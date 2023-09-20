玩到不想回家！宜蘭傳藝一日特別限定「YA！傳藝」秋日派對，踩街演出、餐車市集、螢光餐桌，認識不一樣的宜蘭之美。

一天怎麼夠！玩宜蘭一天一定不夠用，但是如果有一整天都留給宜蘭傳藝，那一定要是9/23。宜蘭傳藝園區推出一日特別限定「YA！傳藝」秋日派對，結合宜蘭傳藝美景燈景、踩街演出、餐車市集、手作體驗與螢光餐桌，在宜蘭最美麗的河畔旁，帶來一段有吃有喝、有歌有舞、有日有夜的美好時光，認識不一樣的宜蘭之美。



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全聯善美的文化藝術基金會表示，九月入秋氣候宜人、最適愜意出遊，宜蘭傳藝園區每日除了有踩街表演及百項手作體驗，九月還有限定的街頭遊藝互動演出，周末六、日更特別規劃「YA！傳藝」、「巧藝·巧衣」首部曲－緙絲潮等活動，從視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺品嚐最豐富的傳藝好滋味。





其中，夜間限定野味市集餐車美食、螢光派對超吸睛，特別邀請DJ汝妮結合具原民、民俗音樂風格的DJ SHOW，以融合傳統與現代音樂節奏，炒熱現場氣氛，加上DJｘ傳統音樂跨界演出、火舞光舞輪番上陣，在唯美的光影氛圍與主題夜間燈景，跟著音樂愜意搖擺，漫遊「夜魚狂想」的浪漫美景，怎麼拍怎麼好看。





同時，更與野餐界領導品牌「璐露野生活」攜手推出異國風格的餐車市集，部分餐食不僅結合宜蘭在地食材，還有多種異國風味美食及微醺飲品。還有令人期待的「戶外主題風格螢光用餐區」，打造野外露營風格超吸睛，搭配DJ LIVE音樂放鬆全身細胞，吃吃喝喝輕歌漫舞超chill。





此外，還有宜蘭傳藝園區的月河風光及在地冬山茶，調和出獨一無二的風土體驗，無論是輕划獨木舟悠遊，穿梭於傳藝綠色隧道，抑或親手製作帶有茶葉的「茶香手抄紙」，在觸動掌心的瞬間，便暫時忘卻匆忙的節奏，開啟專屬秋日的療癒之旅。



不能錯過的還有「巧藝·巧衣」首部曲－緙絲潮，有千年歷史的緙絲工藝堪稱「織中之聖」，特別邀請人間國寶藝師黃蘭葉，與2023台北時裝周開幕秀設計師唐宗謙，及藝術創作家魏士翔，首度合作設計以緙絲布料融入時尚、潮元素，推出10套時裝與聯名款襯衫、T恤及配件，激盪出既傳統又新潮的工藝時尚風，首波發表會特別將傳藝巧藝館外平台化身為走秀舞台，邀請民眾秋日共賞「巧藝 · 巧衣」的時尚緙絲潮。最後，由臺灣當代馬戲創作團體「圓劇團」及擅以聲音創意展演的「一公聲藝術」帶來全新踩街遊行「路上曼波」；不同於劇場的舞台演出，表演者們以無邊際的漫遊場域、無限制的聲音擊響、無拘束的肢體騰躍為創作，巧妙地運用日常物件、環境音效，交響起馬戲與聲音的迴路，並將觀眾拉進劇中互動，共同參與聲音製造演出，親身感受零距離的馬戲趣味共舞。

宜蘭傳藝 野味市集餐車美食、螢光派對

活動時間：2023.9.23(六) 17:00-21:00

活動地點：中央廣場、迷霧森林、文昌街

活動節目&時間：

17:00-21:00 野味市集、童趣YA市

18:30-21:00 星光夜秀（開場螢光演出「極光之翼」、DJ show－DJ汝妮、DJｘ傳統音樂跨界演出、火舞光舞表演）



宜蘭傳藝 秋野工作坊 月河獨木舟、茶香手抄紙

活動時間：9月16、23日（每周六）

詳細報名： https://px-sunmake.welcometw.com/tour/listAll?category=npd



宜蘭傳藝 工藝時尚「巧藝·巧衣」首部曲－緙絲潮

活動時間：2023.9.23(六) 14:30-15:30

活動地點：宜蘭傳藝園區 巧藝館



宜蘭傳藝 街頭遊藝互動

活動時間：9月10日（日）至9月30日（六）15:30-16:00

活動地點：廟埕廣場、文昌街

