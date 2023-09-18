迪士尼控搶周邊！環島之星列車「史迪奇盲盒、火車明信片」新周邊開賣，易遊網再加碼「每人現折1500元」搭環島之星列車拍美照。

迪士尼控這次要搶！台鐵觀光列車「環島之星夢想號」為迪士尼100週年打造的「迪士尼主題列車」自從2023年初登場以來，吸引許多粉絲朝聖，讓人從車內拍到車外、從台灣頭拍到台灣尾。這次為了慶祝「環島之星夢想號」15週年，易遊網推出超殺折扣優惠、銅板價升級方案，還有全新迪士尼周邊小物，鐵粉通通要先搶。



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配合「環島之星夢想號」15週年，易遊網自即日起推出「現折1500元」系列活動，官網推出多個搭乘「環島之星」的套裝行程，下單金額每人限折1500元，此外，滿15000元結帳輸入折扣碼「dream1500」，還可以再1500元。此外，自由行的部分也推出限定折扣，還有指定住宿「15元升等」優惠，包含「捷絲旅台南十鼓館自由行2天」加15元房型升等，以及「高雄漢來大飯店自由行2天」加15元吃到漢來海港下午茶等優惠。







「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」這次不只優惠，更推出全新限定周邊，包含「環島之星」限定色-史迪奇迴力車，總共7款盲盒、隨機出貨，並且以環島之星的炫彩色調設計。同時還有「環島之星夢想號 列車造型明信片」，以列車車廂做為造型設計，搭配超人氣「米奇米妮、唐老鴨、奇奇蒂蒂、小美人魚」4款圖案，更增添收藏價值。





易遊網「環島之星15週年慶」抽獎活動

為了讓粉絲搜集更多迪士尼小物，易遊網在本次活動期間推出「消費不限金額抽迪士尼小物」活動，獎項包含「大同迪士尼系列電鍋/電子鍋、舊振南迪士尼禮盒、Mad Beauty迪士尼系列美妝保養品」系列小物，同時，完成易遊網官網「卡牌心理測驗」，還能加碼抽「環島之星列車套票」及飯店住宿券等好禮，讓迪士尼鐵粉要去玩、也要入手周邊。

活動期間：即日起至9/25

活鄧網址：https://walkr.tw/C13E1Tgb

活動內容：

1、活動期間下單不限金額，即可抽大同迪士尼酷米奇好朋友系列6人份電子鍋、大同迪士尼米奇米妮系列11人份電鍋、舊振南迪士尼公主&米奇系列雙囍禮盒、Mad Beauty迪士尼系列美妝保養品。



2、參加超神準「卡牌心理測驗」，測驗你在別人眼中是怎麼樣的旅伴，免費抽「環島之星列車套票」、「知本老爺酒店」住宿券、「日暉國際渡假村台東池上」住宿券、Mad Beauty迪士尼系列美妝保養品等多項好禮。



詳細活動規範及供應情形，依 易遊網 官方公告為準。

