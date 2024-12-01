大巨蛋周邊咖啡廳「AGÉ age 烘焙選品」新開幕！地點位於松菸文創園區旁，同時還是間平價的咖啡廳選擇。菜單以現點現做的法式甜甜圈、炸吐司和可頌為主，其中最受歡迎的超爆餡「開心果甜甜圈」一份只要60元，喜歡吃甜點的朋友可別錯過。



▲▼大巨蛋周邊咖啡廳「AGÉ age 烘焙選品」新開幕 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



大巨蛋周邊咖啡廳 AGÉ age 烘焙選品

「AGÉ age 烘焙選品」位於松菸文創園區與大巨蛋之間，地理位置十分便利，無論是搭乘捷運至國父紀念館站或市政府站，步行即可抵達。餐廳於今年10月新開幕，就算平日也有不少人潮。店裡以外帶為主，有少許內用座位區，建議大家如果天氣好，可以帶到附近公園享用。推薦閱讀： 不只是漢堡店！每日自製薯條超推，大巨蛋周邊新開幕「TRIPLE T burger」漢堡、甜點都吃得到。

▲▼「AGÉ age 烘焙選品」位於松菸文創園區與大巨蛋之間，地理位置十分便利 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​​​​​​​​店內菜單最受歡迎的就是法式甜甜圈，炸至外酥內Q，再填入多種豐富內餡；其中「開心果甜甜圈」最為人氣，濃郁的開心果餡料與碎粒完美結合，口感滑順而層次豐富，而且兩個還只要60元，算是相當平價的開心果甜點。▲▼「AGÉ age 烘焙選品」菜單推薦「開心果甜甜圈」售價60元 / WalkerLand窩客島整理提供除了甜甜圈，還有酥脆千層可頌如「宇治金時可頌」、「大人的巧克力」等，外層可頌又香又脆；而炸吐司也有多樣選擇，包含「焦糖鮮奶油」、「莓果卡士達等」等，搭配特製飲品「檸檬抹茶氣泡」或「紅心芭氣泡果咖」等，解膩又清爽，絕對是下午茶的好選擇。▲「AGÉ age 烘焙選品」菜單推薦「大人的巧克力可頌」售價120元 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​▲「AGÉ age 烘焙選品」菜單推薦「焦糖鮮奶油炸吐司」售價80元 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​「AGÉ age 烘焙選品」不僅是一間甜品店，更是結合了創意、用心與高品質的烘焙空間。從招牌甜甜圈到精緻可頌，再到令人驚艷的飲品，每一樣餐點都展現出對食材的堅持與巧思。無論是甜點愛好者或拍照打卡迷，都絕對值得收藏。下次來松菸散步時，不妨停下腳步，親自感受這裡甜點的美味吧。▲▼大巨蛋周邊咖啡廳「AGÉ age 烘焙選品」下次來松菸散步時別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄12號1樓

營業時間：12:00–19:00；週一二公休