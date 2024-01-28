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【新北市淡水區】2024淡水無極天元宮後山三色櫻盛開

2024-01-28 23:08:35 珍妮佛的花草呢喃 人氣：93
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1645篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 淡水區

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以往來天元宮大都看吉野櫻

很難得有機會來後山賞三色櫻，目前約七成花況未到滿開

但已將後山妝點的粉粉嫩嫩，趁著下周好天氣正是賞花時

即時花況可上天元宮花況報導FB瀏覽喔！

 

（賞花日期：2024/01/28）

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假日來賞櫻的遊客很多

天元宮的免費停車場不敷使用，幸好周邊有許多私人付費停車場

一般收費都是計次一百元，我們剛好停在天元宮旁邊小巷內民宅

走個幾分鐘就到了

 

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▲原來楓樹湖步道也可以從這邊走去，約兩公里多

 

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▲淡水天元宮簡介

 

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▲小徑旁也種了好多棵櫻花，只是尚未到花期

 

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▲山仔頂登山步道導覽地圖

 

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▲天元宮汽機車停車場

 

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▲三色櫻在後山

面向無極真元天壇往左手邊一直走就看的到櫻花！

可從最裡面的聚元三聖殿拍下櫻花與無極真元天壇

 

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▲記得走左邊喔！

 

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▲草地上的小櫻花樹

 

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▲後山這幾株開得正美，一眼就能發現

 

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▲用鏡頭拉近拍攝可營造濃烈的花團錦簇感

 

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▲上來後繼續往右手邊走去，剛好繞一圈下來

 

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▲超美的都還沒有枯萎的花朵，嬌嫩欲滴

 

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▲再往上走就可到聚元三聖殿

 

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▲這好像是另一個品種

 

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▲天山怡園周邊也好幾棵櫻花

 

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▲天山五老台

 

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▲現在的後山只能用春色滿園關不住來形容哈哈

 

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▲坡上有封鎖線圍著

 

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▲無極聚元三聖殿也是遊客聚集處

 

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▲前方就是無極真元天壇

 

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▲圍牆邊有賣薑茶跟香腸...

 

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▲這樣順著剛好走一圈

 

當天也有遇到電視台來拍攝

相信經過媒體報導後上山賞櫻的遊客會愈來愈多喔！

 

【淡水無極天元宮】

地址：新北市淡水區北新路三段36號

電話：02 2621 2759

開放時間：08:00-20:00

官網

淡水天元宮花況報導FB

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