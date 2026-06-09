欣葉吃到飽升級！全新彩膳楽亭售價 優惠先看，連吃4小時日料吃到飽。

台北吃到飽控趕快衝一波，欣葉日本料理健康店這次迎來30年來最大華麗變身，全新升級品牌「彩膳楽亭」在松山區盛大登場，店內打造沉浸式日式旅程，讓大家一秒飛到日本街町，不只能大啖「鰻魚玉子燒」與「香魚姿燒」，還有不定時的現做限定餐車服務，絕對是今年最讓人期待的台北日料聚餐新選擇。



▲台北吃到飽新品牌「彩膳楽亭」入口處高掛滿滿的日式大紅燈籠營造濃厚祭典氛圍，旁設有選物雜貨區。

▲店內溫潤質感的木格柵幽靜長廊，規劃4至60人座位的日式風格獨立包廂，完美滿足商務宴客與家庭聚餐的隱密需求。





欣葉吃到飽全新升級

走進這間全新開幕的台北日式料理餐廳，迎面而來的是日本書法家墨寶與大紅日式燈籠，超有日本祭典的歡樂氛圍，餐廳以日本市場旅行為設計靈感，挑高空間搭配日式庭園與木格柵，讓人彷彿走在東海道的浪漫街町，店內還規劃各種包廂，無論是家庭聚餐還是商務宴客都能在充滿和風意境的幽靜長廊裡好好享受。



▲精緻的日式市場旅行取餐台，牆面裝飾著帶有浮世繪風格的絕美彩繪瓷盤，完美展現充滿東海道風情的和風優雅意境。





晚餐爽吃四小時太划算

這次「欣葉日本料理 彩膳楽亭」的營業時間非常佛心，午餐為11:30-15:00，晚餐為17:30-21:30，尤其是晚餐時段可以整整爽吃4小時，完全是聚餐首選，在價位方面，平日午餐只要1180元，平日晚餐為1580元，假日午餐則是1380元，假日晚餐維持1580元，高性價比的澎湃精緻料理絕對要趕快預約訂位吃起來。目前試營運期間至六月底前都免收10％服務費。



▲必吃鹹味代表香魚姿燒，利用考驗師傅火候的化妝鹽傳統技法，將魚皮烤得微酥，同時鎖住鮮美細嫩的魚肉與清香。





職人現做五味炙燒展演

這裡的料理更是一絕，主廚團隊以經典五味為靈感，將甜、鹹、酸、醬油、味噌這五種風味與職人技法完美結合，現場還有超震撼的炙燒料理展演，必吃甜味的「鰻魚玉子燒」，蛋香與焦糖香交織出多層次滋味，另外代表鹹味的「香魚姿燒」更利用傳統化粧鹽技法，烤得外酥內嫩，還有搭配醋味噌醬帶有酸味的「醋味噌拌章魚」更開胃。



▲以傳統五味為靈感設計精緻日式小品，精美的鰻魚玉子燒整齊排列在竹籃中，旁邊擺放著福丸角色的可愛告示牌。

▲欣葉日本料理主廚展現極致日料職人精神，現場大秀精湛的炙燒展演與手藝。





絕美土佐料理與味噌銀鱈

而醬油與味噌的極致表現就在這裡，海鮮控不能錯過代表醬油旨味的「炙燒鰹魚」，搭配熟成醬油與柑橘醋，鮮嫩滋味超級迷人，還有深受饕客喜愛的「味噌銀鱈」，經特製味噌低溫醃漬後炙烤，油脂融化在口中散發出深沉發酵韻味，餐廳未來更會規劃外帶區與日式生活選物區，讓大家把日本的美好滋味通通帶回家。



▲深受饕客喜愛的經典味噌銀鱈，經特製味噌醃漬炙烤後油脂融化在口中，右側為層次感豐富的精緻甜味鰻魚玉子燒。

▲職人現做互動式體驗手捲餐車服務，將和食傳統精髓融入在流動的日本美食饗宴劇場中。

欣葉日本料理 彩膳楽亭 店家資訊

地址：台北市松山區健康路156號1F

電話： 02 2766 3666

營業時間：午餐11:30-15:00、晚餐17:30-21:30





欣葉日本料理 彩膳楽亭 價位

午餐 午餐$1,180、晚餐$1,580

晚餐 午餐$1,380、晚餐$1,580





欣葉日本料理 彩膳楽亭 優惠

活動時間：2026/6/9 - 6/30試營運期間

優惠內容：全餐期免收10%服務費





欣葉日本料理「彩膳楽亭」全新特色

全新品牌華麗升級：

欣葉日本料理健康店歷經30年迎來最大改裝，轉型為全新概念品牌「彩膳楽亭」，打造沉浸式日式和食社交體驗。





欣葉日本料理健康店歷經30年迎來最大改裝，轉型為全新概念品牌「彩膳楽亭」，打造沉浸式日式和食社交體驗。 日本市場旅行空間：

以日本市集與街町為核心設計靈感，融合《東海道五十三次》的旅途精神，店內擁有挑高空間、日式庭園、木格柵富士山意象與幽靜長廊。





以日本市集與街町為核心設計靈感，融合《東海道五十三次》的旅途精神，店內擁有挑高空間、日式庭園、木格柵富士山意象與幽靜長廊。 日式和風氛圍營造：

入口處設有日本書法家親題的墨寶與祈福日式燈籠，並由品牌角色「福丸」化身旅遊嚮導陪伴用餐。





入口處設有日本書法家親題的墨寶與祈福日式燈籠，並由品牌角色「福丸」化身旅遊嚮導陪伴用餐。 多功能包廂規劃：

規劃可容納4至60人的多種包廂，彈性滿足家庭聚餐、商務宴客與中小型聚會的需求。





規劃可容納4至60人的多種包廂，彈性滿足家庭聚餐、商務宴客與中小型聚會的需求。 傳統五味職人技法：

主廚團隊打破大份量製備框架，以傳統五味「甜、鹹、酸、醬油、味噌」為引，展現細膩的和食風味與火候講究。





主廚團隊打破大份量製備框架，以傳統五味「甜、鹹、酸、醬油、味噌」為引，展現細膩的和食風味與火候講究。 五感互動日式劇場：

入座即以迎賓甘酒款待，並增加現場炙燒料理展演，以及不定時的席間限定餐車服務。





入座即以迎賓甘酒款待，並增加現場炙燒料理展演，以及不定時的席間限定餐車服務。 日本發酵美學入菜：大量運用酒粕、味噌、鹽麴、柚子醋、昆布鹽等元素，堆疊出更輕盈且富有層次的風味。

五大經典代表餐點：

「鰻魚玉子燒」（甜）：經炙烤散發焦糖香的玉子燒搭配富腴蒲燒鰻。

「香魚姿燒」（鹹）：考驗火候的功夫菜，運用傳統「化粧鹽」技法烤至外酥內嫩。

「醋味噌拌章魚」（酸）：經典冷製和食，以彈韌章魚佐青蔥醋味噌醬。

「炙燒鰹魚」（醬油）：高知縣代表鄉土料理，經炙燒迅速冰鎮，搭配柑橘醋與熟成醬油。

「味噌銀鱈」（味噌）：低溫醃漬發酵後炙烤，油脂與特製味噌完美融合。





五大經典代表餐點： 「鰻魚玉子燒」（甜）：經炙烤散發焦糖香的玉子燒搭配富腴蒲燒鰻。 「香魚姿燒」（鹹）：考驗火候的功夫菜，運用傳統「化粧鹽」技法烤至外酥內嫩。 「醋味噌拌章魚」（酸）：經典冷製和食，以彈韌章魚佐青蔥醋味噌醬。 「炙燒鰹魚」（醬油）：高知縣代表鄉土料理，經炙燒迅速冰鎮，搭配柑橘醋與熟成醬油。 「味噌銀鱈」（味噌）：低溫醃漬發酵後炙烤，油脂與特製味噌完美融合。 延伸日式生活提案：

餐廳同步規劃外帶區，未來更將籌備日式生活選物區「楽市」，販售日本點心、伴手禮、生活器物與日常雜貨。







台北吃到飽控要吃到的新話題！

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