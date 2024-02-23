三峽白雞行修宮的花季開始囉！
目前櫻花、辛夷花及兩種顏色的桃花都開了，後山還有炮仗花
四周都是翠綠山巒，有了繽紛花色點綴更顯生機勃勃春滿人間
（賞花日期：2024/02/17）
▲行修宮有收費停車場，周邊櫻花陸續盛開，一下車就能賞花！
▲階梯一路往上即能到達行修宮
▲小商圈有農產品及熱食、飲品
▲豆干店生意超好，一夾一大盤
▲辛夷花就種在圍牆旁邊
有白色、粉色跟黃色還有較深的桃紅色
又過了一周，花況愈來愈好喔！
▲當時的滿樹小花苞已逐漸綻放，順著圍牆再往前走就能看到碧桃花
▲白色辛夷花
▲亮眼的櫻花
▲最近各地櫻花接力盛開，真的美極了！
▲據網友說這個是碧桃花，因為我也認不清，如果講錯請指正喔！
▲感覺也是桃花的一種，顏色粉粉嫩嫩的
▲辛夷花簡介
▲不難想像盛開時的美景！
▲寺廟環境打理的相當整潔乾淨
▲信眾敬拜路線圖
▲再上去也有櫻花跟炮仗花
▲當天很多信徒來參拜
▲走了一圈來欣賞其他顏色的花
▲黃色辛夷花也陸陸續續綻放囉！
▲高貴優雅的桃紅色
▲可愛小花苞！
行修宮（行天宮三峽分宮）
地址：新北市三峽區白雞路155號
電話：02 2671 1476
開放時間：04:00-19:00
http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561541
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