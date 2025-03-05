營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」位在南港捷運站附近，藏身在巷弄內，營業時間更是到深夜10點；店裡以其綠意盎然的環境，打造成森林系咖啡館的樣貌，吸引不少網友在此打卡拍照。來到這裡，菜單上的「酒香提拉米蘇」真心必點，運氣好還能跟店裡超可愛的橘貓互動，現在就趕緊一起來看看吧。



▲營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」位在南港捷運站附近 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」推薦菜單：青檸抹茶 $140、提拉米蘇 $160 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

南港不限時咖啡廳 深夜咖啡廳 陋巷咖啡廳

南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」距離南港捷運站步行約8分鐘，隱身於靜謐的小巷之中，門口滿是植栽，彷彿一處都市中的綠洲。店內空間以水泥牆與木質調家具為主，營造出溫暖且充滿生活感的氛圍。店內座位不多，但不限時，加上提供插座，成為許多學生與自由工作者的理想休憩地點。此外，店內僅接受現金付款，來訪前需特別留意。推薦閱讀： 新竹咖啡廳「藍氣球咖啡」根本霍爾的房間！巴洛克風格超級美。 ▲南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」距離南港捷運站步行約8分鐘，隱身於靜謐的小巷之中 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」以水泥牆與木質調家具為主，營造出溫暖且充滿生活感的氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「陋巷咖啡廳」的菜單以咖啡與茶飲為主，搭配多款自製甜點。其中，「提拉米蘇」最受推薦，內含萊姆酒與咖啡酒，酒香與濃郁可可交織，口感濕潤層次豐富，適合喜愛大人口味的甜點控。此外，還有「抹茶千層蛋糕」、「大人味布丁」等，也都有不少網友喜歡。▲南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」的菜單以咖啡與茶飲為主，搭配多款自製甜點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝這裡不只是品味咖啡的場所，更像是一處讓人放慢步調的角落，無論是享受一杯咖啡、一份手作甜點，或是與店貓互動，都能感受到店家的用心與溫暖。對於喜歡森林系氛圍、想尋找不限時咖啡廳的咖啡迷來說，「陋巷咖啡廳」絕對值得一訪。▲南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」這裡不只是品味咖啡的場所，更像是一處讓人放慢步調的角落 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：台北市南港區忠孝東路七段487巷5號

營業時間：13:00–22:00

南港不限時咖啡廳 深夜咖啡廳 陋巷咖啡廳 推薦菜單

推薦菜單：青檸抹茶 $140、提拉米蘇 $160