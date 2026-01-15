新開松菸餐酒館！WHAT’S LA SAUCE神級沾醬11款任選，沾薯條 吉拿棒都推。

大巨蛋、松菸周邊美食推薦！全新WHAT’S LA SAUCE把醬料變成主角，打造台美混血的醬料宇宙餐桌，從信義區出發，讓每一餐都好聊又好分享。

逛松菸展覽、看大巨蛋演唱會就來吃這家WHAT’S LA SAUCE新開店！近期一間散發著美式隨性與潮流感的新空間正式亮相，將洛杉磯那種奔放、好分享的餐飲精神帶進了台北日常。這間名為 WHAT’S LA SAUCE 的餐酒館是由旅居加州多年的姊弟檔 Alicia 與 Andre 共同策劃，他們不僅帶回了西岸的味覺印記，更以「醬料宇宙」為核心概念，打破了傳統餐桌的框架。在這裡，沾醬不再是配角，而是一場關於文化降落與跨國融合的味覺冒險，為喜愛潮流生活的玩家提供了一個全新且有趣的社交基地。

▲WHAT’S LA SAUCE推出11款特色沾醬，每款都很值得一試。(攝影：鄭雅之)

▲大巨蛋周邊美食新開店「WHAT’S LA SAUCE」推薦。(攝影：鄭雅之)





未來感飛碟裝潢打造時髦社交基地

不同於常見的工業風或簡約設計，這裡的空間處處藏著讓人想一探究竟的視覺密碼。整體氛圍以帶有科幻氣息的藍色金屬感為主，俐落的線條勾勒出宛如飛碟內部的奇幻場景，完美呼應了品牌將異國文化降落在台北的幽默意象。無論是週末好友聚會還是下班後的約會時光，都能在這種跨次元的氛圍中感受到最道地的美式生活律動。



▲WHAT’S LA SAUCE整體氛圍以帶有科幻氣息的藍色金屬感為主。





自由探索十多款異國醬料的混血靈魂

這間餐酒館最有趣的玩味設計，莫過於桌上那十多款橫跨各國風味的研製醬料。創辦人將洛杉磯多元的文化記憶和自身喜愛，轉化成充滿驚喜的沾醬。從姊姊最愛的台式剝皮辣椒塔塔，到濃郁成熟的松露美乃滋，甚至連南洋沙嗲與川香辣椒等也一應俱全。這座醬料宇宙讓吃飯變得很有參與感，大家可以隨便拿炸物去沾不同的醬料試試看，看哪一種組合最對自己的胃口。這種強調自己動手配、自由摸索味道的過程，讓餐桌上的話題變得更多，也讓單純的吃飯多了一份像是在玩實驗般的互動樂趣。



▲WHAT’S LA SAUCE首發主打推出11款特色沾醬，無論沾薯條、吉拿棒都超搭。(攝影：鄭雅之)





重新定義牛肉麵與美式餐飲的分享文化

菜單上的每道料理都強調「好分享」的特質，旨在拉近餐桌上人們的距離。最具品牌代表性的 WLS 牛肉麵融合了姊姊在海外生活時的鄉愁，將台式湯底與美式層次結合，呈現出層次豐富的混血風味。而經典的混搭台是剝皮辣椒塔塔醬的「牛肉 BLT 堡」，在自家醬料的襯托下展現出最直爽的豪邁感。此外，像是鮪魚銅鑼燒、生牛肉韃靼、酸辣生醃蝦等輕食小點，更是將頂級餐飲的細節完美融入輕鬆的分享節奏中。這種不設限的飲食態度，讓大家在自然且放鬆的節奏中，透過一口口美味感受洛杉磯與台北交織而成的風味故事。



▲WHAT’S LA SAUCE「WLS 牛肉麵」附上花椒粉、秘製川香辣椒醬等四款調味。(攝影：鄭雅之)

▲經典「經典牛肉BLT 堡」中加入台式剝皮辣椒塔塔。(攝影：鄭雅之)

WHAT’S LA SAUCE 店家資訊

地址：臺北市信義區忠孝東路四段553巷6弄12號1樓

電話：02-27664988

營業時間：

週三/ 週四/週日 17:00 – 22:30；週五 -週六 17:00 – 23:00

週一週二公休





WHAT’S LA SAUCE 開幕活動資訊

活動期間：即日起至 2026/2/14 為止

社群好禮：於官方 Instagram 或 Threads 標記 @whatslasauce 並完成打卡，即可免費獲得特製調酒乙杯。

滿額招待：每桌消費滿一千元，即招待店內人氣王「招牌細薯」乙份。







WHAT’S LA SAUCE 沾醬特色介紹

1、剝皮辣椒塔塔

剝皮辣椒的甘甜微辣做主調，結合塔塔的酸香與滑順口感，入口層次清楚，尾韻帶辣。



2、明太子美乃滋

明太子鹹鮮風味突出，口感濃郁滑順，適合搭配各式炸物與主食。



3、松露美乃滋

松露香氣明顯，風味厚實濃郁，為料理增添成熟且深層的香氣層次。



4、泰式辣味美乃滋

酸甜辣風味平衡，香氣俐落清爽，帶出鮮明且不膩口的南洋風格。



5、蒜味蛋黃醬

蒜香濃郁，質地滑順，是百搭不出錯的經典風味。



6、藍紋乳酪醬

乳酪鹹香濃厚，風味強烈，適合喜愛重口味與個性系風味的人。



7、辣根優格醬

辣根辛香鮮明，搭配優格的清爽酸度，口感俐落不厚重。



8、南洋沙嗲醬

花生堅果香氣濃郁，微辛微甜，尾韻溫和，是熟悉又耐吃的南洋風味。



9、阿根廷青醬

香草與蒜香清新明亮，酸度清爽，為料理帶來輕盈層次。



10、秘製川香辣椒醬

麻香與辛辣感鮮明，層次豐富，適合喜歡刺激風味的辣味愛好者。



11、番茄莎莎

番茄酸甜清爽，口感明快，帶有清新的收尾感。





信義區美食新開店要收口袋名單！

推薦閱讀：威士忌尬麻辣鍋！王品青花驕進駐信義A11，大摩威士忌麻辣鍋 威士忌冰淇淋必吃。

推薦閱讀：信義區個人燒肉超市！燒肉Lab一人燒肉新型態登場，市政府站旁下班就吃。

推薦閱讀：最新信義區高空酒吧！叢林開始酒鬼超市藏在ATT，酒超市任選 互動遊戲桌超嗨。









更多WHAT’S LA SAUCE照片

▲以兒時記憶銅鑼燒為發想的「鮪魚銅鑼燒」，用fine dining 擺盤呈現精緻感。(攝影：鄭雅之)

▲WHAT’S LA SAUCE以「醬料是主角，料理是風味的延伸」為概念推出多款菜餚。(攝影：鄭雅之)