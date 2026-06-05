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板橋火鍋吃到飽339元！鮮牧火鍋插旗府中，麻奶鍋吃到凌晨一點。

板橋美食火鍋吃到飽府中美食鮮牧火鍋
2026-06-05 17:50文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
編輯 鄭雅之

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板橋火鍋吃到飽最新推薦！鮮牧火鍋平日商業午餐339元吃到飽，營業到凌晨一點的宵夜首選。編輯 鄭雅之表示：板橋人不用跑台北也能吃到了！

板橋府中火鍋吃到飽新開店！在新店、信義區和永和人氣都超高的「鮮牧火鍋」終於進駐板橋，不只提供九款厲害的特色湯頭，最吸引人的就是現場蔬菜、飲料、甜點與冰淇淋通通讓你無限量吃到飽。「鮮牧火鍋」平日還推出超划算339元商業午餐選擇，營業時間更是到凌晨一點，不管是常常加班的辛苦上班族，還是半夜肚子餓的宵夜夜貓族，隨時想吃鍋都能輕鬆出發，這次插旗府中商圈讓板橋人直呼要揪吃火鍋。

▲豐富蔬食自助吧吃到飽，讓鮮牧火鍋成為板橋火鍋推薦首選。(攝影：鄭雅之)
▲豐富蔬食自助吧吃到飽，讓鮮牧火鍋成為板橋火鍋推薦首選。(攝影：鄭雅之)
▲限定紅白麻奶湯底香辣濃郁老饕必點，來鮮牧火鍋聚餐大過癮。(攝影：鄭雅之)
▲限定紅白麻奶湯底香辣濃郁老饕必點，來鮮牧火鍋聚餐大過癮。(攝影：鄭雅之)

九種湯底任選 最推麻奶鍋

來到這裡真的會被湯底給療癒到，店裡提供九種美味選擇，部分風味鍋底只要加價39元到79元就能立刻升級。最讓網美們瘋狂尖叫的就是鮮牧乃香湯了，店家居然把高湯做成超萌的水豚造型高湯塊，看著水豚泡在牛奶起司湯裡泡澡的模樣真的超級可愛。另外還有香辣過癮的紅白麻奶湯與手炒石鍋也都是必點招牌，無論是喜歡清爽湯頭、還是重口味，都可以在這大大滿足。

▲鮮牧奶香湯使用超萌水豚造型高湯塊，療癒感十足。(攝影：鄭雅之)
▲鮮牧奶香湯使用超萌水豚造型高湯塊，療癒感十足。(攝影：鄭雅之)

海陸狂想曲極致自由配超划算

如果有選擇障礙、什麼都想吃的話，那一定要點最狂的「海陸狂想曲套餐」。只要520元就能在肉品與海鮮清單裡各選兩種品項，肉品有多達11種優質肉片可以挑選，海鮮也有鮮甜的白蝦、巴沙魚跟蛤蠣等10種美味。如果想好好犒賞自己，還可以透過銅板價升級日本牡蠣或八斗子小卷，這種完全依照個人喜好自由搭配的豐盛組合，讓大家吃的開心。

▲海陸套餐可加價升級日本牡蠣鮮美海味，來鮮牧火鍋吃得超滿足。(攝影：鄭雅之)
▲海陸套餐可加價升級日本牡蠣鮮美海味，來鮮牧火鍋吃得超滿足。(攝影：鄭雅之)

小資商業午餐339元就有自助吧吃到飽

平日上班的小確幸絕對是超划算的商業午餐，只要花費339元就能享受主餐搭配豐富自助吧吃到飽。喜歡海陸雙拼的人必點雙享午選鍋，可以同時吃到三種海鮮再選一款肉品。肉控們則推薦雙享肉選鍋，能一次選兩款不同肉品大口過癮刷肉。中午時段用這種佛心價格就能吃到肚子飽飽、蔬菜補滿滿，是小資族與附近學生的最強福音。

▲澎湃海陸雙響套餐，讓饕客在鮮牧火鍋體驗板橋高CP值火鍋的魅力。(攝影：鄭雅之)
▲澎湃海陸雙響套餐，讓饕客在鮮牧火鍋體驗板橋高CP值火鍋的魅力。(攝影：鄭雅之)
▲多款優質肉品自由選，是板橋宵夜火鍋鮮牧火鍋的招牌特色。(攝影：鄭雅之)
▲多款優質肉品自由選，是板橋宵夜火鍋鮮牧火鍋的招牌特色。(攝影：鄭雅之)


鮮牧火鍋 板橋府中店

地址： 新北市板橋區鄉雲里中山路一段38號
電話號碼： 02 2950 0010
營業時間：
週六、週日 11:00-01:00
週一～週五 11:30-01:00

鮮牧火鍋 板橋府中店特色

  • 平日限定優惠
    午間限定商業午餐，雙享午選鍋與雙享肉選鍋特價339元，皆含蔬食自助吧、飲料、冰品及甜點吃到飽。

  • 湯底加價升級
    提供九種湯底選擇，部分特色鍋底如超萌水豚高湯塊之鮮牧乃香湯、紅白麻奶湯等，需加價39元至79元不等。

  • 海陸自由搭配
    海陸狂想曲套餐特價520元，可自由任選兩種肉品與兩種海鮮。海鮮可加價19元升級八斗子小卷、或加價29元升級日本牡蠣。

  • 夜貓深夜服務
    營業時間至凌晨一點，宵夜時段同樣提供完整的火鍋與自助吧吃到飽服務。


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