星巴克Ｘ星宇航空超狂！機師熊痛包 迷你餐車10款聯名，售價、開賣日先看。

星巴克首度聯名星宇航空！推出超萌機師熊痛包吊飾、迷你餐車與登機證馬克杯等十款周邊。編輯 鄭雅之表示：星巴克、星宇航空聯名超萌、又有質感這樣手刀搶啊！
星宇迷、星巴克控要搶！星巴克這回首度攜手充滿精品奢華感的星宇航空，跨界推出一系列讓人尖叫的限定周邊商品，將大家最愛的可愛星巴克熊熊直接換上帥氣的機師與地勤制服，共推出10款限定周邊商品，不管是日常生活使用的馬克杯，或者是出國搭飛機必備的旅行實用小物通通有，將於6/17 搶先預購、6/18全面開賣，一定要先設好鬧鐘準時搶買。
星巴克Ｘ星宇航空機師熊周邊萌度爆表
這次聯名最受矚目的絕對是把星巴克熊熊結合時下流行痛包的「STARLUX 機師熊吊飾組」，透明包包裡裝著手拿咖啡杯的帥氣機師熊，掛在包包上出門保證回頭率百分百。另外還有超萌的「STARLUX 機師熊便利單杯提袋」，讓每杯咖啡都有專屬的機師熊陪伴。至於熱愛收藏杯子的朋友，絕對不能錯過充滿巧思的黑白兩款登機證設計馬克杯，以及充滿帥氣科技感的飛行探索不鏽鋼杯，讓人喝水也能享受宛如在機艙內的高質感生活。
出國質感實用小物粉絲必收
除了杯款與吊飾，這次也貼心照顧到常常出國旅遊的玩家，特別推出結合星巴克小熊和星宇航空元素的旅行頸枕，還貼心附上帶有滿滿科技感的銀白色專屬收納袋，讓漫長的飛行旅程變得更舒適。將經典安全帶扣變成扣環的折疊收納包，奶茶色的外觀質感滿分。而手托著登機箱的機師熊造型收納筒，墨鏡甚至還可以用磁吸方式拿取，增添生活中的互動趣味，完美展現精緻的生活美學。
金星會員專屬限定餐車好物
這次最讓資深鐵粉瘋狂的隱藏版精品，就是把飛機上的大餐車等比例縮小變成迷你餐車收納盒，上面甚至還附帶兩杯縮小版的星巴克飲料杯，這款超級精緻的周邊商品，是屬於實體門市金星會員的專屬兌換禮，一般消費者是買不到的，此外，星宇航空目前已經開航許多熱門城市，在八月更是要首度開航歐洲的布拉格，讓大家可以帶著這些可愛的聯名周邊，一起開啟期待的感官旅程。
星巴克Ｘ星宇航空聯名 開賣時間
活動販售時間：
- 2026/06/17 搶先購： 實體門市限定星宇航空會員並以星禮程支付結帳。中午 12:00 線上門市（博客來星巴克旗艦店、康是美網購、7-ELEVEN i預購）接力登場。
- 2026/06/28： 全台實體與線上門市同步開賣。
星巴克Ｘ星宇航空聯名周邊
- STARLUX 黑登機證馬克杯： 售價 800 元（容量 414 毫升），星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市首賣。
- STARLUX 白登機證馬克杯： 售價 800 元（容量 414 毫升）。
- STARLUX 飛行探索不鏽鋼杯： 售價 1,200 元（容量 473 毫升）。
- STARLUX 機師熊旅行頸枕： 售價 1,280 元，限定星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市、機場門市和線上門市販售。
- STARLUX 機師熊便利單杯提袋： 售價 780 元。
- STARLUX 機師熊吊飾組： 售價 880 元。
- STARLUX 飛行托特包： 售價 1,280 元。
金星禮會員獨家兌換商品（實體門市限定）：
- STARLUX 安全帶扣折疊收納包： 兌換條件為 200 顆星，或 11 顆星 + 350 元。
- STARLUX 機師熊造型收納筒： 售價 990 元，兌換條件為 280 顆星，或 160 顆星 + 500 元。
- STARLUX 迷你餐車收納盒： 售價 990 元，兌換條件為 280 顆星，或 160 顆星 + 500 元。
強強聯名話題都要買！
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