露天餐車烤肉配101夜景！六福萬怡敘日仲夏美牛饗肉節，頂級威靈頓牛排、黑鮪魚吃到飽。

初夏高溫敲響了聚餐商機。資深編輯李維唐表示，35至48歲的核心消費族群在挑選吃到飽餐廳時，除了重視頂級食材的性價比，更在乎用餐氛圍的精緻度與放鬆感。台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於2026年6月10日推出的仲夏美牛饗肉節，精選美國牛與黑鮪魚，更首創高空露臺戶外燒烤吧，完美結合美食與高質感生活風格，勢必引爆今年夏天的排隊熱潮。

平常在職場與家庭兩頭燒，到了週末，真的很需要拉著全家人或好姊妹，找個地方好好大吃一頓來慰勞自己。如果你正在找下一頓聚餐的地點，那一定要把南港車站上方的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳收進口袋名單。因為他們從2026年6月10日開始，要推出全新的「仲夏美牛饗肉節」主題。這次不僅把美式燒烤跟厲害的海鮮全部搬上餐檯，平日午餐每位1480元起，晚餐1580元起，更棒的是從6月19日開始的每個星期五與星期六晚上，還會特別加碼露天的戶外燒烤吧，讓你可以一邊吹著夏天的晚風，一邊看著信義區101的夜景吃烤肉，光是用想的就覺得超級療癒。

▲敘日全日餐廳6月10日起推出「仲夏美牛饗肉節」，精選美國牛肩胛、BBQ美國帶骨牛肋排、美國和牛堡等多款特色料理，帶來豪邁豐盛的夏季美牛盛宴。圖／六福旅遊集團提供；窩客島編輯李維唐整理



南港吃到飽敘日美牛黑鮪魚海陸交織的舌尖交響樂

這次的仲夏美牛饗肉節，主廚在肉品上下了很大的功夫，特別挑選全程用玉米餵養的美國牛，用爐烤，炙烤還有醬燒這些不同的作法，把美牛香甜的肉汁完全鎖在裡面。像是香料爐烤美國牛肩胛，吃起來肉質很軟嫩，而且外皮帶著濃濃的炭烤香氣。另外還有醬汁入味，一咬下去就滿嘴肉汁的美式BBQ醬燒美國帶骨牛肋排，以及帶點微辣，非常開胃的墨西哥辣醬竹炭美國和牛堡。



除了讓肉食控尖叫的牛肉之外，海鮮餐檯這次也很有誠意，直接搬出這個季節最肥美的黑鮪魚，做成黑鮪魚味噌海鮮鍋物與松露鹽烤黑鮪魚肩骨。當嘴裡吃著濃郁的肉香，同時又能品嚐到海鮮的鮮甜，這種海陸交織的滿足感，最能收服我們這種對食物越來越挑剔的熟齡味蕾。

▲假日限定供應的經典威靈頓牛排，以酥香金黃外皮包覆鮮嫩牛排，層次豐富、口感飽滿，為「仲夏美牛饗肉節」必吃亮點之一。圖／六福旅遊集團提供；窩客島編輯李維唐整理

台北六福萬怡酒店戶外BBQ烤肉吧星空下的夏日微醺微旅行

到了晚上，這家餐廳最讓人喜歡的500坪大露臺，就會直接變成很有異國風味的戶外燒烤派對。從6月19日開始的每個週末五六晚上，主廚都會在現場生火炭烤。不管是外皮烤得酥酥，裡面狂滴肉汁的蒜香炭烤雞腿排，還是甜甜鹹鹹，肉質軟嫩的蜜汁豬肋排，通通都是現烤現拿。喜歡海鮮的人，一定要拿幾份用檸檬跟香草去腥提鮮的紙烤檸檬香草鱸魚，還有滿滿鮮味的奶油扇貝。



到了這個年紀，我們追求的常常不只是吃飽，而是一種放鬆的氛圍。坐在露天座位區，遠遠看著翠綠的南港四獸山，吹著舒服的晚風，更棒的是這裡的戶外區還可以帶家裡的毛孩一起來用餐。在熱鬧的烤肉香氣裡，看著夜景跟寵物一起放空，平日累積的壓力真的瞬間都消失了。

▲敘日全日餐廳推出美國雪花牛干貝丼、炙燒美牛握壽司、鮪魚握壽司及鮪魚塔塔等特色料理，打造豐富多元的海陸盛宴。圖／六福旅遊集團提供；窩客島編輯李維唐整理



六福萬怡身分證優惠威靈頓牛排與雪蟹極致奢華的假日限定

如果想要讓假日的儀式感更升級，那一定要選假日的時間過來。因為敘日Buffet在假日餐檯放了平常很少在吃到飽看到的經典威靈頓牛排。金黃酥脆的酥皮包著鮮嫩的牛排，一口咬下去層次感超級豐富。另外還有帶著松露香氣的奶油松露牛肉燉飯，以及現點現做，飽滿又鮮甜的蒸烤蒜蓉牡蠣。再加上香箱蟹海鮮吧跟南極雪蟹，真的是把海陸頂級食材一次吃過癮。



為了配合這次的夏日主題，餐廳也準備了很多划算的活動。像是6月限定的身分證對對碰，只要對中數字6就有好康，還有專門給55歲以上長輩的樂齡優惠，或是拿之前旅展買的票券來消費也有加碼。不管是想帶爸媽聚餐，還是想跟另一半約會，都能吃得開心又精打細算。

▲「仲夏美牛饗肉節」推出黑鮪魚味噌海鮮鍋物，以濃郁味噌湯底搭配黑鮪魚與豐富海鮮食材，呈現鮮香醇厚的海味饗宴。圖／六福旅遊集團提供；窩客島編輯李維唐整理





敘日全日餐廳仲夏美牛饗肉節活動

活動名稱：「仲夏美牛饗肉節」夏季主題大賞

活動時間：2026年6月10日起正式開跑

活動內容：

精選全程玉米飼養美國牛肉，推出爐烤美國牛肩胛、BBQ帶骨牛肋排、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、雪花牛干貝丼

海鮮餐檯同步加碼黑鮪魚味噌海鮮鍋物、松露鹽烤黑鮪魚肩骨

6月19日起每週五與週六晚餐時段，限定加碼戶外燒烤吧，現場炙烤蜜汁豬肋排、蒜香炭烤雞腿排、紙烤檸檬香草鱸魚與奶油扇貝

假日餐檯限定升級經典威靈頓牛排、奶油松露牛肉燉飯、蒸烤蒜蓉牡蠣、香箱蟹海鮮吧與南極雪蟹

敘日全日餐廳限定優惠專案

六月限定身分證對對碰與樂齡優惠

活動時間：2026年6月起至各專案截止日

活動內容：

六月六福666身分證對對碰：凡身分證字號符合指定條件即享超值餐飲優惠

樂齡專案：針對55歲以上長輩推出專屬樂齡用餐優惠

旅展加碼：持指定旅展票券用餐，可享現場餐飲加碼方案

台北六福萬怡酒店

店家地址：台北市南港區忠孝東路七段359號

訂位專線：02-6615-6526

官方網站：https://www.courtyardtaipei.com.tw/

滿足了肉食控與海鮮迷的舌尖渴望之後，台北還有哪些不容錯過的頂級奢華Buffet

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