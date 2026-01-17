板橋車站美食最新推薦！一人壽喜燒牛喜、季樂和牛鐵板燒插旗，198元吃和牛。

板橋車站環球美食再添亮點，季樂和牛鐵板燒與牛喜壽喜燒水炊鍋同步進駐，新北首店登場，和牛鐵板燒與個人鍋一次滿足。

板橋車站美食圈迎來新亮點！人氣餐飲品牌「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜壽喜燒水炊鍋」於今日正式插旗板橋車站環球購物中心二樓。此次雙品牌同步進駐新北指標樞紐，不僅帶來話題性十足的一人壽喜燒，更將高品質的日本Ａ五和牛以親民價格呈現給饕客。適逢集團10週年慶典，原定年底結束的豐漁祭活動也驚喜加碼延長至2月11日，並同步推出百元價位的和牛肋條新品，讓板橋人在忙碌之餘，也能以輕鬆無負擔的方式享受精緻奢華的日式海陸饗宴。





▲一人壽喜燒「牛喜」首創蛋液泡泡無限加，白飯 飲料吧吃到飽。

▲首度跨足新北市的「季樂和牛鐵板燒」，主推不到1000元即可品嚐到日本Ａ五和牛、波士頓龍蝦、干貝及活鮑魚的海陸全餐。





板橋也有一人壽喜燒！牛喜插旗環球推蛋液泡泡

針對現代人偏好的單獨用餐需求，「牛喜壽喜燒水炊鍋」特別強化一人壽喜燒的服務型態，讓單身客或忙碌上班族都能自在享用道地關西風味。店內嚴選日本Ａ五黑毛和牛，搭配秘製醬汁與獨步全台的蛋液泡泡技術，讓肉片裹上如慕斯般的細膩質地。除了濃郁的壽喜燒，追求清爽口味的讀者也能選擇雞湯底的水炊鍋。品牌進駐板橋車站二樓後，成功鎖定便捷交通帶來的穩定人流，為新北鍋物市場注入全新活力，成為近期板橋地區最具話題性的精緻個人鍋物首選。





▲牛喜首次進軍板橋車站環球二樓。





季樂和牛鐵板燒進駐板橋！千元有找龍蝦和牛套餐加自助吧吃到飽

首度跨足新北市的「季樂和牛鐵板燒」，以親民奢華的板前料理型態吸引大眾目光。品牌主推不到1000元即可品嚐到日本Ａ五和牛、波士頓龍蝦、干貝及活鮑魚的海陸全餐，打破高品質鐵板料理高不可攀的刻板印象。師傅在鐵板上俐落處理高階食材，讓誘人香氣瀰漫整個用餐空間，現場更提供包含熱騰騰白飯、例湯、飲品與霜淇淋的自助吧無限供應，大幅提升整體用餐飽足感。這種兼具質感與性價比的用餐模式，無疑為板橋環球購物中心增添了極具競爭力的日式鐵板料理新選擇。



▲小資約會首選「季樂和牛鐵板燒」也開到板橋。





限定198元蔥鹽和牛肋條開幕開賣

為了慶祝雙品牌盛大開幕，豐漁祭活動特別好評延長至2月11日，並同步推出極具性價比的限定新品「蔥鹽和牛肋條」。主廚精選高品質和牛肋條，在鐵板上煎炙出焦香誘人的酥脆外皮，內部則保留鮮嫩多汁的肉感，搭配特製蔥鹽醬解膩，單點100公克僅需198元，讓饕客輕鬆體驗頂級食材的獨特魅力。營運長黃永凱強調，板橋車站匯集各路交通樞紐，具備強大的消費潛力。未來將持續透過靈活的品牌組合滿足多元用餐情境，讓高品質的和牛饗宴更貼近新北市民的日常餐桌生活。



▲板橋首間「季樂和牛鐵板燒」白飯、例湯、飲品與霜淇淋的自助吧無限供應。





板橋車站美食新開店推薦

品牌：牛喜、季樂和牛鐵板燒

地點：板橋車站環球購物中心二樓





牛喜、季樂和牛鐵板燒開幕優惠

1、十週年優惠，豐漁祭活動好評加碼延長至2026年2月11日。

2、季樂開幕新品，蔥鹽和牛肋條單點優惠價198元。





季樂和牛鐵板燒特色

季樂提供白飯，例湯，飲料，霜淇淋自助吧無限供應。





牛喜特色

一人壽喜燒提供日本Ａ五黑毛和牛搭配獨創蛋液泡泡食感。蛋液泡泡可無限續加，自助吧台還有白飯、飲料自助取。

最新美食新開店都吃！

推薦閱讀：新開松菸餐酒館！WHAT’S LA SAUCE神級沾醬11款任選，沾薯條 吉拿棒都推。

推薦閱讀：南港漢來上海湯包開了！5折優惠先搶吃，5大必吃推薦跟著點菜。

推薦閱讀：東區必吃港式雲吞麵！杜汶澤小杜麵館復刻香港街頭，雲吞麵 炸喱牛腩飯必吃。