威士忌尬麻辣鍋！王品青花驕進駐信義A11，大摩威士忌麻辣鍋 威士忌冰淇淋必吃。

青花驕進駐信義區新光三越A11，結合大摩威士忌推出全新麻辣鍋搭餐體驗，海陸套餐與外帶年菜同步登場，成為信義區聚餐新選擇。

▲青花驕2026/1進駐信義區新光三越A11，新店結合麻辣鍋與大摩威士忌，成為歲末聚餐新亮點。（攝影：張人尹）



▲青花驕插旗信義商圈，以經典麻辣鍋搭配跨界威士忌吃法，鎖定跨年與新春聚餐人潮。（攝影：張人尹）

威士忌尬麻辣鍋吃起來！王品旗下麻辣鍋品牌青花驕，自即日起正式插旗信義區新光三越A11，瞄準跨年與新春聚餐需求，同步推出全新海陸套餐與外帶年菜。這次不只升級鍋物與食材，還攜手大摩威士忌跨界合作，讓粉絲在信義區就能一次體驗麻辣鍋與威士忌搭餐的新吃法，威士忌搭湯、威士忌搭涮牛肉、威士忌搭冰淇淋通通很可以。





海陸驕宴四人套餐

▲青花驕海陸驕宴四人套餐主打雙鍋配置，結合海鮮拼盤與F1日本國產牛，適合多人聚餐。（攝影：張人尹）

大摩威士忌三享吃法

▲青花驕攜手The Dalmore大摩，推出驕韻品酩三享式，讓麻辣鍋多了威士忌搭餐層次。（攝影：張人尹）

青花驕這次首度進駐信義區A11，為聚餐人潮特別推出「海陸驕宴四人套餐」，主打雙鍋搭配豪華海陸主餐，鍋底可從青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、酸菜白肉鍋中選擇。主餐的部分集結海鮮拼盤與F1日本國產牛三拼，再加碼伊比利豬或小羔羊，挑戰信義區火鍋聚餐口袋名單。不只火鍋套餐升級，青花驕這次更特別攜手The Dalmore大摩，選用雪莉三桶12年威士忌結合經典麻辣鍋，推出「驕韻品酩三享式」限定組合，粉絲們除了可以單飲威士忌，也推薦以滴酒的方式，將威士忌滴入碗裡的麻辣鍋湯中、或是滴在剛涮好的肉片上，感受更甘醇的風味。飯後品嚐甜點「青花椒冰淇淋」時，也能滴入大摩威士忌，用酒香結合奶香，甜點風味大加分，讓粉絲即使平常少喝烈酒，也能輕鬆體驗威士忌的魅力。





大摩威士忌搭餐免費體驗

▲信義A11青花驕1/7至1/11點海陸驕宴四人套餐，每桌可免費體驗大摩威士忌搭餐組合。（攝影：張人尹）

配合這次青花驕與大摩威士忌合作，自即日起至1/31前，只要在青花驕全台門市消費，點任一鍋底，就能用250元優惠價加購「驕韻品酩三享式」威士忌搭餐組合。如果在信義區吃鍋，1/11前，只要在青花驕A11 門市點「海陸驕宴四人套餐」，每桌免費送一份「驕韻品酩三享式」。





外帶年菜輕鬆圍爐

▲青花驕推出驕宴美饌外帶年菜，主打5分鐘快速上桌，讓在家圍爐也能輕鬆麻辣開鍋。（攝影：張人尹）

驕韻派對 青花驕歲末套餐x大摩威士忌

除了到店聚餐，青花驕也推出驕宴美饌外帶年菜，提供雙人與四人組合，主打5分鐘快速上桌。鍋底可自由選擇招牌麻辣鍋或其他湯頭，搭配牛豬肉品、丸類、老油條與配料一次備齊，四人套餐更升級海陸配置與松露和牛滑，讓火鍋控、麻辣鍋控在家也能輕鬆圍爐。

活動期間：即日至1/31（六）

活動內容：於青花驕全台門市點用任一鍋底，即可享「驕韻品酩三享式」體驗價$250





活動日期：1/7（三）至 1/11（日）

活動內容：歡慶新光三越 A11 開幕期間，於 A11 門市點用「海陸驕宴四人套餐」，即可 免費體驗「驕韻品酩三享式」（每桌限一組）





