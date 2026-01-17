捷運直達超好拍！全台7大賞梅提案，夢幻隧道、古厝庭園全攻略。

本篇精選 7 個絕美賞梅景點，從夢幻隧道拍到古厝庭園，快把握短暫花期，走入期間限定的雪白世界！

隨著近期一波波冷氣團南下，台灣山頭不僅飄下靄靄白雪，也悄悄換上季節限定的雪白面貌。其實，免飛日本也有絕美梅花可以細細欣賞，全台7大賞梅地圖一次收藏，從夢幻的梅花隧道，到大飽眼福的山林健行，快把握短暫的花期時刻，與親友來場浪漫的冬日旅行！



▲錯過再等一年！ 不用出國，台灣同樣有絕美「梅吹雪」，冬季限定的浪漫花期必須把握。（部落客：57魔法Ling、饅頭弟）

▲夢幻隧道、古厝美拍一次滿足！全台 7 個絕美賞梅點，冬日最完整的追梅攻略都在這。（部落客：靜怡＆大顆呆）

夢幻浪漫的雪白隧道：南投西伯梅園、台中新社梅花隧道

若想感受被雪白花海包圍的震撼，一定不能錯過浪漫的梅花隧道！南投仁愛鄉的「西伯梅園」是長年熱門的秘境，以老梅樹交織而成的天然拱門著稱，隨手一拍都如日雜封面般夢幻；而台中新社的「梅花隧道」多了幾分探險感，由於梅樹樹齡老，枝幹普遍低矮，穿梭其中彷彿進入愛麗絲夢遊仙境的世界，微微彎腰穿越綿延百尺的雪白秘境，非常適合拍出被花海包圍的夢幻照片。





西伯梅園

地址：:南投縣仁愛鄉中華路19號（經互助國小往左側走，大約5分鐘至10分鐘即可抵達）

更多介紹可見「Sherry」文章：【南投‧仁愛】踏雪尋梅，賞梅新興景點西伯梅園





新社梅花隧道

地址：臺中市新社區福興里美林43號

更多介紹可見「小紫吃喝玩樂~」文章：台中免費賞梅景點【新社梅花隧道】停車資訊/路線指引。還可買超甜(鮭魚葡萄)與農特產/多口味手作雜糧麵包/喝咖啡



▲走入台中新社梅花隧道，錯落的枝幹宛若通往奇幻世界；南投西伯梅園的蜿蜒路徑配上兩旁老梅樹，視野開闊又浪漫。（部落客：Sherry、小紫吃喝玩樂）

古宅與庭園的古典美學：南投外坪頂蔡家梅園、台北中正紀念堂

古色古香的梅花，若與傳統建築相襯更對味！南投信義鄉的「外坪頂蔡家秘境梅園」，保留著完整的傳統古厝，盛開的梅花覆蓋在黑瓦屋頂上，輕鬆就能拍出質感美照；台北市中心的「中正紀念堂」則是城市裡的古典代表，梅園搭配著簡約的藍瓦白牆與中式迴廊花窗，濃濃的東方園林氣息，讓梅花更添雅緻風采。





外坪頂蔡家梅園

地址：南投縣信義鄉太平巷33號

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：2021南投信義賞梅 ▶ 外坪頂蔡家秘境梅園 ▶ 老梅樹搭配古厝之美 信義鄉賞梅人氣景點 2021蔡家梅園最新花況!





國立中正紀念堂

地址：臺北市中正區中山南路21號

更多介紹可見「饅頭弟」文章：台北賞白梅景點推薦！中正紀念堂梅花季雪白花海打卡拍照好去處。



▲南投外坪頂蔡家梅園，古樸老厝配上梅花，隨手拍都像電影場景；台北中正紀念堂的梅花與古典建築相映，賞梅更添韻味。（部落客：靜怡＆大顆呆、饅頭弟）

▲中正紀念堂的莊嚴建築與潔白花瓣形成絕佳對比，展現出專屬台北的東方園林美學。（部落客：饅頭弟）

雲海山林的極致饗宴：嘉義梅山公園、台南梅嶺風景區、南投土場梅園

若覺得單純賞梅過於簡單，不妨將這幾處有吃有玩的景點排入行程！嘉義梅山公園擁有規劃極為完善的「空中廊道」，不用費力攀爬，就能輕鬆俯瞰，近距離欣賞梅花景緻；而台南的「梅嶺風景區」，則是挑戰腳力的健行勝地，沿著古梅步道漫步而上，運氣好時甚至能看見雲海下的梅花壯景，下山後記得順道品嚐酸爽開胃的「梅子雞火鍋」，為疲憊的身體好好療癒；而位於南投信義鄉台21線旁的「土場梅園」，以壯闊花海聞名，盛開時宛若大雪初下！欣賞完梅花美景，相當適合到車程僅20分鐘的「東埔溫泉」泡個暖湯，簡直是冬日最完美的舒壓行程。





梅山公園

地址：嘉義縣梅山鄉梅仔山9-1號





梅嶺風景區

地址：台南市楠西區梅嶺3-10號

更多介紹可見「Keavy愛七淘」文章：★台南楠西★【梅嶺風景區】二層坪步行至古梅區段賞梅。





土場梅園

地址：南投縣信義鄉台21線556號99K處

更多介紹可見「57魔法Ling」文章：土場梅園。就像下起了白雪般為山野的綠增添了純白的顏色

▲南投土場梅園盛開的梅花如白雪般覆蓋山坡，視覺效果超震撼；登上嘉義梅山公園的景觀台亦能俯瞰整片花海，白色浪漫盡收眼底。（部落客：57魔法Ling）

▲來到台南梅嶺練練腳力，沿著步道而上，雲霧繚繞的仙氣花海讓人驚艷！下山也別忘記吃鍋梅子雞補補身體。（部落客：Keavy愛七淘）

季節限定美景不間斷！更多冬季限定的旅遊清單：

