南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！店裡濃濃日式京都風的裝潢，搭配手作甜點與咖啡，讓人有種穿越到日本老宅咖啡館的感覺。來這邊必點菜單上的招牌甜點「開心果巴斯克」，絲滑的口感配上最近超夯的開心果口味，讓人意猶未盡，現在就趕緊來看看吧。



▲▼南港咖啡廳「綠河二店」店裡濃濃日式京都風的裝潢 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



如果說到台北最新的咖啡廳熱點，那絕對非這家「綠河 Greenriver Roastery Archive」莫屬！從試營運到現在，無論平日假日都有不少人潮。店面選在靠近捷運南港展覽館站的位置，步行約8分鐘即可抵達。外觀以簡約日式美學為設計基調，大片落地窗讓自然光灑滿，木質裝潢搭配光影變化，如同京都街角咖啡店的氛圍。

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▲▼如果說到台北最新的咖啡廳熱點，那絕對非這家「綠河 Greenriver Roastery Archive」莫屬 / WalkerLand窩客島整理提供





說到餐點部分，最推人氣甜點「開心果巴斯克」濃郁的開心果與乳酪融合得恰到好處，口感細膩而不膩口。不過這邊甜點依照每日公告而有所不同，建議大家可以提前到官方粉絲專頁看看。此外，這邊的手沖單品咖啡也別有一番風味，結合精品咖啡文化，各種不同的咖啡豆選擇，可以滿足咖啡控的喜好。



▲最推人氣甜點「開心果巴斯克」濃郁的開心果與乳酪融合得恰到好處 / WalkerLand窩客島整理提供



▲南港咖啡廳「綠河二店」這邊的手沖單品咖啡也別有一番風味 / WalkerLand窩客島整理提供

南港咖啡廳 綠河二店 Greenriver Roastery Archive

「綠河二店」將日式老宅氛圍與精品咖啡文化相結合，為南港注入一股全新風潮。不僅是咖啡愛好者的理想聚點，更是拍照打卡的絕佳選擇。如果大家想感受一秒飛日本的體驗，現在就可以趕緊揪團，跟朋友一起來這邊走走、拍拍照囉。▲▼如果想感受一秒飛日本的咖啡體驗，那就趕緊揪團來南港咖啡廳「綠河」吧 / WalkerLand窩客島整理提供

地址：台北市南港區中南街121號

營業時間：12:00 ~ 19:00；週二公休

南港咖啡廳 綠河二店 Greenriver Roastery Archive 推薦菜單

推薦菜單：手沖單品咖啡 $230-260、開心果巴斯克 $190