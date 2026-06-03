378元起吃到飽！忠青商行林口三井 自助吧吃到飽，蝦仁飯加拔絲地瓜 春捲 豆花無限吃。

忠青商行林口三井店推出自助吧吃到飽新方案，378元起享主食套餐搭配12種自助吧無限供應成為話題。編輯張人尹表示，台味聚餐先鎖定炸物甜品無限吃。

378元起吃到飽！經典蝦仁飯「忠青商行」林口三井店自即日起升級全新用餐模式，推出「主食套餐加自助吧吃到飽」方案，平日最低378元起就能開吃。粉絲除了能品嚐招牌蝦仁飯料理之外，還可同步享用多款台味炸物、甜點與飲品無限供應。這次特別結合眷村經典菜色與台式辦桌氛圍，讓用餐選擇變得更豐富，讓粉絲用最高CP值吃一整桌台味美食。



▲忠青商行林口三井店推出全新吃到飽模式，378元起即可享用主食套餐搭配自助吧無限供應。



▲忠青商行首度升級主食套餐加自助吧方案，結合眷村料理與台式辦桌特色一次滿足。

人氣蝦仁飯與澎湃組合成為必點主角

▲忠青商行招牌好蝦蛋飯套餐以鮮蝦仁搭配半熟蛋與蝦醬，成為店內人氣必點餐點。

12種古早味自助吧甜點炸物通通吃得到

▲忠青商行自助吧提供水晶拔絲地瓜等人氣甜點，打造濃厚台灣古早味特色。

忠青商行 林口三井店 INFO

「忠青商行」品牌經典主食這次仍在林口三井店吃得到，其中推薦人氣最高的「招牌好蝦蛋飯套餐」以滿滿鮮蝦仁鋪滿飯面，搭配半熟蛋與特製蝦醬，豐富層次成為不少網友推薦品項。另一款「蝦捲紅糟肉滷肉飯套餐」則一次集結蝦捲、紅糟肉與滷肉三種人氣元素，蝦捲口感紮實鮮甜，紅糟肉經油炸後保有酥脆外皮與彈嫩口感，再搭配香氣濃郁的滷肉飯，份量與豐富度都ㄅ級分。除了主食之外，「忠青商行」全新打造的台式風味自助吧也是本次亮點。其中最受矚目的「水晶拔絲地瓜」選用台農66號地瓜製作，外層包覆麥芽脆糖後冰鎮，呈現酥脆與綿密兼具的口感。自助吧另外準備仙草、愛玉、豆花、鹼水粽、甜粿等古早味甜品，以及奶皇包、薯條、甜不辣、春捲等炸物選擇，搭配阿薩姆紅茶與無糖綠茶無限暢飲。總計12種品項還會依照季節調整內容，讓粉絲每次造訪都有不同驚喜。

訂位專線：02-2600-2322

門市地址：新北市林口區文化二路一段123號3樓 (MITSUI OUTLET PARK 林口II館)





看更多忠青商行 林口三井店自助吧

▲忠青商行林口三井店推出全新吃到飽模式，主食套餐搭配自助吧12款料理，最低378元起。



▲忠青商行自助吧集結炸物甜品與飲品共12種品項，讓粉絲享受豐富吃到飽體驗。



▲忠青商行林口三井店推出全新吃到飽模式，主食套餐搭配自助吧12款料理，最低378元起。

更多吃到飽話題一起吃爆

推薦閱讀：399元吃乾杯附餐吃到飽！乾杯燒肉商業午餐17款任選，再免費送牛排。

推薦閱讀：芒果吃到飽！千葉火鍋新鮮芒果吃到飽 6月免費升級，魚膘 蒲燒鰻魚打造海味享受。

推薦閱讀：港都最強Buffet回歸！高雄洲際「龍蝦、和牛」吃到飽限時搶訂，開賣時間快筆記。