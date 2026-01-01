紅蝦指南一叉肯定！台北文華東方 Bencotto 新主廚馬利歐奎達以米其林手藝演繹南義靈魂料理。

32歲米其林歷練主廚馬利歐，將南義家鄉情感注入每一道菜，打造單純卻深刻的極致美味，讓味蕾重回純粹感動。

台北美食圈近期迎來重量級新訊，位於台北文華東方酒店內的「Bencotto」義大利餐廳，一直是台北頂級餐飲的指標之一，不僅入選米其林指南，更獲得義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》的一叉肯定。2026年開春之際，餐廳正式宣布由原副主廚馬利歐奎達 Mario Quarta 榮升主廚掌杓。這位來自南義大利坎帕尼亞大區的年輕主廚，年僅32歲卻擁有超過15年的深厚廚藝資歷，他將兒時在莫札瑞拉起司之鄉的「食憶」，結合在法國米其林三星餐廳受訓的精準「食藝」，為台北饕客帶來一場回歸食材本味卻又充滿細膩層次的感官旅程。

▲台北文華東方酒店旗下米其林指南入選「Bencotto」義大利餐廳，同時榮獲義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》「一叉」肯定。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理



承襲南義家鄉靈魂與法式精準技藝的米其林主廚之路

馬利歐奎達出生於義大利南方的巴蒂帕利亞，這裡鄰近絕美的阿瑪菲海岸，更是著名的莫札瑞拉起司之鄉。對義大利人來說，食物不僅是味覺的滿足，更是情感的載體。馬利歐的料理啟蒙源自於每個週日的教堂日，那是全家人相聚的重要時光，兒時在廚房伴隨著祖母與母親準備經典拿坡里肉醬的熱鬧景象，以及瀰漫在空氣中的新鮮番茄香氣，成為他心中最溫暖的料理基石。這份對家鄉風味的眷戀，驅使他在15歲便踏入廚房學藝，並進入義大利頂尖的 ALMA 國際烹飪學院深造。



然而馬利歐並未止步於傳統義式料理，2017年他前往法國沃納的米其林三星餐廳 Georges Blanc 擔任領班廚師。在法國廚房高壓且極度講究精準的環境下，他磨練出對 Fine Dining 近乎苛求的細節掌控力，從盤飾比例到出餐節奏，練就了深厚的法式烹飪功底。2019年他回歸義大利，將這份法式精準帶回南義餐桌，於當地餐廳任職期間不僅入選米其林指南，更在2024年榮獲紅蝦指南二叉殊榮及義大利前50大最佳廚師榜單。2025年7月他跨海來到台北文華東方酒店，憑藉著融合法式技法與南義靈魂的獨特風格，迅速晉升為 Bencotto 行政主廚，誓言以「Simple is better」的哲學，重新詮釋義大利料理的純粹之美。

▲「Bencotto」義大利餐廳於即日起推出全新主廚推薦套餐，由馬利歐掌杓，精心挑選當令鮮美食材，以「家鄉食憶」為風味靈感，刻畫南義香氣與風味記憶，打造層次豐富亦盈滿暖季氛圍的一系列精彩美饌。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

翻玩經典食材與零浪費哲學的全新主廚推薦菜單

此次推出的全新主廚推薦菜單，是馬利歐對台灣食客的一封情書，他運用當令鮮美食材，將南義的陽光與海風轉化為盤中佳餚。其中最引人注目的前菜「地中海式海鰲蝦、雞尾酒醬、蘿蔓沙拉、海鮮高湯凍」，正是他在義大利擔任主廚時期的成名代表作。他嚴選肉質飽滿鮮甜的鰲蝦，僅以鹽與胡椒簡單調味後炙烤至半生熟，保留食材最原始的鮮甜，上方覆蓋一層晶瑩剔透的海鮮高湯凍薄片，並以橄欖油點綴，入口瞬間彷彿置身地中海畔，這道菜完美體現了他不過度烹調、讓食材說話的料理初衷。



而在主食方面，「手工綜合義大利麵、馬鈴薯、煙燻莫札瑞拉乳酪泡沫」則展現了義大利料理化平凡為神奇的智慧。這道菜的靈感源自義大利家庭將做麵剩餘的各種形狀麵條混煮的傳統，馬利歐傳承此作法，利用不同麵體的口感差異創造咀嚼上的驚喜，並加入馬鈴薯燉煮釋放澱粉增添濃稠度。最畫龍點睛的是他特製的煙燻莫札瑞拉乳酪泡沫，綿密濃郁的煙燻香氣包裹著樸實的麵體，將一道家常料理昇華為層次豐富的頂級美味，讓人每一口都能感受到義大利南方的熱情與溫潤。

▲「Bencotto」義大利餐廳全新主廚推薦套餐中主食「手工綜合義大利麵、馬鈴薯、煙燻莫札瑞拉乳酪泡沫」。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理 ▲「Bencotto」義大利餐廳全新主廚推薦套餐中前菜「日本鰤魚佐櫛瓜薄片、蕃茄凍、炸櫛瓜花、瑞可達起司」。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

顛覆想像的茄子甜點與宛如藝術品的盤中花園

在甜點的呈現上，馬利歐更大膽打破鹹甜界線，推出名為「茄子、巧克力、松子、肉桂、海鹽焦糖、香橙干邑酒」的創意之作。這道甜點源自阿瑪菲海岸修道院的古老傳說，據傳修女們將茄子與巧克力結合作成甜食。馬利歐以此為靈感並融入「零浪費」概念，將茄子皮烘乾磨粉帶出清香，茄肉則分別製成糖漬茄子丁與海鹽焦糖茄子泥，搭配巧克力慕斯與松子酥餅碎。盤中錯落有致的擺盤宛如一座迷你的義式花園，上方覆蓋著擬真茄子造型的巧克力片，敲碎後與內餡一同入口，綿軟、酥脆、鹹甜交織的口感在舌尖爆發，徹底顛覆大眾對蔬菜甜點的想像，不僅是味覺的冒險，更是視覺的藝術。



除了上述亮點，全新菜單還包含「酥炸立鱗馬頭魚」與「炙烤 F1 和牛紐約客」等主菜選擇，無論是想品嚐海鮮的鮮美還是肉品的豐潤，都能獲得滿足。Bencotto 此次推出的季節限定四道式套餐價格為3180元加一成，五道式套餐為3680元加一成，另有多款單點菜色供饕客選擇。馬利歐期許透過這些料理，不僅展現精湛廚藝，更能將義大利家庭餐桌上那份分享與團聚的溫暖情感，傳遞給每一位造訪台北文華東方酒店的賓客。

▲「Bencotto」義大利餐廳全新單點甜點「海綿蛋糕、卡士達奶油、草莓」。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

▲「Bencotto」義大利餐廳全新主廚推薦套餐中主餐「炙烤F1和牛紐約客、防風草泥、大蒜、番茄牛肉汁」。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

Bencotto 全新主廚推薦套餐及單點美饌

活動時間： 即日起

活動內容：

季節限定四道式套餐： 3180元+10%

季節限定五道式套餐： 3680元+10%

全新單點菜色： 620元+10%起

推薦菜色： 地中海式海鰲蝦、手工綜合義大利麵佐煙燻莫札瑞拉乳酪泡沫、酥炸立鱗馬頭魚、炙烤F1和牛紐約客、茄子巧克力甜點

台北文華東方酒店 Bencotto 義大利餐廳

地址： 台北市敦化北路158號6樓

電話： (02) 2715 6888

