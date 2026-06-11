全聯楊忠憲不只有芭樂！全聯小農蔬果5大必買推薦，第一名五連霸。

全聯天菜小農直採陣容超狂！脆上爆紅楊忠憲現身引瘋搶，年中慶超殺優惠限時開跑。編輯 鄭雅之表示：全聯這波小農真的很厲害誒！

全聯小農蔬菜、水果推薦這樣買！現在去全聯買菜竟然變成一件超時髦的事情，全聯近年來大力推廣在地小農直採專區，憑著產地直送的超狂新鮮度與滿滿故事感，成功在網路上掀起極大討論度，甚至吸引大批年輕族群的目光與喜愛，紛紛加入搶購小農作物的行列，這次全聯更出奇招，把生鮮專區打造成潮流味十足的時尚伸展台，讓平時默默耕耘的農友們變身天菜巨星，在年中慶超值活動加持下，再次展現小農產品的爆紅魅力。



▲全聯攜手知名設計師打造小農時尚伸展台，14位在地天菜農友化身潮流模特兒走秀，展現台灣農業職人精神。(攝影：鄭雅之)

▲小農食尚大秀，將日常採買轉化為潮流語言，讓貨架上的在地優質小農成為時髦文化主角。(攝影：鄭雅之)





全聯小農直採的三大美味保證

全聯直採專區主打我生產我負責的核心精神，擁有三大讓人超安心的特色，首先是主打24小時內從產地新鮮直送入店，部分近距離門市甚至最快3小時就到店，落實新鮮零時差的堅持，再來是規格與定價全由農友自己決定，讓辛苦的田間成果獲得最直接且公道的報酬，最後則是每款商品皆通過官方檢驗或取得有機認證與產銷履歷等許可標章，讓消費者每一口都吃得健康又安心。

▲青農蔡牧群在有機農地實踐循環農業，以蜂群授粉栽種出飽滿紮實的山苦瓜，入口清脆，咀嚼後自然回甘。(攝影：鄭雅之)





熱銷排行榜大公開

深受大眾喜愛的小農直採專區近年業績年年攀升，2025年的銷售成績已經突破16億元，契作面積更擴大到535公頃，預計2026年底全台將有高達750家門市設立專區，根據內部數據統計，2025年最受歡迎的前5名明星商品，分別是廚房必備的蒜球與蒜仁，還有清甜的剝殼玉米筍，再加上有機山菠菜、有機白精靈菇以及有機高麗菜，這5款美味蔬菜就聯手賣破4.4億元。



▲彰化菇農陳峻洋將舊工廠改造成頂級環控植物工廠，不使用農藥與肥料，培育出零負評有機白精靈菇。(攝影：鄭雅之)





夏天芒果季到全聯找爆紅楊忠憲

隨著炎炎夏日到來，最令人期待的夏天芒果季也正式開跑，這次大家絕對要到全聯尋找在社群平台Threads上爆紅的小農楊忠憲，原本在日商高薪任職的他回鄉接掌果園，先前就因推出香甜爽脆的芭樂讓全台網友讚爆瘋狂搜刮，這次他更帶著本業愛文芒果與金煌芒果強勢登場，堅持草生栽培並讓果實自然在欉紅，果香濃郁且果肉Q彈，絕對是今年夏天冰箱裡不可或缺的消暑聖品。



▲脆上爆紅的人氣小農楊忠憲現身，這次他帶著本業屏東枋山愛文芒果強勢登場，是夏天芒果季必買的消暑聖品。(攝影：鄭雅之)



▲脆上意外爆紅的全聯小農楊忠憲本尊現身，身穿特製時尚工裝，大方推薦自家屏東枋山栽培的香甜愛文芒果。(攝影：鄭雅之)





各路頂尖職人農特產必敗攻略指南

主婦們快筆記，這次菜籃族絕對要瘋狂囤貨，像是銷售冠軍吳宗翰的手工飽滿蒜球，還有林浩平主打永續循環的香甜玉米筍，想吃火鍋就選陳峻洋在環控工廠栽種的零負評白精靈菇，重視環保更不能錯過謝汶勳貼心護蛙的清甜綠竹筍，還有徐健燊引山泉水灌溉的四季山菠菜，林元郁從上櫃財務主管轉身種出的千萬級皇宮菜，更有林智樑用科學邏輯疏果培育的肉厚木瓜，每款都讓人食指大動。



▲農友謝汶勳種植的產銷履歷護蛙筍以保育樹蛙為特色，綠竹筍質地脆嫩清甜，真空包裝更方便煮婦烹調。(攝影：鄭雅之)



▲全聯小農直採銷售冠軍農友吳宗翰戴上草帽登台，手拿顆顆飽滿的雲林大蒜，展現傳承三代的在地農業職人態度與自信。(攝影：鄭雅之)





內行饕客最愛私房食材大點名

想幫餐桌加菜就跟著老饕這樣買，李菡茂把原本宴席才看得到的高級有機鮮百合帶入家常料理，蔡牧群則是用蜂群授粉種出苦後回甘的紮實山苦瓜，喜歡頂級水果的吃貨一定要搶購林宜賢採用一木一果細心養出的日系阿露斯哈密瓜，還有賴彥睿放下建築設計改畫菜園種出的清脆小白菜，再加上陳帥之用天然有機肥灌溉的香濃三星蔥，以及鄭玉豐保留根部土壤的多汁完株白洋菇，保證滿足全家人的味蕾。



▲屏東青農賴彥睿放下建築設計改畫菜園，主力栽種的有機綠蘿蔓萵苣清脆鮮甜，非常適合夏天生食涼拌。(攝影：鄭雅之)

▲全聯小農直採銷售冠軍，是農三代吳宗翰手工分瓣的雲林大蒜，顆顆飽滿，是主婦瘋搶的廚房調味辛香料。(攝影：鄭雅之)

全聯年中慶小農商品限定優惠資訊

活動期間：2026年6月5日至6月25日

優惠內容：

脆上爆紅水果優惠：愛文芒果特價69元，金煌芒果特價69元（農友：楊忠憲）。

雲林大蒜優惠：蒜米特價68元，蒜球特價98元（農友：吳宗翰）。

友善蔬菜優惠：剝殼玉米筍單盒特價32元（農友：林浩平），有機山菠菜、有機奶油白菜單包特價35元（農友：徐健燊），有機皇宮菜、京都水菜單包特價35元（農友：林元郁），有機小白菜特價36元（農友：賴彥睿），有機山苦瓜每袋特價49元（農友：蔡牧群），有機白精靈菇特價52元（農友：陳峻洋）。

清甜綠竹筍優惠：綠竹筍每一百公克特價30元，烏殼綠竹筍每一百公克特價19元（農友：謝汶勳）。

頂級鮮果優惠：木瓜約1公斤特價99元（農友：林智樑），日系阿露斯哈密瓜特價650元（農友：林宜賢）。

在地珍味優惠：香菜每包特價49元，三星蔥每包特價39元（農友：陳帥之），有機食用百合每包特價149元（農友：李菡茂），完株白洋菇每盒特價160元（農友：鄭玉豐）。





全聯小農蔬果 熱銷排行榜

第一名：蒜球、蒜仁（農友：吳宗翰）

特別推薦：由不到40歲的銷售冠軍農三代吳宗翰親自栽種，傳承三代的職人精神，堅持手工分瓣，顆顆飽滿且蒜香濃郁、味道辣得迷人，不僅是全聯小農直採的銷售五連霸，更是年銷破億元的神級廚房必備辛香料。





特別推薦：由不到40歲的銷售冠軍農三代吳宗翰親自栽種，傳承三代的職人精神，堅持手工分瓣，顆顆飽滿且蒜香濃郁、味道辣得迷人，不僅是全聯小農直採的銷售五連霸，更是年銷破億元的神級廚房必備辛香料。 第二名：剝殼玉米筍（農友：林浩平）

特別推薦：年僅29歲的青農林浩平堅持友善無毒栽種，採用輪作法提升土壤地力，種出來的玉米筍清甜爽脆，而且採收後的農剩料還能提供給酪農當牛飼料，買這款玉米筍還能順便支持綠色永續的循環經濟。





特別推薦：年僅29歲的青農林浩平堅持友善無毒栽種，採用輪作法提升土壤地力，種出來的玉米筍清甜爽脆，而且採收後的農剩料還能提供給酪農當牛飼料，買這款玉米筍還能順便支持綠色永續的循環經濟。 第三名：有機山菠菜（農友：徐健燊）

特別推薦：原本在鋼鐵廠上班的徐健燊毅然決然返鄉實現青農夢，特別引進純淨山泉水灌溉，並以自然法則避開蟲害、精準管控水分，種出口感獨特且一年四季都吃得到的高品質山菠菜，成功打破傳統菠菜的季節限制。





特別推薦：原本在鋼鐵廠上班的徐健燊毅然決然返鄉實現青農夢，特別引進純淨山泉水灌溉，並以自然法則避開蟲害、精準管控水分，種出口感獨特且一年四季都吃得到的高品質山菠菜，成功打破傳統菠菜的季節限制。 第四名：有機白精靈菇（農友：陳峻洋）

特別推薦：菇農陳峻洋把舊工廠改造成頂級的環控植物工廠，從木屑原料、高溫消毒、太空包到採收通通親自嚴格把關，全程不使用農藥與肥料，培育出白亮、鮮脆、低熱量且好消化的零負評白精靈菇，是台灣人吃火鍋的靈魂首選。





特別推薦：菇農陳峻洋把舊工廠改造成頂級的環控植物工廠，從木屑原料、高溫消毒、太空包到採收通通親自嚴格把關，全程不使用農藥與肥料，培育出白亮、鮮脆、低熱量且好消化的零負評白精靈菇，是台灣人吃火鍋的靈魂首選。 第五名：有機高麗菜（小農直採專區熱銷天菜）

特別推薦：同樣穩坐熱銷前五名，主打產地直產直送，最快只要3到6小時、最慢24小時內就能新鮮運達門市，徹底落實「新鮮零時差」與「透明溯源」的美味保證，口感甘甜柔嫩，是全聯菜籃族回購率極高的常勝軍。





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