最夯台中景點不再是審計新村，新地標「國家漫畫博物館」由原刑務所官舍群改建而成，整個園區都是免費參觀，目前共開放15棟日式建築，每一間都各自擁有展覽主題，可以認識到台灣漫畫界的重要人物和經典台日漫畫作品，甚至提供上千本漫畫讓你免費看！







上千本經典台日漫畫、漫畫展覽進駐「國家漫畫博物館」，15棟日式建築各有看頭，無疑是漫畫迷的天堂！其中，最有趣、最多網美拍照打卡的展館就屬「刑武所浴場」，不僅有洋溢童趣感的公共浴池、還能在此「泡漫畫」，現場備有桌椅和色鉛筆，讓漫畫迷得以泡在此、好好燃燒創作魂。







漫畫迷必去的肯定是「林森路33號書店」，這裡不是一般書店，沒有販售任何文具或書籍，如同漫畫圖書館，準備了上千本漫畫讓大家免費看到飽，不論是早期的日本熱血漫畫、少女漫畫、台灣經典漫畫抑或近年的超人氣漫畫應有盡有。





國家漫畫博物館資訊

開放時間：平日10:00~19:00（週二休館）、假日10:00~20:00

地址：台中市西區林森路33號

電話：04 2371 0360