哈根達斯甜點巴士！免費吃哈根達斯新品草莓麻糬 巧克力布朗尼，甜點巴士報名免費吃。

哈根達斯夏季新品正式登場，草莓麻糬與巧克力布朗尼冰淇淋同步亮相。編輯張人尹表示，限定甜點巴士也將巡迴登場，粉絲把握最後機會免費吃哈根達斯冰淇淋新品。

哈根達斯冰淇淋免費吃！哈根達斯今年以經典甜點為靈感，推出全新夏季企劃，將熟悉的甜點風味濃縮進冰淇淋之中，帶來「草莓麻糬」與「巧克力布朗尼」兩款新品，打造更豐富的風味與口感變化。除了新品冰淇淋之外，哈根達斯也同步規劃期間限定「甜點巴士」，把冰淇淋與甜點體驗搬上移動空間，讓粉絲們免費嚐鮮吃起來。



▲哈根達斯推出夏季新品企劃，以經典甜點為靈感打造多層次冰淇淋風味，帶來全新甜點享受。





草莓麻糬與巧克力布朗尼同步登場

▲哈根達斯「草莓麻糬」冰淇淋結合草莓果香與Q彈麻糬口感，打造豐富層次體驗。

限定甜點巴士開跑還有法式甜點驚喜

▲哈根達斯攜手洪守誠打造限定巴菲甜點，延伸新品冰淇淋的豐富風味層次。

限定甜點巴士最後參加機會

▲哈根達斯推出限定甜點巴士活動，邀請粉絲體驗結合冰淇淋與甜點的夏日旅程。

哈根達斯 甜點巴士 現場報名方式

準備好 2026 年 Häagen-Dazs 任一商品之消費發票（實體/電子發票載具皆可）

於6/11-6/14 活動場次，直接前往「哈根達斯甜點巴士」活動現場

現場名額有限，請跟現場工作人員依序領取號碼牌候位登車，建議提前前往

這次哈根達斯全新推出2款冰淇淋新口味「草莓麻糬」與「巧克力布朗尼」。其中「草莓麻糬」以酸甜草莓為主角，搭配Q彈小麻糬與帶有淡雅柚子香氣的草莓醬，在綿密冰淇淋中增添豐富咀嚼感。另一款「巧克力布朗尼」則以濃郁巧克力冰淇淋為基底，加入柔軟濕潤的巧克力布朗尼塊與微鹹可可醬，讓巧克力香氣層層堆疊。除此之外，人氣口味「提拉米蘇」也持續供應，透過馬斯卡邦起司香氣與咖啡風味交織，也是本季推薦必吃口味。為了延伸新品話題，哈根達斯將於6/11-6/14期間，每天3場次推出「甜點巴士」活動，從台北車站出發，在巴士上品嚐得到哈根達斯限定甜品，是由哈根達斯攜手SEASON Artisan Pâtissier創辦人洪守誠，以「巧克力布朗尼」與「提拉米蘇」冰淇淋為靈感打造限定甜點「幻想歐貝拉-咖啡巧克力巴菲」。部分場次則供應以新品「草莓麻糬」冰淇淋製作的「和風雅韻-草莓麻糬巴菲」，吸引粉絲朝聖。這次「哈根達斯 甜點巴士」雖然線上預約名額額滿，但仍保留部分席次可以現場報名。在6/11-6/14活動期間，粉絲們只要準備好 2026 年 Häagen-Dazs 任一商品之消費發票（實體/電子發票載具皆可），在活動現場提前報名，就有機會參加本次「甜點巴士」活動，名額有限，建議粉絲們提早前往報名。活動期間：2026/6/11 – 6/14活動場次：13:00・15:00・17:00活動地點：捷運台北車站M4出口左轉步行至公園路現場報名方式：



