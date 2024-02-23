三峽白雞行修宮的花季開始囉！

目前櫻花、辛夷花及兩種顏色的桃花都開了，後山還有炮仗花

四周都是翠綠山巒，有了繽紛花色點綴更顯生機勃勃春滿人間

（賞花日期：2024/02/17）



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▲行修宮有收費停車場，周邊櫻花陸續盛開，一下車就能賞花！

▲階梯一路往上即能到達行修宮

▲小商圈有農產品及熱食、飲品

▲豆干店生意超好，一夾一大盤

▲辛夷花就種在圍牆旁邊

有白色、粉色跟黃色還有較深的桃紅色

又過了一周，花況愈來愈好喔！

▲當時的滿樹小花苞已逐漸綻放，順著圍牆再往前走就能看到碧桃花

▲白色辛夷花

▲亮眼的櫻花

▲最近各地櫻花接力盛開，真的美極了！

▲據網友說這個是碧桃花，因為我也認不清，如果講錯請指正喔！

▲感覺也是桃花的一種，顏色粉粉嫩嫩的

▲辛夷花簡介

▲不難想像盛開時的美景！

▲寺廟環境打理的相當整潔乾淨

▲信眾敬拜路線圖

▲再上去也有櫻花跟炮仗花

▲當天很多信徒來參拜

▲走了一圈來欣賞其他顏色的花

▲黃色辛夷花也陸陸續續綻放囉！

▲高貴優雅的桃紅色

▲可愛小花苞！

行修宮（行天宮三峽分宮）

地址：新北市三峽區白雞路155號

電話：02 2671 1476

開放時間：04:00-19:00

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