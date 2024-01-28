以往來天元宮大都看吉野櫻
很難得有機會來後山賞三色櫻，目前約七成花況未到滿開
但已將後山妝點的粉粉嫩嫩，趁著下周好天氣正是賞花時
即時花況可上天元宮花況報導FB瀏覽喔！
（賞花日期：2024/01/28）
假日來賞櫻的遊客很多
天元宮的免費停車場不敷使用，幸好周邊有許多私人付費停車場
一般收費都是計次一百元，我們剛好停在天元宮旁邊小巷內民宅
走個幾分鐘就到了
▲原來楓樹湖步道也可以從這邊走去，約兩公里多
▲淡水天元宮簡介
▲小徑旁也種了好多棵櫻花，只是尚未到花期
▲山仔頂登山步道導覽地圖
▲天元宮汽機車停車場
▲三色櫻在後山
面向無極真元天壇往左手邊一直走就看的到櫻花！
可從最裡面的聚元三聖殿拍下櫻花與無極真元天壇
▲記得走左邊喔！
▲草地上的小櫻花樹
▲後山這幾株開得正美，一眼就能發現
▲用鏡頭拉近拍攝可營造濃烈的花團錦簇感
▲上來後繼續往右手邊走去，剛好繞一圈下來
▲超美的都還沒有枯萎的花朵，嬌嫩欲滴
▲再往上走就可到聚元三聖殿
▲這好像是另一個品種
▲天山怡園周邊也好幾棵櫻花
▲天山五老台
▲現在的後山只能用春色滿園關不住來形容哈哈
▲坡上有封鎖線圍著
▲無極聚元三聖殿也是遊客聚集處
▲前方就是無極真元天壇
▲圍牆邊有賣薑茶跟香腸...
▲這樣順著剛好走一圈
當天也有遇到電視台來拍攝
相信經過媒體報導後上山賞櫻的遊客會愈來愈多喔！
【淡水無極天元宮】
地址：新北市淡水區北新路三段36號
電話：02 2621 2759
開放時間：08:00-20:00
http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561541