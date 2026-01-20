8公分巨無霸章魚燒！日本必拍「爆彈燒本舖」快閃南港，15個口味吃一顆超飽。

南港Lalaport最新美食，東京池袋爆彈燒本舖快閃登台！8公分巨無霸章魚燒15種口味必吃，限時組合優惠199元。

很多台灣人去東京池袋旅遊時，一定會被「爆彈燒本舖」巨無霸章魚燒吸引，如今現在不需要飛日本，「爆彈燒本舖」已經正式快閃台北！風靡日韓且寫下單店日銷千顆紀錄的「爆彈燒本舖」，選擇進駐南港Lalaport百貨5樓。以直徑8公分且重達200公克的誇張尺寸章魚燒，首度以快閃方式在台亮相，不僅完美還原池袋街頭的新型態美食風格，更帶來多達15種豐富口味。這場為期一個月的限定快閃活動，讓南港瞬間變成最有日系氛圍的美食打卡點。



▲「爆彈燒本舖」這次來台推出多達15種正宗口味供選擇。(攝影：鄭雅之)

▲8公分巨無霸章魚燒「爆彈燒本舖」份量十足超驚人。(攝影：鄭雅之)





巨無霸爆彈燒章魚燒重磅登場

這顆被戲稱為章魚燒界重裝武器的爆彈燒，打破大眾對傳統章魚燒的小巧印象，拿在手上沉甸甸的非常有份量。內餡部分更是讓人驚艷，從Q彈章魚、蛤蜊、玉米到德式香腸應有盡有，甚至還加入了鵪鶉蛋與小湯圓，多達10幾種配料交疊出豐富層次。在高溫鐵板上精準翻烤而成，將外皮煎烤到金黃微脆，咬開後則是充滿食材鮮美與紮實厚實的質感。這份由營養師監督配方的巨型點心，不僅在視覺上充滿衝擊力，更是兼具飽足感與營養的特色美食。



▲「爆彈燒本舖」每一顆都有Q彈章魚、蛤蜊、玉米、德式香腸、鵪鶉蛋等10幾種配料。(攝影：鄭雅之)





日本直送靈魂醬汁還原池袋美味

為了傳遞最純粹的池袋滋味，堅持使用日本直送的靈魂基醬，展現出酸中帶甜的蔬果香氣。現場提供多達15種正宗口味供選擇，不管是鹹香濃郁的明太子，還是口感豐富的卡滋天婦羅碎都極具特色。特別推薦加價20元升級旨辛醬起司瀑布，看著起司在鐵板上融化流動的震撼景象，絕對能滿足起司控的味蕾。這些口味以前調微酸後調甘甜的變化，讓每一口都充滿層次感，完全不同於市面上常見的普通章魚燒，展現出日本職人對於醬汁與配料搭配的極致追求。現場也推出限定組合優惠，凡事購買「經典原味巨無霸+冷泡茶」可享優惠199元。



▲巨無霸章魚燒經典原味一顆就要180元。(攝影：鄭雅之)

爆彈燒本舖 章魚燒 南港Lalaport快閃

地點：南港Lalaport 5樓

快閃時間：即日起至 2026/2/15

優惠：經典原味巨無霸+冷泡茶組合價199元







爆彈燒本舖 章魚燒口味、售價

經典原味巨無霸：180元

巨無霸起司瀑布（推薦）：198元

明太子（推薦）：188元

明太子起司瀑布：208元

和風照燒海苔：188元

和風照燒起司瀑布：208元

日式照燒美乃滋醬油粉：188元

和風照燒醬油粉：198元

和風照燒醬油粉起司：218元

卡滋天婦羅酥：198元

旨辛醬（推薦）：188元

旨辛醬起司瀑布：208元

小惡魔辣味：188元

蔥鹽美乃滋：188元

蔥鹽美乃滋 & 明太子雙拼：198元

日式冷泡茶：35元





更多日式美食新品加碼推薦！

更多爆彈燒本舖 章魚燒照片

▲日本「爆彈燒本舖」首次快閃台北，推薦必點明太子起司瀑布。(攝影：鄭雅之)

▲「爆彈燒本舖」巨無霸章魚燒外皮煎烤到金黃微脆，內餡則是有十多種料。(攝影：鄭雅之)

▲爆彈燒本舖在日本也和各大人氣IP聯名。(攝影：鄭雅之)

▲爆彈燒本舖南港Lalaport快閃至2/15 。(攝影：鄭雅之)

▲「爆彈燒本舖」首次快閃台灣選在南港lalaport插旗。(攝影：鄭雅之)





