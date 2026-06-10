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Pizza變蛋塔！拿坡里新品 派對Pizza塔 一口點心開吃，38折烤雞＋腿排吃爆。

拿坡里派對 Pizza 塔披薩蛋塔
2026-06-10 10:02文字：編輯 張人尹 圖片提供:拿坡里
編輯 張人尹

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拿坡里推出全新「派對 Pizza 塔」，集結6種披薩口味打造盲盒式吃法，同步祭出烤雞優惠與會員回饋。編輯張人尹表示，披薩控與聚餐族群近期值得關注這波拿坡里優惠活動。

速食控獨享版「披薩蛋塔」！拿坡里近期推出全新創意鹹食點心「派對 Pizza 塔」，把大家熟悉的披薩濃縮成一口大小的塔型點心，讓聚餐和下午茶多了新的話題，自2026/6/8起於全台拿坡里門市開賣，讓速食控吃披薩、吃蛋塔一次滿足，而且不用揪團可以一人獨享，打造速食新話題。

▲拿坡里推出全新「派對 Pizza 塔」，將經典披薩濃縮成一口大小點心，主打聚會分享與趣味互動體驗。
▲拿坡里推出全新「派對 Pizza 塔」，將經典披薩濃縮成一口大小點心，主打聚會分享與趣味互動體驗。


派對 Pizza 塔一次集結六大人氣口味

這次拿坡里新品「派對 Pizza 塔」把逼薩變成蛋塔造型，最大特色在於一次收錄海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸與墨西哥等6種經典披薩口味。不過外觀看起來幾乎相同，無法從外表分辨內容，只有咬下去的瞬間才能知道是哪種口味，等於是「抽盲盒」般充滿驚喜。無論是朋友聚餐、家庭共享或辦公室下午茶，速食控都能吃起來。
▲拿坡里「派對 Pizza 塔」一次收錄海鮮、夏威夷等6種經典披薩口味，每口都有不同驚喜。
▲拿坡里「派對 Pizza 塔」一次收錄海鮮、夏威夷等6種經典披薩口味，每口都有不同驚喜。


烤雞套餐下殺再享會員專屬回饋

除了新品上市外，拿坡里同步祭出多項優惠活動。2026/6/8至6/30期間，門市內用及外帶可享「6塊烤雞＋2塊烤腿排塊」原價520元特價199元，換算下來等同38折優惠。此外，平日15點前加碼推出午餐限定優惠，買小披薩送2塊炸雞，原價420元特價169元。在活動期間購買「派對 Pizza 塔」並於結帳前輸入三商i美食卡卡號，還可獲得額外5點好康點數，讓粉絲吃美食同時享有更多回饋。
▲拿坡里平日15點前則推出午餐限定優惠，買小披薩送2塊炸雞。
▲拿坡里平日15點前則推出午餐限定優惠，買小披薩送2塊炸雞。


拿坡里 活動資訊

優惠品牌：全台139間拿坡里門市（外帶/內用，外送及西湖店不適用）

優惠日期：2026/6/8-2026/6/30

優惠內容：門市內用和外帶

  • 拿坡里派對 Pizza 塔，原價330元  特價249元
  • 6塊烤雞+2塊烤腿排塊，原價520元特價199元
  • 平日15點前，買小披薩送2塊炸雞，原價420元 特價169元

活動內容以官方網站公告為主

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
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記者 楊婷雅
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