料飲品，其中主打「水蜜桃烏龍」，選用金黃烏龍茶湯搭配真實水蜜桃果肉，粉絲能咬得到帶有絨毛感的果肉咀嚼感，搭配回甘悠長的烏龍茶底，用茶香、果香交織，打造清爽不膩的果茶喝法，是飲料控夏天必喝得清新系飲品。
▲珍煮丹4/29推出水蜜桃烏龍，以烏龍茶搭配水蜜桃果肉打造清爽果茶口感。
▲珍煮丹4/29推出水蜜桃烏龍，以烏龍茶搭配水蜜桃果肉打造清爽果茶口感。


黑糖布蕾珍珠鮮奶經典回歸登場

在清爽系之外，珍煮丹也同步讓黑糖布蕾珍珠鮮奶回歸，延續招牌黑糖珍珠特色，選用0.85cm珍珠搭配祖傳黑糖慢火熬煮，讓甜香更加濃厚。再加上布蕾層帶來類似奶酪的滑順口感。另一款新登場的茉白奶綠則走花香系路線，以嫩葉綠茶結合茉莉花與玉蘭花窨製，入口先帶出清新花香，再與奶香融合呈現柔順口感，奶茶控這杯一定要喝過。
▲珍煮丹黑糖布蕾珍珠鮮奶回歸，以黑糖珍珠搭配布蕾與鮮奶呈現濃郁口感。
▲珍煮丹黑糖布蕾珍珠鮮奶回歸，以黑糖珍珠搭配布蕾與鮮奶呈現濃郁口感。
▲珍煮丹推出茉白奶綠，以綠茶結合茉莉與玉蘭花呈現清新花香茶韻。
▲珍煮丹推出茉白奶綠，以綠茶結合茉莉與玉蘭花呈現清新花香茶韻。


珍煮丹夏季新品推薦

上市日期：2026/04/29起
品項及價格：

水蜜桃烏龍

一般門市 (L)$75、百貨門市 (L)$80

黑糖布蕾珍珠鮮奶

一般門市 (M)$75，(L)$95、百貨門市 (M)$80，(L)$100

茉白奶綠

一般門市 (M)$40，(L)$55、百貨門市 (M)$45，(L)$60
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