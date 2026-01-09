南投埔里築樂珈琲預約制，絕美日式庭園落羽松，美味定食下午茶秒飛京都。

南投埔里「築樂珈琲」採預約制，擁有絕美日式庭園與落羽松美景，彷彿置身京都，提供精緻定食與愜意午茶時光。

位於南投埔里桃米路的「築樂珈琲」，是一間隱藏在山林間的絕美秘境，因其濃厚的日式美學而成為熱門的打卡景點。這裡採完全預約制，若沒有提前訂位可是吃不到的。踏入園區，映入眼簾的是翠綠的落羽松小徑、精緻的石燈籠與廣闊草皮，讓人彷彿瞬間穿越到了日本京都。這裡不僅環境清幽靜謐，能讓人遠離塵囂，餐點表現也相當具水準，無論是招牌定食還是午後茶點，都能帶來視覺與味覺的雙重療癒，非常適合帶長輩或與三五好友來此享受慢活時光。

隱身埔里山間日式庭園，落羽松秘境秒飛京都

築樂珈琲隱身於埔里山間，將自然美景與人工造景完美融合。走進園區，映入眼簾的是廣闊的綠色草皮與唯美的落羽松小徑，四季皆有不同的色彩變化，景色甚美。這裡的日式庭園設計極具巧思，搭配精緻的石燈籠與木造建築，營造出濃濃的京都風情，讓人有種一秒飛日本的錯覺。戶外的庭院非常適合拍照，經常可見許多遊客在此駐足留影，享受這份遠離塵囂的靜謐氛圍。

木造建築榻榻米需著襪，落地窗景致靜謐療癒

餐廳內部採用日式木造建築設計，空間寬敞明亮，當陽光透過大片落地窗與木格窗灑落時，空氣中彷彿飄散著淡淡的檜木與茶香，展現出獨特的侘寂之美。入內用餐需要脫鞋並穿著襪子，座位多為榻榻米形式，若有長輩同行或腰力不好的朋友，建議可安排靠窗的一般座位。坐在窗邊看著池塘裡悠游的魚兒，搭配遠處的山巒背景，氛圍沉靜而療癒，是讓人放鬆身心的絕佳空間。

招牌炸豬排外酥內嫩，海鮮炸蝦定食誠意足

這裡的餐點以定食為主，款款都是經典。首推「炸豬排定食」，雖然是常見的安全牌，但水準相當穩定，炸得外酥內嫩，擺盤也十分漂亮，非常適合拍照。另一道「海鮮炸蝦定食」也是人氣之選，每一口都能感受到店家慢工出細活的誠意，酥脆的麵衣與鮮甜的炸蝦搭配得宜，讓人忍不住一口接一口，卡滋卡滋地停不下來。

紅酒燉牛肉溫潤軟嫩，午後茶點時光最愜意

除了炸物，築樂的燉煮料理也表現出色，風格偏向溫潤細緻。「紅酒燉牛肉定食」的醬汁帶有自然的蔬果甜味，肉質燉煮得相當軟嫩入味，吃起來口感實在且令人滿足。除了正餐，這裡的午後茶點也相當受歡迎，建議可以點來品嚐，享受一段深度的午茶時光。在這裡，時間彷彿停了下來，只剩下風吹的聲音，是親友聚餐或家庭聚會的理想選擇。

南投埔里築樂珈琲

住址：南投縣埔里鎮桃米路12-11號

電話：04 9291 2677

營業時間：11:30～17:00 (不定時公休)

延伸閱讀