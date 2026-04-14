基隆七堵美食推薦！隱藏版泰式料理「通通泰式風味小吃」沒有華麗裝潢，憑藉道地清邁手藝與超高CP值，成為在地人私藏的隱藏版名單。

基隆七堵美食推薦，隱藏版泰式料理在這裡！在基隆七堵六堵科技園區內，一間低調卻人氣爆棚的泰式料理店「通通泰式風味小吃」，憑藉濃厚南洋風味與高CP值餐點，成為在地上班族與饕客口耳相傳的隱藏版美食。沒有顯眼裝潢，卻以酸辣鮮香征服味蕾，每到用餐時段店裡總是人潮，堪稱基隆泰式料理代表之一。

▲基隆七堵美食推薦「通通泰式風味小吃」外觀低調卻人氣爆棚（攝影：蕭芷琳）

▲基隆七堵美食推薦「通通泰式風味小吃」隱藏版泰式料理在這裡（攝影：蕭芷琳）

基隆七堵美食推薦「通通泰式風味小吃」推薦菜單：涼拌荷包蛋

「通通泰式風味小吃」店內空間宛如泰國街邊小館，擺滿各式泰國泡麵、醬料與生活用品，營造濃厚異國氛圍，讓顧客彷彿瞬間穿越至曼谷街頭。店內菜色選擇豐富，首先是「涼拌荷包蛋」最受推薦；將蛋炸至外酥內嫩，搭配酸辣醬汁，層次豐富，被譽為白飯殺手。其次「月亮蝦餅」外酥內厚、蝦味濃郁，是經典不敗的人氣料理。

▲基隆七堵美食推薦「通通泰式風味小吃」店內販售泰國泡麵與調味料，打造基隆少見的南洋風格用餐空間（攝影：蕭芷琳）

▲基隆七堵泰式料理推薦！通通泰式小吃 隱藏版名店，菜單必點涼拌荷包蛋（攝影：蕭芷琳）

「炒泰國泡麵」選用泰國MAMA麵大火快炒，香氣十足、口感彈牙。而「三味魚」則以酸甜辣平衡著稱，外酥內嫩，是聚餐必點的大份量料理。「通通泰式風味小吃」餐點辣度亦可調整，滿足不同族群需求。由於店家人氣極高，建議避開尖峰時段或提前訂位，熱門菜色更需事先預約。若想在基隆尋找兼具異國風味與高CP值的餐廳，「通通」無疑是不可錯過的選擇。

▲月亮蝦餅與三味魚為店內必點菜色，展現正宗泰式料理風味層次（攝影：蕭芷琳）

▲基隆七堵美食推薦「通通泰式風味小吃」假日用餐人潮眾多，建議提前預約以品嚐完整泰式料理菜單（攝影：蕭芷琳）

基隆七堵美食推薦 通通泰式風味小吃

地址：基隆市七堵區工建路120號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:00

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