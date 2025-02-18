南港咖啡廳一秒置身法國鄉村！擁有「全台最美可頌店」美譽的「莉莉安可頌 (Liliane Bakery)」，就位在南港展覽館正對面，以法式鄉村風格空間與酥脆多層次的可頌，吸引甜點愛好者朝聖。除了經典可頌外，限定款「草莓卡士達」更是讓人一試成主顧。趕快來看看這間讓人置身法國的夢幻咖啡廳吧。



▲南港咖啡廳一秒置身法國鄉村！擁有「全台最美可頌店」美譽的「莉莉安可頌」就在這 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」以法式鄉村風格空間與酥脆多層次的可頌，吸引甜點愛好者朝聖 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

南港展覽館美食 老宅咖啡廳 莉莉安可頌

南港展覽館美食「莉莉安可頌 南港店」距離捷運南港展覽館站步行約2分鐘，交通相當方便。而這間分店也延續品牌一貫的溫潤設計風格，主打老屋改造、木質調裝潢，一進門就能感受到舒適放鬆的氛圍。店內有兩層樓座位區，二樓特別設有日式榻榻米區，大片窗戶透進柔和自然光，讓人忍不住想多待一下。推薦閱讀： 南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！日式京都感超好拍，招牌「開心果巴斯克」必點。

▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」距離捷運南港展覽館站步行約2分鐘，交通相當方便 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」主打老屋改造、木質調裝潢，一進門就能感受到舒適放鬆的氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店內消費方式為低消每人一杯飲料，主打不限時、附插座、提供Wi-Fi，很適合來這邊辦公，或是和朋友享受下午茶約會。「莉莉安可頌」主打多層次口感的法式可頌，使用法國發酵奶油與VIROV麵粉製成，外酥內嫩，每一口都散發濃郁奶香。店內甜點以新鮮水果與自製內餡見長，不甜膩的口感讓人回味無窮。▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」店內消費方式為低消每人一杯飲料，主打不限時、附插座、提供Wi-Fi / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」主打多層次口感的法式可頌，使用法國發酵奶油與VIROV麵粉製成 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝期間限定「草莓卡仕達」鋪滿大顆新鮮草莓，搭配圓形酥脆可頌，外觀與口感都滿分。南港店限定的「芋泥奶油可頌」也別錯過，綿密芋泥配上微鹹奶油，甜而不膩。此外還有「OREO可頌」、「藍莓可頌」等，也都是人氣口味，每一款都讓人選擇困難。▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」推薦菜單：草莓卡仕達 $160 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」推薦菜單：芋泥奶油可頌 $150 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝無論是可頌控，還是想找個不限時、有溫度的咖啡廳享受悠閒午後，莉莉安可頌都是絕佳選擇。店內空間寬敞，環境靜謐，適合洽公、聚會或獨自享受美好時光。想體驗一秒飛法國的法式甜點魅力？趕緊安排時間，來南港展覽館對面的「莉莉安可頌」嚐鮮吧。▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」推薦菜單：黑糖歐蕾 $160 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲南港展覽館美食「莉莉安可頌」推薦菜單：手釀檸檬氣泡飲 $140 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市南港區南港路一段55號

營業時間：10:00–20:00

南港展覽館美食 老宅咖啡廳 莉莉安可頌 推薦菜單

推薦菜單：草莓卡仕達 $160、芋泥奶油可頌 $150、手釀檸檬氣泡飲 $140、黑糖歐蕾 $160