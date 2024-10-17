藏在台中國美館附近的「室內桃源」！I人友善的台中咖啡廳「岟川 tshuan á 」，近期取消以往計時、飲品無限暢飲的營業模式，並且調整部分空間動線後，重新再出發！不變的是大量的古董傢俱、古件交錯其中，寧靜又舒適的氛圍，猶如隱藏在鋼鐵都市的一片綠洲，靜靜等待有緣人光臨。







台中老宅咖啡廳「岟川 tshuan á 」鄰近台中國美館，兩層樓空間由形形色色的古件交織而成，乍看像是隨興擺放，實則能感受到一個個物件所在之處背後的細膩之心，才得以呈現如此完美和諧的樣貌，甚至容易使人產生置身古董店喝咖啡的錯覺；此外，每組座位都配有一盞復古檯燈，在氛圍偏暗的環境裡，讓每雙眼睛仍能好好閱讀或辦公。







難能可貴的是，縱使「岟川 tshuan á 」每一隅都值得按下快門，卻不像許多網美咖啡館吵雜聲滿溢，來此喝咖啡的客人各自安靜沈浸在筆電或書本世界。兩人同行，也會以不影響他人的音量交流，因而有網友稱之為I友善空間；「岟川 tshuan á」的咖啡、甜點也都在水準之上，只是要注意的是這裡採不定休，出發前記得先查看官方IG公告，以免撲空。



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岟川 tshuan á 推薦

檸檬咖啡、檸檬塔、好好閱讀一本書

岟川 tshuan á 店家資訊

地址：台中市西區自治街117號

IG : o_ooo_lll