大溪落羽松秘境「月眉人工濕地落羽松」成排水岸倒影美到像在歐洲!

2026-01-06 20:50文字：靜怡＆大顆呆 
冬天，總會讓人聯想到「落羽松」。那種從綠色慢慢轉為金黃、橘紅的層次感，真的很迷人。

最近，落羽松已經漸漸轉色了，我們來到桃園大溪「月眉人工濕地生態公園」賞落羽松，這裡不僅免費，腹地又大，還能拍到成排水岸倒影，完全就是冬季限定的療癒美景。

月眉人工濕地生態公園位在桃園大溪，距離市區不遠，卻有一種遠離喧囂的感覺。

鄰近大溪老街，設有停車場，腹地挺大，但因為遊客多，尖峰時段還是需要排隊等車位。

📍景點資訊｜月眉人工濕地生態公園

 •地址：桃園市大溪區月湖路36號

 •門票：免費

 •入口處有廁所

園區內種植了三百多棵水生落羽松，沿著生態池畔整齊排列，這幾年樹木逐漸長大，畫面也越來越壯觀。

秋冬交替時，落羽松由原本的翠綠慢慢轉成橘紅、深褐色，樹影倒映在平靜的水面上，隨著光線變化呈現不同色彩，站在池邊真的會有一瞬間錯覺，彷彿不是在台灣，而是在歐洲某個小鎮的湖畔散步。

生態池清澈的水面下，可以看到不少魚兒自在悠遊，時而成群穿梭、時而停留在水草間，讓整個濕地多了幾分生氣。

站在池畔往下看，魚影與水中倒映的落羽松交錯成畫，不只是賞景拍照，連停下腳步靜靜看著魚群游動，都讓人感覺格外放鬆，也更能感受到這裡自然生態的豐富與美好。

這裡是熱門的免費賞落羽松景點，假日人潮真的不少。小提醒幾個實用重點：

• 建議早一點抵達，拍照人比較少也比較好停車

• 入口處有公廁，建議先上完再進園區會比較方便

• 假日通常有攤販，販售小吃或在地農產品

整體動線平坦好走，不論是長輩、親子同行，都能輕鬆散步拍照。

成排落羽松倒映在水面上，顏色層層堆疊、自然暈開，就像油墨畫般，美得很有味道，隨便按快門都很有感覺。

拍完落羽松後，最剛好的行程就是順遊大溪老街，車程大約10分鐘左右，不管是吃豆干、逛老街、喝咖啡，或只是走走看看，都很適合當作半日或一日小旅行。

月眉人工濕地生態公園落羽松，不用門票、不用長途跋涉，就能看到水岸倒影與整片落羽松的冬季風景，很適合找個放假日，放慢腳步來走走。

如果你也想找一個輕鬆、好拍、又不傷荷包的冬季景點，那大溪月眉人工濕地公園真的很適合。

旅遊住宿優惠房價查詢

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！















































 


