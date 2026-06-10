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信義區約會必吃！Blue Box Café新菜清爽水果入菜，牛排 夢幻英式下午茶都有。

信義區美食約會餐廳Blue Box Café Taipei台北下午茶
2026-06-10 15:50文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之圖片提供:Blue Box Café
編輯 鄭雅之

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Blue Box Café Taipei推出春夏新菜！名廚打造網美必吃英式三層下午茶與浪漫調酒，酸甜果香與奢華法式料理。編輯 鄭雅之表示：千元就能來體驗當貴婦很可以耶！

信義區約會訂這裡沒錯！位於台北信義區的 Blue Box Café Taipei 這次推出全新春夏限定菜單，由名廚林明健親自打造，把清爽的果香與浪漫的夏日日光結合，設計出一系列精緻的法式料理，從午間套餐、晚間套餐到最受歡迎的英式三層下午茶通通都有，要用最夢幻的粉嫩視覺與酸甜口感，擄獲台北貴婦與網美的味蕾。

▲Blue Box Café Taipei 充滿經典蒂芙尼藍設計，繽紛盒裝天花板吸引無數台北貴婦與網美前來打卡。(攝影：鄭雅之)003.jpg
▲Blue Box Café Taipei 充滿經典蒂芙尼藍設計，繽紛盒裝天花板吸引無數台北貴婦與網美前來打卡。(攝影：鄭雅之)003.jpg
▲生食級干貝切面極為誘人，搭配酸甜清爽的百香果風味醬汁，為春夏新菜注入多層次食感。(攝影：鄭雅之)
▲生食級干貝切面極為誘人，搭配酸甜清爽的百香果風味醬汁，為春夏新菜注入多層次食感。(攝影：鄭雅之)

貴婦最愛英式三層下午茶

每次滑社群都會被洗版的經典英式三層下午茶，這次全面換上春夏新裝，鹹點有酥脆的蟹肉餅搭配柚子蛋黃醬，還有凝聚菌菇鮮香的蘑菇帕菲塔，甜點更是精彩，柚子椪柑迷你泡芙一口咬下滿是柑橘奶霜，還有覆盆莓馬卡龍與法式起司蛋糕，搭配百香果芒果果凍點綴，完全就是一場屬於初夏的優雅午茶派對。

▲人氣爆棚的英式三層下午茶換上春夏新裝，精緻鹹點與柑橘系甜點打造台北最美貴婦午茶。(攝影：鄭雅之)
▲人氣爆棚的英式三層下午茶換上春夏新裝，精緻鹹點與柑橘系甜點打造台北最美貴婦午茶。(攝影：鄭雅之)

必拍蒂芙尼藍大人系調酒

除了甜點之外，這次最吸睛的絕對是那一杯帶有 Tiffany 經典藍色調的夢幻調酒，以可爾必思與牛奶為基底，帶出酸甜滑順的口感，加入伏特加則賦予乾淨俐落的酒體，是一款風味鮮明的大人系調酒，另外還有選用茉莉百香果茶融合新鮮檸檬的無酒精特調，點綴鹽漬櫻花的淡雅鹹甜，粉嫩色彩讓人少女心大爆發。

▲幻特調飲料選用茉莉百香果茶融合新鮮檸檬與鹽漬櫻花，粉嫩色彩最適合閨蜜下午茶約會。(攝影：鄭雅之)
▲幻特調飲料選用茉莉百香果茶融合新鮮檸檬與鹽漬櫻花，粉嫩色彩最適合閨蜜下午茶約會。(攝影：鄭雅之)

頂級菲力牛排與鮮美紅條魚

主菜的選擇也完全不馬虎，肉肉控絕對不能錯過美國特級菲力，外焦內嫩且保有飽滿肉汁，搭配綿密馬鈴薯泥與乾蔥醬，風味非常經典。另外還有帶骨盤客夏豬里肌，搭配融合日式壽喜燒元素的特製醬汁與香草芥末奶油，甜鹹交織非常對味，想吃清爽海鮮的話，還有清蒸紅條魚搭配法式蒜香奶油醬可以選擇。

▲主菜美國特級菲力牛排香煎至外層焦香且飽滿多汁，搭配綿密馬鈴薯泥展現經典法式風味。(攝影：鄭雅之
▲主菜美國特級菲力牛排香煎至外層焦香且飽滿多汁，搭配綿密馬鈴薯泥展現經典法式風味。(攝影：鄭雅之

滿滿果香的清爽海鮮前菜

最後在餐前點心部分，主廚運用了大量水果來開胃，像是香煎干貝搭配百香果奶油白醬，酸香與奶香交融非常迷人，另外還有布拉塔起司配自製檸檬果醬，加上菊苣生菜的爽脆，以及帶有南洋度假風情的輕漬鮭魚，拌入芒果與椰子風味醬汁，每一道前菜都運用了清爽的果香調味，吃起來層次豐富且完全沒有負擔。

▲明星主廚特製的法式前菜香煎干貝，搭配百香果奶油白醬與海葡萄，是初夏必吃的開胃料理。(攝影：鄭雅之)
▲明星主廚特製的法式前菜香煎干貝，搭配百香果奶油白醬與海葡萄，是初夏必吃的開胃料理。(攝影：鄭雅之)
▲戚風海綿蛋糕切開藏有紅心芭樂果凍與草莓慕絲，是網美約會必拍的初夏限定夢幻甜點。(攝影：鄭雅之)
▲戚風海綿蛋糕切開藏有紅心芭樂果凍與草莓慕絲，是網美約會必拍的初夏限定夢幻甜點。(攝影：鄭雅之)


Blue Box Café Taipei 春夏新菜

販售日期：即日起正式販售
販售時間：於指定期間及指定時段供應，詳細內容請洽門店
販售價格：午間及晚間套餐 1480 元起每套、英式三層下午茶 1580 元起每套，上述價格均需另計 10% 服務費。

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