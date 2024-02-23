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【新北市三峽區】2024白雞行修宮花季：辛夷花、櫻花、碧桃花｜有收費停車場

2024-02-23 16:11:24 珍妮佛的花草呢喃 人氣：96
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1651篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 三峽區

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三峽白雞行修宮的花季開始囉！

目前櫻花、辛夷花及兩種顏色的桃花都開了，後山還有炮仗花

四周都是翠綠山巒，有了繽紛花色點綴更顯生機勃勃春滿人間

 

（賞花日期：2024/02/17）


檢視較大的地圖 

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▲行修宮有收費停車場，周邊櫻花陸續盛開，一下車就能賞花！

 

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▲階梯一路往上即能到達行修宮

 

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▲小商圈有農產品及熱食、飲品

 

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▲豆干店生意超好，一夾一大盤

 

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▲辛夷花就種在圍牆旁邊

有白色、粉色跟黃色還有較深的桃紅色

又過了一周，花況愈來愈好喔！

 

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▲當時的滿樹小花苞已逐漸綻放，順著圍牆再往前走就能看到碧桃花

 

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▲白色辛夷花

 

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▲亮眼的櫻花

 

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▲最近各地櫻花接力盛開，真的美極了！

 

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▲據網友說這個是碧桃花，因為我也認不清，如果講錯請指正喔！

 

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▲感覺也是桃花的一種，顏色粉粉嫩嫩的

 

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▲辛夷花簡介

 

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▲不難想像盛開時的美景！

 

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▲寺廟環境打理的相當整潔乾淨

 

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▲信眾敬拜路線圖

 

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▲再上去也有櫻花跟炮仗花

 

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▲當天很多信徒來參拜

 

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▲走了一圈來欣賞其他顏色的花

 

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▲黃色辛夷花也陸陸續續綻放囉！

 

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▲高貴優雅的桃紅色

 

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▲可愛小花苞！

 

行修宮（行天宮三峽分宮）

地址：新北市三峽區白雞路155號

電話：02 2671 1476

開放時間：04:00-19:00

官網

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