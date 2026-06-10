摩斯新歡炸杏包菇！摩斯漢堡蒲燒鰻珍珠堡領軍6大新品，杏包菇 可樂餅炸物吃起來。

摩斯漢堡夏季新品正式登場，包含蒲燒鰻珍珠堡、柑橘雞腿堡、MOS果汁系列。編輯張人尹表示，摩斯新炸物酥炸杏鮑菇、玉米白醬可樂餅點心必吃。

摩斯開賣杏包菇！迎接炎熱夏季，摩斯漢堡自6/10起陸續推出多款期間限定新品，從主餐、炸物點心到果汁飲品一次擴大選擇。這波新品以清爽開胃與日式風味為主軸，不論想吃飽還是想來點輕食搭配，都能找到適合自己的品項。特別的是，摩斯這次新品更有人氣炸物「酥炸杏鮑菇、玉米白醬可樂餅」粉絲們不論正餐、下午茶都能吃。



▲摩斯漢堡夏季新品自6/10起陸續上市，集結主餐、點心與飲品，打造清爽豐富的夏日菜單選擇。



▲摩斯漢堡推出多款期間限定新品，從米漢堡到果汁飲品一次登場，滿足粉絲不同用餐需求。

蒲燒鰻珍珠堡登場柑橘雞腿堡接力上市

▲摩斯漢堡推出蒲燒鰻珍珠堡，以台灣鰻魚搭配海苔與蛋絲，打造濃郁日式米漢堡風味。



▲摩斯漢堡柑橘雞腿堡6/18上市，結合椪柑沙拉醬與柚子胡椒醬，展現清爽果香層次。

酥炸杏鮑菇與可樂餅同步升級回歸

▲摩斯漢堡酥炸杏鮑菇同步上市，外層酥脆內部多汁，套餐加購享優惠價格。



▲摩斯漢堡玉米白醬可樂餅以北海道玉米搭配白醬製作，呈現香濃滑順的點心風味。

果汁新品與飲品升級優惠沁涼開喝

▲摩斯漢堡推出MOS葡萄汁與MOS蘋果汁，採100％還原果汁製成，主打清爽自然風味。



▲摩斯漢堡玉米白醬可樂餅以北海道玉米搭配白醬製作，呈現香濃滑順的點心風味。

摩斯漢堡新品推薦

摩斯漢堡主餐推出2款新品，6/10搶先開賣「蒲燒鰻珍珠堡」，選用台灣鰻魚搭配海苔與蛋絲，以米飯包覆呈現經典日式風味，濃郁蒲燒醬香與米香層層交織，讓夏天必吃的「鰻魚飯」有了全新吃法。另一款「柑橘雞腿堡」則將於6/18上市，使用酥炸去骨雞腿肉搭配高麗菜絲，並加入台灣椪柑沙拉醬與柚子胡椒醬提味，果香與微辛風味相互搭配，呈現清爽開胃的夏日特色。除了主餐之外，摩斯漢堡也同步更新人氣點心陣容。全新「酥炸杏鮑菇」以新鮮杏鮑菇裹上特製麵衣酥炸，外層香酥、內部保有多汁口感，單點售價50元，搭配套餐可享45元加購優惠。另一款「玉米白醬可樂餅」則將北海道玉米與濃郁白醬結合，經酥炸後呈現外酥內滑口感，玉米甜味與奶香相互融合，單點40元，搭配套餐可享35元優惠價加購。飲品部分則有全新「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」加入菜單，採100％還原果汁製成，無添加防腐劑與香料，單瓶售價45元。其中MOS葡萄汁已開賣，MOS蘋果汁將於6/18上市，同步推出6入組合優惠價229元並附贈精美禮袋。另自6/18-7/22期間，凡點購任一套餐，加價19元即可升級為「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」4款限定飲品擇一，為夏季增添沁涼感受。蒲燒鰻珍珠堡：售價180元柑橘雞腿堡：售價110元（6月18日上市）酥炸杏鮑菇：售價50元玉米白醬可樂餅：售價40元MOS葡萄汁：單瓶售價45元MOS蘋果汁：單瓶售價45元（6月18日上市）「MOS葡萄汁」與「MOS蘋果汁」6入組合，優惠價229元。