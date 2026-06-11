星巴克Ｘ星宇航空超狂！機師熊痛包 迷你餐車10款聯名，售價、開賣日先看。

星巴克首度聯名星宇航空！推出超萌機師熊痛包吊飾、迷你餐車與登機證馬克杯等十款周邊。編輯 鄭雅之表示：星巴克、星宇航空聯名超萌、又有質感這樣手刀搶啊！

星宇迷、星巴克控要搶！星巴克這回首度攜手充滿精品奢華感的星宇航空，跨界推出一系列讓人尖叫的限定周邊商品，將大家最愛的可愛星巴克熊熊直接換上帥氣的機師與地勤制服，共推出10款限定周邊商品，不管是日常生活使用的馬克杯，或者是出國搭飛機必備的旅行實用小物通通有，將於6/17 搶先預購、6/18全面開賣，一定要先設好鬧鐘準時搶買。



▲星巴克星宇航空聯名周邊登場，超萌機師熊痛包、迷你餐車與登機證馬克杯齊聚，吸引大批航空迷與咖啡控準備搶購收藏。(攝影：鄭雅之)

▲手托登機箱的機師熊收納筒墨鏡可磁吸拿取，旁邊則是縮小版的迷你餐車收納盒，皆為金星會員專屬的限定夢幻逸品。(攝影：鄭雅之)





星巴克Ｘ星宇航空機師熊周邊萌度爆表

這次聯名最受矚目的絕對是把星巴克熊熊結合時下流行痛包的「STARLUX 機師熊吊飾組」，透明包包裡裝著手拿咖啡杯的帥氣機師熊，掛在包包上出門保證回頭率百分百。另外還有超萌的「STARLUX 機師熊便利單杯提袋」，讓每杯咖啡都有專屬的機師熊陪伴。至於熱愛收藏杯子的朋友，絕對不能錯過充滿巧思的黑白兩款登機證設計馬克杯，以及充滿帥氣科技感的飛行探索不鏽鋼杯，讓人喝水也能享受宛如在機艙內的高質感生活。



▲手拿咖啡杯的機師熊吊飾組、穿著帥氣制服的飲料提袋熊熊都是這波星巴克Ｘ星宇航空聯名話題款。(攝影：鄭雅之)





出國質感實用小物粉絲必收

除了杯款與吊飾，這次也貼心照顧到常常出國旅遊的玩家，特別推出結合星巴克小熊和星宇航空元素的旅行頸枕，還貼心附上帶有滿滿科技感的銀白色專屬收納袋，讓漫長的飛行旅程變得更舒適。將經典安全帶扣變成扣環的折疊收納包，奶茶色的外觀質感滿分。而手托著登機箱的機師熊造型收納筒，墨鏡甚至還可以用磁吸方式拿取，增添生活中的互動趣味，完美展現精緻的生活美學。



▲舒適的機師熊旅行頸枕結合雙品牌特色，貼心附贈科技感銀白色圓形收納袋，讓漫長的飛機旅程變得更加輕鬆愜意。(攝影：鄭雅之)





金星會員專屬限定餐車好物

這次最讓資深鐵粉瘋狂的隱藏版精品，就是把飛機上的大餐車等比例縮小變成迷你餐車收納盒，上面甚至還附帶兩杯縮小版的星巴克飲料杯，這款超級精緻的周邊商品，是屬於實體門市金星會員的專屬兌換禮，一般消費者是買不到的，此外，星宇航空目前已經開航許多熱門城市，在八月更是要首度開航歐洲的布拉格，讓大家可以帶著這些可愛的聯名周邊，一起開啟期待的感官旅程。



▲等比例縮小的迷你餐車收納盒附有兩杯迷你星巴克杯，搭配墨鏡可磁吸的機師熊造型收納筒，是航空迷必收限量精品。(攝影：鄭雅之)

▲奶茶色安全帶扣折疊收納包極具質感，將飛機安全帶扣變成收納扣環，搭配前方精緻的小包，是金星會員必搶周邊。(攝影：鄭雅之)





星巴克Ｘ星宇航空聯名 開賣時間

活動販售時間：

2026/06/17 搶先購： 實體門市限定星宇航空會員並以星禮程支付結帳。中午 12:00 線上門市（博客來星巴克旗艦店、康是美網購、7-ELEVEN i預購）接力登場。

2026/06/28： 全台實體與線上門市同步開賣。





星巴克Ｘ星宇航空聯名周邊

STARLUX 黑登機證馬克杯： 售價 800 元（容量 414 毫升），星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市首賣。

STARLUX 白登機證馬克杯： 售價 800 元（容量 414 毫升）。

STARLUX 飛行探索不鏽鋼杯： 售價 1,200 元（容量 473 毫升）。

STARLUX 機師熊旅行頸枕： 售價 1,280 元，限定星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市、機場門市和線上門市販售。

STARLUX 機師熊便利單杯提袋： 售價 780 元。

STARLUX 機師熊吊飾組： 售價 880 元。

STARLUX 飛行托特包： 售價 1,280 元。





金星禮會員獨家兌換商品（實體門市限定）：

STARLUX 安全帶扣折疊收納包： 兌換條件為 200 顆星，或 11 顆星 + 350 元。

STARLUX 機師熊造型收納筒： 售價 990 元，兌換條件為 280 顆星，或 160 顆星 + 500 元。

STARLUX 迷你餐車收納盒： 售價 990 元，兌換條件為 280 顆星，或 160 顆星 + 500 元。





強強聯名話題都要買！

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看更多星巴克Ｘ星宇航空聯名周邊

▲出國儀式感的黑白登機證馬克杯質感滿分，搭配條碼設計的飛行探索不鏽鋼杯，展現精品航空的極致生活美學。(攝影：鄭雅之)

▲星宇航空空服員展示星巴克聯名周邊，主打款機師熊吊飾與飲料提袋兼具實用與精緻，再度激發粉絲的收藏渴望。(攝影：鄭雅之)

▲飛行探索不鏽鋼杯採用白底設計，杯身印上代表台北的標籤條碼與星宇航空字樣，兼具時尚感，拿在手上立刻成為焦點。(攝影：鄭雅之)

▲未來感十足的飛行托特包採雙面設計，一面是機師熊開飛機，另一面則是可愛的窗景，超大容量是出國旅遊的完美配件。(攝影：鄭雅之)