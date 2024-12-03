為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！日式京都感超好拍，招牌「開心果巴斯克」必點。

南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！日式京都感超好拍，招牌「開心果巴斯克」必點。

台北美食 南港美食 新開幕 台北咖啡廳 more
2024-12-03 21:35:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！店裡濃濃日式京都風的裝潢，搭配手作甜點與咖啡，讓人有種穿越到日本老宅咖啡館的感覺。來這邊必點菜單上的招牌甜點「開心果巴斯克」，絲滑的口感配上最近超夯的開心果口味，讓人意猶未盡，現在就趕緊來看看吧。
▲▼南港咖啡廳「綠河二店」店裡濃濃日式京都風的裝潢 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼南港咖啡廳「綠河二店」店裡濃濃日式京都風的裝潢 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​
▲▼南港咖啡廳「綠河二店」店裡濃濃日式京都風的裝潢 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



如果說到台北最新的咖啡廳熱點，那絕對非這家「綠河 Greenriver Roastery Archive」莫屬！從試營運到現在，無論平日假日都有不少人潮。店面選在靠近捷運南港展覽館站的位置，步行約8分鐘即可抵達。外觀以簡約日式美學為設計基調，大片落地窗讓自然光灑滿，木質裝潢搭配光影變化，如同京都街角咖啡店的氛圍。

推薦閱讀：大巨蛋周邊咖啡廳「AGÉ age 烘焙選品」新開幕！超爆餡「開心果甜甜圈」一份只要60元。
▲▼如果說到台北最新的咖啡廳熱點，那絕對非這家「綠河 Greenriver Roastery Archive」莫屬 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼如果說到台北最新的咖啡廳熱點，那絕對非這家「綠河 Greenriver Roastery Archive」莫屬 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼如果說到台北最新的咖啡廳熱點，那絕對非這家「綠河 Greenriver Roastery Archive」莫屬 / WalkerLand窩客島整理提供

說到餐點部分，最推人氣甜點「開心果巴斯克」濃郁的開心果與乳酪融合得恰到好處，口感細膩而不膩口。不過這邊甜點依照每日公告而有所不同，建議大家可以提前到官方粉絲專頁看看。此外，這邊的手沖單品咖啡也別有一番風味，結合精品咖啡文化，各種不同的咖啡豆選擇，可以滿足咖啡控的喜好。
▲▼最推人氣甜點「開心果巴斯克」濃郁的開心果與乳酪融合得恰到好處 / WalkerLand窩客島整理提供
▲最推人氣甜點「開心果巴斯克」濃郁的開心果與乳酪融合得恰到好處 / WalkerLand窩客島整理提供
▲南港咖啡廳「綠河二店」這邊的手沖單品咖啡也別有一番風味 / WalkerLand窩客島整理提供
▲南港咖啡廳「綠河二店」這邊的手沖單品咖啡也別有一番風味 / WalkerLand窩客島整理提供



「綠河二店」將日式老宅氛圍與精品咖啡文化相結合，為南港注入一股全新風潮。不僅是咖啡愛好者的理想聚點，更是拍照打卡的絕佳選擇。如果大家想感受一秒飛日本的體驗，現在就可以趕緊揪團，跟朋友一起來這邊走走、拍拍照囉。
▲▼如果想感受一秒飛日本的咖啡體驗，那就趕緊揪團來南港咖啡廳「綠河」吧 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼如果想感受一秒飛日本的咖啡體驗，那就趕緊揪團來南港咖啡廳「綠河」吧 / WalkerLand窩客島整理提供
▲▼如果想感受一秒飛日本的咖啡體驗，那就趕緊揪團來南港咖啡廳「綠河」吧 / WalkerLand窩客島整理提供

 

南港咖啡廳 綠河二店 Greenriver Roastery Archive

地址：台北市南港區中南街121號
營業時間：12:00 ~ 19:00；週二公休

南港咖啡廳 綠河二店 Greenriver Roastery Archive 推薦菜單

推薦菜單：手沖單品咖啡 $230-260、開心果巴斯克 $190

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

綠河 Green River

phone
place台北市南港區中南街121號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
延伸閱讀
「哆啦A夢咖啡廳」插旗日本東京！記憶吐司三明治必吃，即日起開放訂位。
 記者 蕭芷琳
新竹不再是美食沙漠！超夯「33間新竹甜點店」清單公開，甜點控推爆「階段甜點、一百種味道」全上榜。
 編輯 林奕如
只有在地人才知道的人氣麵食好店，湯城麵食每天花10小時熬煮的招牌炸醬為麵食增色許多，湯品也是店裡人氣料理。
 Walker新發現
最狂台北咖啡廳！不限時咖啡喝到飽「LA PLACE by CENTRED」新開店，「手沖咖啡喝到飽、不限時、5G網路」3大亮點打造最夢幻咖啡廳。
 編輯 鄭雅之
柯南咖啡廳回來了！粉絲擠爆「名偵探柯南咖啡廳」06/13強勢回歸，咖啡廳專屬角色杯墊、限定日本聯名小物讓粉絲通通搶起來。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up